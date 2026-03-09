 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Roter Halbmond: Rund 16’000 Wohnungen im Iran beschädigt

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Neue Schweizer Sanktionen gegen den Iran
  • Paris zu Notölreserven: «Alle Optionen auf dem Tisch»
  • Roter Halbmond: Rund 16’000 Wohnungen im Iran beschädigt
  • Trump bei Fox News: Könnte mit dem Iran sprechen
  • Putin bietet Trump Vermittlung in Nahost an
  • Iran spricht Drohung aus für Strasse von Hormus
  • Iran feuert weiterhin Raketen auf Israel ab
  • Grossbritannien plant Schutz der Strasse von Hormus
  • USA intensivieren Angriffe auf den Iran
  • USA prüfen Schutz von Schiffen in der Strasse von Hormus

10vor10, 9.3.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)