- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Das bestätigen iranische Staatsmedien.
- Die Angriffe gehen aber weiter, wie die israelische Armee mitteilte.
- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran hat Gegenschläge durchgeführt, sowohl in Israel als auch in mehreren arabischen Golfstaaten.
- Trump kündigte an, die Raketen sowie das Atomprogramm des Irans zu vernichten. Der militärische Schlag zielt aber auch auf die iranische Führungsriege.
- Um 13 Uhr informieren wir auf SRF1 in einer Sondersendung live zum Iran-Krieg. Die Sendung wird hier im Stream übertragen.
Themen in diesem Liveticker
- EU-Aussenbeauftragte: Weg frei für ein «anderes Iran»
- Massiver Stau von Öltankern vor Strasse von Hormus
- Israel weist Schuld an Angriff auf Schule zurück – Unicef besorgt
- China: Tötung Chameneis und Angriffe inakzeptabel
- 13 Uhr: Sondersendung auf SRF 1 und live im Stream
- Wer füllt das Machtvakuum im Iran?
- Nordkorea bezeichnet Angriffe auf Iran als «illegale Aggression»
- Netanjahu ruft Iraner zum Aufstand auf – in KI-Ansprache
- Putin verurteilt Tötung Chameneis als «zynischen Mord»
- Aliresa Arafi in iranischen Führungsrat berufen