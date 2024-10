Seit der Rückkehr zur Demokratie vor 40 Jahren wechseln sich Mitte-Rechts und Mitte-Links-Regierungen ab. Am Sonntag fanden in Uruguay Präsidentschaftswahlen statt. Doch im ersten Wahlgang konnte keiner der Kandidaten das absolute Mehr erreichen. Warum Uruguay im Vergleich zu anderen Ländern in der Region politisch wenig polarisiert ist, erklärt SRF-Südamerikakorrespondentin Teresa Delgado.

SRF News: Warum konnte kein Kandidat das absolute Mehr erreichen?

Teresa Delgado: Das liegt daran, dass Yamandú Orsi und Álvaro Delgado programmlich nahe beieinander liegen, obwohl der eine links der Mitte steht und der andere rechts. Beide positionierten sich im Wahlkampf stark in der Mitte, da Wahlen in Uruguay meist dort entschieden werden. Uruguay hat eine starke Mittelschicht, ist konsensorientiert und die Parteienlandschaft ist stabil. Da beide Hauptkandidaten einander so ähnlich sind, fiel der Entscheid schwer.

Wer hat die besseren Karten bei der nächsten Wahlrunde?

Ziemlich sicher Yamandú Orsi, der Linkskandidat. In Südamerika wechseln sich oft linke und rechte Präsidenten ab. Nach vier Jahren mit dem Konservativen Luis Lacalle Pou ist es wahrscheinlich, dass die Wählenden nun einen Linken wollen. Der Konservative Delgado ist ein ziemliches Risiko eingegangen, indem er eine Linke als Vizepräsidentin nominiert hat. Er wollte so in der Mitte punkten, hat aber einige konservative Wählerinnen und Wähler vor den Kopf gestossen.

Warum ist Uruguay weniger polarisiert als seine Nachbarländer?

Uruguay ist ein kleines Land mit nur 3.5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Es kennt wie die Schweiz eine Form der direkten Demokratie mit Referenden. Die Bevölkerung hat viele Mitspracherechte und kann Politikerinnen und Politiker dadurch besser im Zaum halten. Religion und Politik sind in Uruguay stark getrennt. Das führt dazu, dass die Politik weniger emotional aufgeladen ist.

Das Gespräch führte Ivana Pribakovic.