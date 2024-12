Legende: Menschen begutachten die Schäden nach einem Luftangriff in Idlib, Nordsyrien. (1.12.2024) Keystone/EPA/BILAL AL HAMMOUD

Mitte vergangener Woche hatte eine Allianz von Aufständischen unter der Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) eine Offensive im Nordwesten Syriens begonnen und am Wochenende die Kontrolle über Aleppo, die zweitgrösste Stadt des Landes, übernommen. Syriens Machthaber Baschar al-Assad kündigte eine Gegenoffensive an. Aus Kreisen der syrischen Regierung hiess es, die Armee habe Gebiete in der Umgebung von Hama, südlich von Aleppo, wieder von den Rebellen zurückerobert.

Am Montag nun hat die syrische Armee Aktivisten zufolge Luftangriffe auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Idlib im Nordwesten des Landes geflogen. Die syrische Staatsagentur Sana meldete zudem Luftschläge gemeinsam mit Russland in den Randbezirken der Stadt Al-Safira südlich von Aleppo. Bereits in der Nacht zum Montag hatte Russland als Verbündeter der syrischen Regierung die Stadt Aleppo bombardiert. (dpa)