- Wegen der militärischen Eskalation im Nahen Osten kommt der Luftverkehr in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Das bestätigen iranische Staatsmedien.
- Die Angriffe gehen aber weiter, wie die israelische Armee mitteilte.
- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran hat Gegenschläge durchgeführt, sowohl in Israel als auch in mehreren arabischen Golfstaaten.
- Trump kündigte an, die Raketen sowie das Atomprogramm des Irans zu vernichten. Der militärische Schlag zielt aber auch auf die iranische Führungsriege.
Themen in diesem Liveticker
- Israel: Dutzende iranische Raketenabschussrampen zerstört
- Nahost-Korrespondenten: «Lage ist nach wie vor sehr angespannt»
- EDA-Diplomatin: Schweiz hält Botschaften in der Region offen
- Wie reagiert die iranische Bevölkerung auf den Tod Chameneis?
- Iranische Raketenangriffe auf Israel fordern Verletzte
- Acht Ölförderländer erhöhen Fördermenge von Öl
- Eskalation legt Flugverkehr im Nahen Osten weitgehend lahm
- Schiff vor Oman von Geschoss getroffen
- EU-Aussenbeauftragte: Weg frei für ein «anderes Iran»
- Massiver Stau von Öltankern vor Strasse von Hormus