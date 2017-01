Amtseinführung des 45. Präsidenten der USA

Aus Tagesschau vom 20.1.2017

Donald Trump ist nun offiziell der 45. Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Nach seiner Vereidigung, wandte sich Donald Trump an die Nation - in seiner ersten Rede als neuer amerikanischer Präsident. Aus Washington meldet sich live SRF-Korrespondent Peter Düggeli. Am Rande der Vereidigung von Donald Trump kam es in Washington zu Protesten. Von friedlichen Gruppierungen, aber auch von militanten. Dazu live SRF-Korrespondent Thomas von Grünigen.