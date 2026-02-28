Moskau hofft auf mehr Öleinnahmen für Kriegskasse

Talfahrt an den weltweiten Börsen hält an

Drohnenangriff vor Omans Küste gemeldet

Atomenergiebehörde meldet Schäden an Urananreicherungsanlage

Libanesische Armee räumt grenznahe Posten

Auswirkungen von Krieg auf Weltwirtschaft laut IWF noch unklar

Hunderttausende sitzen fest +++ Australien mit Präzedenzfall

Erstes Flugzeug von Dubai unterwegs nach Frankfurt

Witkoff: Iran prahlte mit elf Atombomben in Reichweite