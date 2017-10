Der Chemie-Nobelpreis geht an: Jacques Dubochet, Joachim Frank (USA) und Richard Henderson (UK). Die Entwicklung der drei Forschenden ermöglicht Einblicke in die Details von Molekülen.

Der Preisträger des diesjährigen Nobelpreises für Chemie ist Jacques Dubochet von der Uni Lausanne.

Er teilt sich den Preis mit zwei anderen: Joachim Frank (USA) und Richard Henderson (UK).

Die Entwicklung der drei Forschenden ermöglicht Einblicke in die Details von Molekülen.

Jacques Dubochet arbeitet an der Universität Lausanne. Er verbesserte die Mikroskopietechnik Anfang der 1980er Jahre wesentlich, indem er die in Wasser gelösten Moleküle für die Messung rasant einfror. Dadurch behalten die Moleküle ihre natürliche Form, und ihre Struktur kann untersucht werden.

Der gebürtige Deutsche Joachim Frank arbeitet an der Columbia University in New York und legte wichtige Grundsteine für diese Technik zwischen 1975 und 1986. 1990 gelang es Richard Henderson vom MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, die 3D-Struktur eines Proteins in atomarer Auflösung zu erzeugen. In jüngster Zeit wurde beispielsweise die Struktur des Zika-Virus mit dieser Technik entschlüsselt.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4. Oktober 2017

Die höchste Auszeichnung für Chemiker ist derzeit mit umgerechnet rund 940'000 Euro (9 Millionen Schwedischen Kronen) dotiert. Die feierliche Übergabe der Auszeichnungen findet traditionsgemäss am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.

Facts zum Chemie-Nobelpreis Der Nobelpreis für Chemie wird seit 1901 ausgestellt. Acht Mal wurde keine Preisträger ernannt, weil keine der nominierten Leistungen die Anforderungen erfüllte.

Das Durchschnittsalter der Gewinner liegt bei 58 Jahren.

Der jüngste Gewinner war bisher Fréderic Joliot, der 1935 den Preis mit 35 Jahren gewann, zusammen mit seiner Frau Irène Joliot-Curie (Tochter der preisgekrönten Physikerin Marie Curie).

Der älteste Gewinner war bisher John B. Fenn. Er erhielt den Preis im 2002 mit 85 Jahren.



Medizin-Nobelpreis: Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr

Im vergangenen Jahr erhielten der Franzose Jean-Pierre Sauvage, der gebürtige Brite James Fraser Stoddart und der Niederländer Bernard Feringa den Chemie-Nobelpreis. Sie entwickelten «molekulare Maschinen»: eine Art Lift, künstliche Muskeln und ein Nano-Auto. Alles aus nur wenigen Molekülen.

Am Montag hatte die Nobel-Jury die US-Forscher Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young mit dem Medizin-Nobelpreis geehrt. Sie erhielten die Auszeichnung für Arbeiten zur Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr. Am Dienstag erhielten Rainer Weiss, Kip Thorne und Barry Barish den Physik-Nobelpreis für ihre Beiträge zum Nachweis von Gravitationswellen.