Iran-Krieg Neue Angriffe von Israel und vom Iran nach Chameneis Tod

28.02.2026, 07:38

Themen in diesem Liveticker

  • EU-Aussenbeauftragte: Weg frei für ein «anderes Iran»
  • Massiver Stau von Öltankern vor Strasse von Hormus
  • Israel weist Schuld an Angriff auf Schule zurück – Unicef besorgt
  • China: Tötung Chameneis und Angriffe inakzeptabel
  • 13 Uhr: Sondersendung auf SRF 1 und live im Stream
  • Wer füllt das Machtvakuum im Iran?
  • Nordkorea bezeichnet Angriffe auf Iran als «illegale Aggression»
  • Netanjahu ruft Iraner zum Aufstand auf – in KI-Ansprache
  • Putin verurteilt Tötung Chameneis als «zynischen Mord»
  • Aliresa Arafi in iranischen Führungsrat berufen

Heute Morgen, 17.02.2026, 6:30 Uhr

