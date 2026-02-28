 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg US-Kampfjets in Kuwait abgestürzt ++ Börse startet tiefrot

Themen in diesem Liveticker

  • SMI eröffnet wegen Iran-Krieg im Minus
  • Iran startet zehnte Raketenwelle gegen Israel
  • Mehrere US-Militärflugzeuge in Kuwait abgestürzt
  • Grossbritannien plant Evakuierung von Bürgern
  • China fordert Ende der Angriffe im Nahen Osten
  • Ölpreise steigen nach Eskalation im Nahen Osten
  • Iran meldet Angriffe auf Spitäler durch Israel und USA
  • Über 30 Tote bei israelischen Angriffen auf Libanon
  • Amerikanisch-israelischer Angriff auf den Iran – der Überblick
  • Zypern schliesst Teilnahme an Militäreinsätzen aus

SRF News Spezial, 28.02.2026, 13:00 Uhr

