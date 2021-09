Legende: Das französische Militär ist mit rund 5100 Soldaten im Anti-Terror-Einsatz «Barkhane» in Mali (Bild) und vier weiteren Sahel-Staaten vertreten. Keystone

«Adnan Abu Walid al-Sahrawi war wohl der meistgesuchte Islamistenführer in Westafrika. Die USA hatten ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Sahrawi soll bereits Ende August in Mali getötet worden sein, aber die Franzosen brauchten Wochen, um den Tod zu verifizieren. Dieser Schlag gegen die Islamisten ist für Frankreich symbolträchtig und gut fürs Prestige. Er kommt in einer Zeit, in der die Franzosen in der Sahelzone ratlos wirken und ihre Militärmission in der Kritik steht.

Dieses Jahr wurde bereits der Anführer von Boko Haram in Nigeria getötet. Auf den ersten Blick wirkt es so, als wären die Islamisten in Westafrika geschwächt. Doch der Boko-Haram-Führer wurde wohl bei internen Machtkämpfen getötet. Die Gewalt in der Region hat aber nicht abgenommen, vor allem in Burkina Faso werden fast täglich Dörfer angegriffen.

Das Hauptproblem in der Sahelzone ist, dass die Staaten schwach sind. Sie bieten ihren armen Bewohnern auf dem Land wenig Sicherheit und Perspektive. Das ist der Nährboden für Terrorismus. Denn wenn man einer bewaffneten Truppe beitritt, ist das zumindest ein sozialer Aufstieg. Eine Lösung ist schwierig zu finden – Militärhilfe ist blosse Symptombekämpfung. Die Staaten müssten gestärkt werden und den Jungen eine sichere und wirtschaftliche Perspektive bieten, doch das geht nicht von heute auf morgen.»