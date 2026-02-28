- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Laut dem US-Verteidigungsminister Hegseth haben die USA einen klaren Fokus für den Krieg. Er solle nicht endlos werden.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Moskau hofft auf mehr Öleinnahmen für Kriegskasse
- Talfahrt an den weltweiten Börsen hält an
- Drohnenangriff vor Omans Küste gemeldet
- Atomenergiebehörde meldet Schäden an Urananreicherungsanlage
- Libanesische Armee räumt grenznahe Posten
- Auswirkungen von Krieg auf Weltwirtschaft laut IWF noch unklar
- Hunderttausende sitzen fest +++ Australien mit Präzedenzfall
- Erstes Flugzeug von Dubai unterwegs nach Frankfurt
- Witkoff: Iran prahlte mit elf Atombomben in Reichweite
- China fordert erneut Stopp der Angriffe auf Iran