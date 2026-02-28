 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Iran: 165 Tote an Mädchenschule ++ Touristen gestrandet

28.02.2026, 07:38

Themen in diesem Liveticker

  • Bundespräsident Parmelin besorgt über Eskalation im Nahen Osten
  • Umfrage: Nur jeder vierte US-Bürger befürwortet Angriffe auf Iran
  • Iran: Opferzahl an Mädchenschule steigt auf 165
  • Reinhard Schulze: «Es ist eine Zäsur für den Iran»
  • Reederei: Öltanker vor Oman beschossen – ein Toter
  • Schwere Explosionen erschüttern Teheran
  • Neun Tote bei iranischem Raketenangriff in Israel
  • Israelische Luftwaffe meldet Luftüberlegenheit über Teheran
  • Partei dementiert: Ahmadinedschad angeblich noch am Leben
  • Nahost-Experte: Künftige Rolle der Soldaten relevant

SRF News Spezial, 28.02.2026, 13:00 Uhr

