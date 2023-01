Bereits am Mittwoch hatte Teheran mit Konsequenzen gedroht. Immer wieder würde «Charlie Hebdo» iranische Politiker verspotten. Deshalb wurde das französische Magazin bereits auf eine Sanktionsliste gesetzt. Die französische Aussenministerin Catherine Colonna verwies gegenüber dem Nachrichtensender LCI auf die Pressefreiheit hin.

Aufgrund der anhaltenden Kritik am gewaltsamen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte bei den Protesten im Land hat sich der Ton zwischen dem Iran und den Regierungen europäischer Länder zuletzt verschärft. Viele iranische Sicherheitsbeamte und Politiker wurden seit dem Ausbruch der Proteste mit EU-Sanktionen belegt.