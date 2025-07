Hunderttausende Afghaninnen und Afghanen werden aktuell gewaltsam aus dem Iran ausgeschafft. Sie stehen unter Generalverdacht, für Israel spioniert zu haben. Was die Betroffenen dabei erleben und was sie in Afghanistan erwartet, weiss Zahra Nader, Journalistin und Chefredakteurin von Zan Times.

Zahra Nader Journalistin und Chefredakteurin von Zan Times Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Zahra Nader ist eine afghanisch-kanadische Journalistin sowie Chefredakteurin und Gründerin von Zan Times. Das investigative Onlinemagazin wird von Journalistinnen betrieben, die innerhalb und ausserhalb des Landes über Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan berichten, mit Schwerpunkt auf Frauen und die LGBTQI+-Community.

SRF News: Was haben Ihnen abgeschobene Afghanen erzählt?

Zahra Nader: Wir haben Dutzende von Zeugenaussagen afghanischer Flüchtlinge gesammelt, die gewaltsam aus dem Iran zurückgeführt wurden. Wir haben sie an den Einreisegrenzen zu Afghanistan befragt. Viele schildern, dass sie zu Hause, an ihrem Arbeitsplatz oder beim Einkaufen verhaftet wurden. Sie wurden vorher nicht informiert und hatten keine Zeit, sich vorzubereiten.

Wir haben auch Fälle dokumentiert, in denen unbegleitete Kinder im Iran verhaftet wurden.

Sahar, eine Witwe und Mutter von fünf Kindern, erzählte uns: «Ich habe sie angefleht, mir zwei Tage Zeit zu geben. Sie haben nicht auf mich gehört. Sie haben uns wie Müll weggeschmissen.» Andere waren nicht in der Lage, ihre nicht gezahlten Löhne einzufordern oder ihr Hab und Gut zurückzuholen. Wir haben auch Fälle dokumentiert, in denen unbegleitete Kinder im Iran verhaftet wurden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Ausgesetzt in ihrem Herkunftsland: Eine afghanische Familie am Islam-Qala-Übergang in Afghanistan, nachdem sie aus dem Iran abgeschoben wurde. (4.7.2025). Bildquelle: IMAGO / Middle East Images. 1 / 7 Legende: Ausgesetzt in ihrem Herkunftsland: Eine afghanische Familie am Islam-Qala-Übergang in Afghanistan, nachdem sie aus dem Iran abgeschoben wurde. (4.7.2025) IMAGO / Middle East Images

Bild 2 von 7. Mit Bussen kommen die Menschen in Afghanistan an, darunter auch viele Familien mit Kindern. (10.7.2025). Bildquelle: SAMIULLAH POPAL. 2 / 7 Legende: Mit Bussen kommen die Menschen in Afghanistan an, darunter auch viele Familien mit Kindern. (10.7.2025) SAMIULLAH POPAL

Bild 3 von 7. Einige tragen nur das Nötigste auf sich, doch viele würden ohne Geld und Dokumente in Afghanistan ankommen, berichtet Zahra Nader von Zan Times. (11.7.2025). Bildquelle: Keystone / SAMIULLAH POPAL. 3 / 7 Legende: Einige tragen nur das Nötigste auf sich, doch viele würden ohne Geld und Dokumente in Afghanistan ankommen, berichtet Zahra Nader von Zan Times. (11.7.2025) Keystone / SAMIULLAH POPAL

Bild 4 von 7. In überfüllten, provisorischen Lagern werden die abgeschobenen Afghaninnen und Afghanen untergebracht. (4.7.2025). Bildquelle: IMAGO / Middle East Images. 4 / 7 Legende: In überfüllten, provisorischen Lagern werden die abgeschobenen Afghaninnen und Afghanen untergebracht. (4.7.2025) IMAGO / Middle East Images

Bild 5 von 7. Hungrig und dehydriert harren die Menschen bei Temperaturen bis über 50 Grad aus. (10.7.2025). Bildquelle: Keystone / SAMIULLAH POPAL. 5 / 7 Legende: Hungrig und dehydriert harren die Menschen bei Temperaturen bis über 50 Grad aus. (10.7.2025) Keystone / SAMIULLAH POPAL

Bild 6 von 7. Die Verzweiflung ist den Menschen ins Gesicht geschrieben. Dieser Mann hat 30 Jahre lang im Iran gelebt. (10.7.2025). Bildquelle: Keystone / SAMIULLAH POPAL. 6 / 7 Legende: Die Verzweiflung ist den Menschen ins Gesicht geschrieben. Dieser Mann hat 30 Jahre lang im Iran gelebt. (10.7.2025) Keystone / SAMIULLAH POPAL

Bild 7 von 7. Die Zukunft der abgeschobenen Afghaninnen und Afghanen ist ungewiss, die Wirtschaftslage im Heimatland ist desolat. (11.7.2025). Bildquelle: Keystone / SAMIULLAH POPAL. 7 / 7 Legende: Die Zukunft der abgeschobenen Afghaninnen und Afghanen ist ungewiss, die Wirtschaftslage im Heimatland ist desolat. (11.7.2025) Keystone / SAMIULLAH POPAL Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wie finden die Abschiebungen statt?

Mehrere Befragte berichteten von körperlicher Gewalt während der Festnahme und Inhaftierung. Ein Mann erzählte uns, dass die Polizei frühmorgens seine Tür eintrat und ihn schlug, bevor sie ihn nach draussen zerrte. Andere beschrieben, dass sie in überfüllten Einrichtungen wie Tapeh Tambaku in der Nähe von Teheran festgehalten wurden, wo Schläge und Misshandlungen an der Tagesordnung gewesen seien. Ein Rückkehrer erzählte uns, er habe miterlebt, wie drei Männer in der Haftanstalt durch Schläge starben.

Die Sorgen der abgeschobenen Afghanen Box aufklappen Box zuklappen Viele Abgeschobene berichten, dass ihnen der Verlust ihrer Wohnung, die unbezahlten Löhne, aber auch die beschlagnahmten Mietkautionen grosse Sorge bereiteten. Aber auch die Ungewissheit darüber, wohin sie gehen oder wie sie in Afghanistan überleben können, belaste die Menschen, sagt Zahra Nader. «Ein Abgeschobener sagte uns: ‹Selbst wenn ich nach Mazar gehe, habe ich keine Bleibe. Was haben wir nach 15 Jahren als Flüchtlinge?›» Vor allem Frauen würden sich Sorgen um ihre Mobilität und Sicherheit machen. «Viele von ihnen können ohne einen männlichen Vormund nicht legal innerhalb Afghanistans reisen, was es fast unmöglich macht, in ihre ursprüngliche Provinz zurückzukehren oder Hilfe zu erhalten», so Nader.

Wo kommen die Betroffenen in Afghanistan an?

Die meisten Deportierten kommen über Islam Qala in Herat oder Pul-e Abrisham in der Provinz Nimruz nach Afghanistan. Sie werden in der Regel mit Bussen aus iranischen Gefangenenlagern gebracht, oft nach langen Fahrten unter schlechten Bedingungen. Wir haben von Bussen ohne Klimaanlage bei extremer Hitze gehört, von Menschen, die ohne Nahrung oder Wasser auskommen müssen und gezwungen werden, für Wasser oder für die Rückgabe beschlagnahmter Handys Bestechungsgelder zu zahlen.

Wie ist die Situation für die Betroffenen, wenn sie in Afghanistan ankommen?

Die Aufnahmezentren in Herat und Nimruz sind überlastet. Die Internationale Organisation für Migration und einige lokale NGOs bieten minimale Hilfe an, aber viele erhalten nur wenig oder gar keine Hilfe. Viele haben kein Geld, keine Habseligkeiten und keine Dokumente. Einigen Müttern wurde die Grundversorgung verweigert, weil sie keinen männlichen Vormund hatten.

Grenzbeamte bestätigten, dass einige Menschen während oder unmittelbar nach der Abschiebung an Hitze und Durst gestorben sind.

Wir wurden Zeuge von chaotischen Szenen an den Grenzen, von Familien, die in der Hitze ohnmächtig wurden, von weinenden Babys ohne Milch und von Menschen, die hungrig und dehydriert ankamen. Am 2. Juli kamen beispielsweise über 1130 Familien bei Temperaturen von über 50 Grad in Nimruz an. Afghanische Grenzbeamte bestätigten, dass einige Menschen während oder unmittelbar nach der Abschiebung an Hitze und Durst gestorben sind.

So reagiert die Taliban Box aufklappen Box zuklappen «Die Taliban haben behauptet, sie würden Rückkehrern Transportmöglichkeiten und kurzfristige Unterkünfte zur Verfügung stellen, aber unsere Berichte zeigen, dass diese Hilfe in den meisten Fällen uneinheitlich oder gar nicht vorhanden ist, insbesondere für Frauen», erzählt Zahra Nader. In Wirklichkeit gebe es kein zuverlässiges Unterstützungssystem, und die Deportierten, vor allem Frauen, seien weitgehend auf sich allein gestellt.

Was erwartet die Menschen in Afghanistan?

Die Abgeschobenen kehren in ein Land zurück, das sich in einer schweren humanitären Krise befindet. Rund 90 Prozent der Bevölkerung leben in Armut. Es gibt kaum Arbeitsplätze, und Frauen unterliegen strengen Beschränkungen der Taliban-Herrschaft. Ohne einen männlichen Verwandten können sie nicht arbeiten, reisen oder Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie der Gesundheitsversorgung erhalten.