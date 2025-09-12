Über 160 mutmassliche Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) wurden vergangene Woche von der türkischen Polizei verhaftet.

Die Verdächtigen seien aktive Mitglieder der Terrororganisation und leisteten finanzielle Hilfe, sagt der Innenminister Ali Yerlikaya.

Bei der Festnahme wurden Schusswaffen und Dokumente des IS beschlagnahmt.

Vergangene Woche kam es in der Türkei zu über 160 Verhaftungen mutmasslicher Mitglieder der Terrororganisation «Islamischer Staat». Das gab der Innenminister Ali Yerlikaya bekannt.

Die Verdächtigen seien innerhalb der Gruppe aktiv und leisteten finanzielle Unterstützung, fügte er in einem Beitrag auf X hinzu. Yerlikaya sagte, bei den Razzien seien nicht zugelassene Schusswaffen, IS-Dokumente und digitales Material beschlagnahmt worden.

Zahlreiche IS-Anschläge in der Türkei

Festnahmen habe es in mehreren Provinzen und Städten gegeben, darunter auch in der Hauptstadt Ankara und in Istanbul, gab Yerlikaya weiter bekannt.

Der IS hat in den letzten zehn Jahren zahlreiche Anschläge in der Türkei verübt, darunter ein Doppelanschlag auf eine politische Kundgebung im Jahr 2015, bei dem mehr als 100 Menschen getötet wurden – der tödlichste Terroranschlag des Landes.