- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen die iranischen Gegenschläge nicht hinnehmen und drohen mit Gegenreaktion.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- SMI eröffnet wegen Iran-Krieg im Minus
- Iran startet zehnte Raketenwelle gegen Israel
- Mehrere US-Militärflugzeuge in Kuwait abgestürzt
- Grossbritannien plant Evakuierung von Bürgern
- China fordert Ende der Angriffe im Nahen Osten
- Ölpreise steigen nach Eskalation im Nahen Osten
- Iran meldet Angriffe auf Spitäler durch Israel und USA
- Über 30 Tote bei israelischen Angriffen auf Libanon
- Amerikanisch-israelischer Angriff auf den Iran – der Überblick
- Zypern schliesst Teilnahme an Militäreinsätzen aus