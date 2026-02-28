Israel: Dutzende iranische Raketenabschussrampen zerstört

Nahost-Korrespondenten: «Lage ist nach wie vor sehr angespannt»

EDA-Diplomatin: Schweiz hält Botschaften in der Region offen

Wie reagiert die iranische Bevölkerung auf den Tod Chameneis?

Iranische Raketenangriffe auf Israel fordern Verletzte

Acht Ölförderländer erhöhen Fördermenge von Öl

Eskalation legt Flugverkehr im Nahen Osten weitgehend lahm

Schiff vor Oman von Geschoss getroffen

EU-Aussenbeauftragte: Weg frei für ein «anderes Iran»