- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen die iranischen Gegenschläge nicht hinnehmen und drohen mit Gegenreaktion.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Iranischer Diplomat meldet Angriff auf Atomanlage Natans
- Russland in Kontakt mit Iran und Golfstaaten
- Zypern verschiebt EU-Europaministertreffen
- Israel verstärkt Truppen an Grenze zum Libanon
- IAEA warnt vor Atomunfall im Nahen Osten – bisher keine Schäden
- Frankreich kritisiert Angriffe auf den Iran
- China: Nicht über US-Angriffe auf Iran informiert
- Raketentrümmer verursachen Feuer in Bahrain
- Feuer in Raffinerie Ras Tanura nach Drohnenangriff
- Israel droht Hisbollah-Chef Naim Kassem