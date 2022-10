Ungewohnt offen spricht die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg mit der deutschen Zeitschrift «Stern». Im Interview, das am Dienstag veröffentlicht wurde, sagt sie: «Manchmal kommt es mir selbst komisch vor, weil ich ja weiss, dass die Klimakrise viele Menschen depressiv macht. Ich aber bin so glücklich wie niemals zuvor. Vielleicht, weil ich einen Sinn spüre.»

Legende: Greta Thunberg an einer Klima-Demonstration am Rande der «UN Climate Change Conference COP26» in Glasgow am 5. November 2021. Keystone