Iran-Krieg Iranischer Diplomat meldet Angriff auf Atomanlage

Themen in diesem Liveticker

  • Iranischer Diplomat meldet Angriff auf Atomanlage Natans
  • Russland in Kontakt mit Iran und Golfstaaten
  • Zypern verschiebt EU-Europaministertreffen
  • Israel verstärkt Truppen an Grenze zum Libanon
  • IAEA warnt vor Atomunfall im Nahen Osten – bisher keine Schäden
  • Frankreich kritisiert Angriffe auf den Iran
  • China: Nicht über US-Angriffe auf Iran informiert
  • Raketentrümmer verursachen Feuer in Bahrain
  • Feuer in Raffinerie Ras Tanura nach Drohnenangriff
  • Israel droht Hisbollah-Chef Naim Kassem

SRF News Spezial, 28.02.2026, 13:00 Uhr

