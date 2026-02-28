- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Bundespräsident Parmelin besorgt über Eskalation im Nahen Osten
- Umfrage: Nur jeder vierte US-Bürger befürwortet Angriffe auf Iran
- Iran: Opferzahl an Mädchenschule steigt auf 165
- Reinhard Schulze: «Es ist eine Zäsur für den Iran»
- Reederei: Öltanker vor Oman beschossen – ein Toter
- Schwere Explosionen erschüttern Teheran
- Neun Tote bei iranischem Raketenangriff in Israel
- Israelische Luftwaffe meldet Luftüberlegenheit über Teheran
- Partei dementiert: Ahmadinedschad angeblich noch am Leben
- Nahost-Experte: Künftige Rolle der Soldaten relevant