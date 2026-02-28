Iran fliegt Angriffe auf Israel

Pakistan bittet Saudi-Arabien um Öllieferungen über andere Route

Israel: Haben Welle schwerer Angriffe auf Teheran gestartet

Frankreich will Staatsbürger aus mehreren Staaten ausfliegen

Israel kündigt Tötung auch von Chameneis Nachfolger an

China appelliert an USA und kritisiert Vorgehen im Iran

USA verschärfen Reisehinweis für EU-Staat Zypern

Trauerfeier für Chamenei am Mittwochabend in Teheran

Herabfallende Trümmer in Kuwait töten elfjähriges Mädchen