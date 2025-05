Per E-Mail teilen

Die grossen Waldbrände im Umkreis von Jerusalem sind nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle.

Die Brandbekämpfer sollten nun schrittweise abgezogen werden, teilte die Feuerwehr nach Medienberichten mit.

Mehr als 1400 Einsatzkräfte waren demnach insgesamt 30 Stunden lang an mehreren Brandorten im Einsatz.

Ein Teil der Feuerwehrleute solle aber weiterarbeiten, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern, hiess es. Zudem wurde ein «Sonderermittlungsteam mit der Untersuchung der Brandursache beauftragt».

Der Jüdische Nationalfonds (KKL-JNF) meldete zuvor, insgesamt seien 2000 Hektar Land abgebrannt, darunter vor allem Waldgebiete. Israelische Medien verbreiteten Aufnahmen, die unter anderem verkohlte Felder und Waldstücke zeigen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Im Gebiet Latrun konnten die Feuerwehrkräfte die Brände löschen. Bildquelle: Keystone/EPA/ABIR SULTAN. 1 / 4 Legende: Im Gebiet Latrun konnten die Feuerwehrkräfte die Brände löschen. Keystone/EPA/ABIR SULTAN

Bild 2 von 4. In der Gegend um Jerusalem wie hier in Neve Ilan wüteten Brände. Bildquelle: Reuters/Ronen Zvulun. 2 / 4 Legende: In der Gegend um Jerusalem wie hier in Neve Ilan wüteten Brände. Reuters/Ronen Zvulun

Bild 3 von 4. Die Rettungskräfte sind im Dauereinsatz. Bildquelle: Reuters/Ammar Awad. 3 / 4 Legende: Die Rettungskräfte sind im Dauereinsatz. Reuters/Ammar Awad

Bild 4 von 4. Die Ursache für die Feuer ist weiter unklar. Bildquelle: Reuters/Ronen Zvulun. 4 / 4 Legende: Die Ursache für die Feuer ist weiter unklar. Reuters/Ronen Zvulun Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zudem gab es laut Medienberichten in einem Vorort von Tel Aviv ein Feuer in einem Pflegeheim, mehrere Bewohner der Einrichtung seien gerettet worden. Mehrere Menschen seien leicht verletzt worden.

An der Feuerbekämpfung waren auch Löschflugzeuge beteiligt. Italien und Kroatien hatten Hilfe zugesagt, Zypern schickte nach eigenen Angaben einen Hubschrauber zur Unterstützung.

Mehrere Verletzte, «nationaler Notstand»

Seit Mittwoch tobten in der Gegend schwere Waldbrände. Die Ursache für die Feuer ist weiter unklar. Mehrere Menschen wurden verletzt und mussten etwa wegen Rauchverletzungen behandelt werden. Der Bezirksleiter der Jerusalemer Feuerwehr sprach im israelischen Fernsehen von dem «vielleicht grössten» Waldbrand, den es je in Israel gegeben habe.

Premierminister Benjamin Netanjahu hatte den «nationalen Notstand» ausgerufen und davor gewarnt, dass sich die Brände auf die Stadt Jerusalem ausbreiten könnten. Am Mittwoch waren Soldaten zur Verstärkung eingesetzt und mehrere Zeremonien zum nationalen Unabhängigkeitstag abgesagt worden.

Immer wieder Feuer um Jerusalem

2010 waren bei der schlimmsten Feuersbrunst in der israelischen Geschichte im Karmel-Gebirge mehr als 40 Menschen getötet worden. In den Wäldern rund um Jerusalem kommt es immer wieder zu Bränden. Auch in anderen Teilen des Landes hatte es zeitweise Waldbrände gegeben.