Im Norden Italiens gingen derweil schwere Unwetter nieder. Die Metropole Mailand sowie grosse Teile der Lombardei waren in der Nacht auf Dienstag betroffen. Es kam zu starken Sturmböen, schweren Hagelschauern und Regenfällen. Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

In Mailand geriet ein Passagierflugzeug der US-Gesellschaft Delta Air Lines kurz nach seinem Start in ein Unwetter und musste seinen Flug abbrechen. Flug DL185 mit Ziel New York wurde nach Rom umgeleitet, wo die Maschine am Montagnachmittag sicher landete, wie Ansa berichtete. Die Passagiere seien «normal» ausgestiegen. Das Flugzeug habe einige Schäden davongetragen. Details wurden zunächst nicht genannt.