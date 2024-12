In Syrien sind die Kämpfe nach mehreren Jahren wieder heftig aufgeflammt.

Die Regierung von Präsident Assad hat die Kontrolle über Aleppo an die Rebellen verloren. Das teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Die russische Luftwaffe setzte ihre Angriffe auf Rebellenstellungen im Nordwesten Syriens inzwischen fort.

Der iranische Aussenminister wird in Damaskus erwartet, um mit seinem verbündeten syrischen Amtskollegen die Lage in Aleppo zu besprechen.

Die Aufständischen drangen zum ersten Mal seit 2016 in Aleppo ein – nur drei Tage nach dem Start ihrer überraschenden Offensive gegen die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad. Inzwischen hat die syrische Regierung nach Angaben von Aktivisten die Kontrolle über die Millionenstadt Aleppo an die Rebellen verloren. Das sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel-Rahman.

Die Stadt stehe mit Ausnahme von vier von kurdischen Milizen kontrollierten Stadtteilen vollständig unter der Kontrolle eines von der Islamistenorganisation Haiat Tahrir al-Scham (HTS) geführten Bündnisses, fügte Rami Abdel-Rahman hinzu.

Auch kurdische Milizen auf dem Vormarsch

Laut Aktivisten haben mutmasslich russische Kampfflugzeuge, welche die syrische Regierung unterstützen, am Samstagnachmittag bei einem Gegenangriff aus der Luft mindestens 16 Menschen in Aleppo getötet. In der Nacht und am frühen Sonntag habe es russische Luftangriffe in den Provinzen Idlib, Hama und Aleppo gegeben.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen seit Beginn der Offensive in Syrien über 370 Menschen ums Leben, darunter mindestens 20 Zivilisten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

1 / 4 Legende: Eine Allianz von islamistischen Rebellen hat Aleppo grösstenteils unter seine Kontrolle gebracht. REUTERS / Mahmoud Hassano 2 / 4 Legende: Menschen inspizieren die Zerstörung in Aleppo. Laut der syrischen Armee wurden Dutzende Soldaten beim Grossangriff getötet. REUTERS / Mahmoud Hassano 3 / 4 Legende: Syrische Oppositionskämpfer versammeln sich auf dem Saadallah al-Jabiri-Platz in Aleppo (30.11.2024). REUTERS / Mahmoud Hasano 4 / 4 Legende: Ein von Aufständischen beschädigtes Plakat des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad in Aleppo. REUTERS / Mahmoud Hassano

Derweil ist der Flughafen von Aleppo laut Aktivisten von kurdischen Milizen übernommen worden. Diese gehören zwar nicht der Rebellenallianz an, scheinen nun aber teilweise das durch den Rückzug regimetreuer Truppen entstehende Machtvakuum auszufüllen.

«Die kurdischen Milizen haben kein Interesse, das Terrain allein den arabischen Rebellen zu überlassen – die in Teilen von der Türkei unterstützt werden», erklärt SRF-Auslandredaktor Philip Scholkmann. Der Vormarsch der Kurden dürfte vor allem von der Türkei und mit ihr verbündeten Milizen in Syrien mit Sorge betrachtet werden.

Russland, Iran und Türkei erörtern Lage in Syrien Box aufklappen Box zuklappen Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hat mit seinen Kollegen im Iran und der Türkei die aktuelle Lage in Syrien erörtert. Die Minister Abbas Arraghchi (Iran) und Hakan Fidan (Türkei) hätten sich in ihren Gesprächen mit Lawrow besorgt gezeigt über die Eskalation durch das Vordringen der Rebellen in den Provinzen Aleppo und Idlib, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Sie seien sich einig, «dass die gemeinsamen Bemühungen um eine Stabilisierung der Lage in Syrien intensiviert werden müssen». In einer Mitteilung des russischen Aussenministeriums heisst es, dass die territoriale Integrität und Souveränität Syriens «entschlossen unterstützt» werde. Moskau und Teheran unterstützen Syriens Präsidenten Baschar Baschar Al-Assad, Ankara Teile der Opposition.

Baschar al-Assad sucht Unterstützung

Assad steht seit dem Vormarsch der Rebellen im Norden des Landes unter Druck. Nun sucht er Unterstützung bei internationalen Verbündeten. Mit Hilfe seiner Verbündeten und Freunde könne Syrien die Terrorattacken zurückzuschlagen, sagte Assad etwa dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Sajid Al Nahjan.

Im Laufe des Tages wurde der Aussenminister Abbas Araghtschi des Verbündeten Iran in Damaskus erwartet, um die Lage in Aleppo zu besprechen. Laut syrischen Staatsmedien telefonierte Assad auch mit dem irakischen Regierungschef.

Aufruf des UNO-Syrien-Vermittlers

Der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Geir Pedersen, sieht in der neusten Gewalteskalation «ein Zeichen des kollektiven Versagens». Er rief die syrischen Konfliktparteien und involvierte Staaten zu Verhandlungen auf. Die neuesten Entwicklungen bedrohten nicht nur die syrische Zivilbevölkerung, sondern auch die regionale und internationale Sicherheit. Er habe immer wieder vor der Gefahr gewarnt, bloss auf Konfliktmanagement statt auf Konfliktlösung zu setzen, betonte der norwegische Syrien-Vermittler.