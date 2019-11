In Malta ist ein prominenter Geschäftsmann im Zusammenhang mit der Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia festgenommen worden.

Er sei am Mittwochmorgen gefasst worden, als er mit seiner Luxusjacht die Insel verlassen wollte, meldete die «Times of Malta».

Ermittlerkreise bestätigten die Festnahme gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Auf einem Video, welches die «Times of Malta» auf ihrer Webseite publiziert hat, ist zu sehen, wie Sicherheitskräfte die Luxusjacht durchsuchten.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, soll es sich beim Festgenommenen um den Direktor und Miteigentümer eines Energiekonsortiums handeln.

Legende: Die Jacht des Geschäftsmanns soll auf Kurs Richtung Norden gewesen sein, ehe sie vom maltesischen Militär angehalten wurde. Reuters

Caruana Galizia, eine regierungskritische Bloggerin, war am 16. Oktober 2017 nahe ihrem Haus in Bidnija auf Malta in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Sie hatte unter anderem über Korruption bei Regierung und Geschäftsmännern auf Malta und ihre Verwicklung in den Skandal um die «Panama Papers» recherchiert.