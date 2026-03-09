- Die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu fordert die iranische Bevölkerung auf, einen Machtwechsel herbeizuführen.
- US-Präsident Donald Trump hat laut dem US-Sender CBS den Krieg gegen den Iran als «so gut wie abgeschlossen» bezeichnet.
- Die iranischen Revolutionsgarden haben angekündigt, Schlagkraft und Häufigkeit ihrer Raketenstarts zu erhöhen. Auch die Reichweite werde vergrössert, so ein Kommandant.
- Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds rund 16’000 Wohnungen zerstört oder beschädigt worden.
Themen in diesem Newsticker
- Neue Schweizer Sanktionen gegen den Iran
- Paris zu Notölreserven: «Alle Optionen auf dem Tisch»
- Roter Halbmond: Rund 16’000 Wohnungen im Iran beschädigt
- Trump bei Fox News: Könnte mit dem Iran sprechen
- Putin bietet Trump Vermittlung in Nahost an
- Iran spricht Drohung aus für Strasse von Hormus
- Iran feuert weiterhin Raketen auf Israel ab
- Grossbritannien plant Schutz der Strasse von Hormus
- USA intensivieren Angriffe auf den Iran
- USA prüfen Schutz von Schiffen in der Strasse von Hormus