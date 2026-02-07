US-Präsident Donald Trump streicht die Zölle gegen Indien, mit denen er indirekt Russlands milliardenschweren Ölhandel schwächen wollte.

Der im August eingeführte Zollsatz von 25 Prozent wird ab heute nicht mehr erhoben.

Dies geht aus einem Dekret des Republikaners hervor. Der Zollsatz auf Waren, die aus Indien in die Vereinigten Staaten importiert werden, war im August eingeführt worden. Trump begründete die Abkehr von den Zöllen damit, dass das bevölkerungsreichste Land der Erde Schritte unternommen habe, um den Import von russischem Öl einzustellen.

Indien habe auch zugesagt, Energieprodukte aus den USA zu beziehen. Vonseiten der indischen Regierung gibt es bislang keine offizielle Bestätigung für einen solchen Importstopp.

Zölle sollten Putins Kriegswirtschaft schwächen

Trump hatte das Instrument von Zöllen gegen russische Handelspartner eingeführt, um die Erlöse aus dem Ölgeschäft zu reduzieren, mit denen Kremlchef Wladimir Putin seinen Krieg gegen die Ukraine finanziert.

Legende: Trump streicht die Zölle gegen Indien (hier mit Indiens Premierminister Modi bei einem Treffen in Washington im Februar 2025). Keystone/BEN CURTIS

Vor ein paar Tagen sprach Trump dann davon, dass der indische Regierungschef Narendra Modi zugestimmt habe, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Stattdessen wolle man deutlich mehr Öl aus den USA und möglicherweise Venezuela beziehen. Das Land war bis zur militärischen Intervention der USA in Caracas ein wichtiger Handelspartner Russlands.

In diesem Zuge verkündete Trump auch die Senkung anderer, sogenannter reziproker Zölle gegen Indien von 25 auf 18 Prozent. So bezeichnet Trump Zölle, die angebliche Ungleichgewichte und Benachteiligungen für die USA im internationalen Handel ausgleichen sollen.

Der US-Präsident hatte bereits im Oktober verkündet, Modi habe ihm versichert, dass sein Land kein Öl mehr aus Russland kaufen werde. Indien zeigte sich damals zu höheren Energieimporten aus den USA bereit, liess aber offen, ob es seine umstrittenen Öleinfuhren aus Russland stoppen wird. Vor ein paar Tagen äusserte sich Modi zwar erleichtert, dass die Zölle sinken sollen, liess aber erneut im Unklaren, ob Indien tatsächlich kein Öl mehr aus Russland beziehen wird. Die «Hindustan Times» berichtet, dass es keine unmittelbaren Anzeichen dafür gebe, dass Indien seine Energiekäufe aus Russland auf null reduzieren werde.

Trump-Dekret folgt auf Handelsdeal zwischen Indien und EU

Trumps Ankündigung zur Reduzierung der Zölle erfolgt einige Tage nach der Erklärung Indiens und der EU, dass sie ihre Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hätten. Das wurde auch vor dem Hintergrund der aggressiven Handelspolitik Trumps mit Zöllen als Druckmittel als geopolitisch bedeutsamer Schritt gewertet.