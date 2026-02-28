- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Seit Kriegsbeginn haben die USA nach eigenen Angaben fast 2000 Ziele im Iran angegriffen. Israel meldet seit Samstag 1600 Einsätze im Iran.
- Al-Udeid, der grösste US-Militärstützpunkt im Nahen Osten wurde von einer Rakete getroffen.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Am Mittwochabend findet in Teheran eine Trauerfeier statt.
Themen in diesem Liveticker
- Iran fliegt Angriffe auf Israel
- Pakistan bittet Saudi-Arabien um Öllieferungen über andere Route
- Israel: Haben Welle schwerer Angriffe auf Teheran gestartet
- Frankreich will Staatsbürger aus mehreren Staaten ausfliegen
- Israel kündigt Tötung auch von Chameneis Nachfolger an
- China appelliert an USA und kritisiert Vorgehen im Iran
- USA verschärfen Reisehinweis für EU-Staat Zypern
- Trauerfeier für Chamenei am Mittwochabend in Teheran
- Herabfallende Trümmer in Kuwait töten elfjähriges Mädchen
- Israel: Stellungen iranischer Basidsch-Milizen angegriffen