Iran-Krieg Drei US-Kampfjets versehentlich von Kuwait abgeschossen

  • Libanon will militärische Aktivitäten der Hisbollah verbieten
  • Von der Leyen fordert Reformen im Iran
  • Iran ernennt Nachfolger für getöteten Verteidigungsminister
  • Drei abgestürzte US-Kampfjets in Kuwait: versehentlicher Beschuss
  • Israel kündigt Angriffe auf Teheran an
  • Israel wirft Iran Angriffe auf zivile Ziele vor
  • Erneuter Alarm auf britischem Stützpunkt in Zypern
  • Israel startet neue Angriffe auf Hisbollah-Stellungen im Libanon
  • Deutschland schliesst Beteiligung am Iran-Krieg aus
  • Katar droht Iran nach Angriffen mit Vergeltung

SRF News Spezial, 28.02.2026, 13:00 Uhr

