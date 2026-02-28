- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen die iranischen Gegenschläge nicht hinnehmen und drohen mit Gegenreaktion.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Libanon will militärische Aktivitäten der Hisbollah verbieten
- Von der Leyen fordert Reformen im Iran
- Iran ernennt Nachfolger für getöteten Verteidigungsminister
- Drei abgestürzte US-Kampfjets in Kuwait: versehentlicher Beschuss
- Israel kündigt Angriffe auf Teheran an
- Israel wirft Iran Angriffe auf zivile Ziele vor
- Erneuter Alarm auf britischem Stützpunkt in Zypern
- Israel startet neue Angriffe auf Hisbollah-Stellungen im Libanon
- Deutschland schliesst Beteiligung am Iran-Krieg aus
- Katar droht Iran nach Angriffen mit Vergeltung