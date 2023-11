Wahlen in Argentinien

Der ultraliberale Ökonom Javier Milei wird der nächste Präsident Argentiniens.

In der Stichwahl der Präsidentschaftswahlen am Sonntag liegt Milei bei 86 Prozent der ausgezählten Stimmen mit fast 56 Prozent klar vorne.

Sein Rivale, der zentristische Wirtschaftsminister Sergio Massa, räumte am Sonntagabend seine Niederlage ein.

«Ich habe Javier Milei angerufen und ihm gratuliert», sagte der argentinische Wirtschaftsminister Sergio Massain seiner Wahlkampfzentrale in Buenos Aires am Sonntag, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das amtliche Endergebnis wurde noch nicht veröffentlicht.

Zwei Kandidaten, zwei Ideen für die Rettung der Wirtschaft

In der Stichwahl traten der linksgerichtete Massa und der libertäre Ökonom Milei gegeneinander an. Die Kandidaten stehen für völlig gegensätzliche Wirtschaftssysteme: Massa hatte angekündigt, die Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen und die Reserven der Zentralbank zu erhöhen. Milei, welcher von seinen Fans «el león», der Löwe genannt wird, hatte erklärt, er wolle die Zentralbank schliessen, die Wirtschaft auf den US-Dollar umstellen und den Staatsapparat verkleinern.

Argentinien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Misswirtschaft der Regierung, der hohe Schuldenberg und die Hyperinflation belasten die Menschen im südamerikanischen Land.

Reaktionen auf die Wahl

Der Präsident Brasiliens Luiz Inacio Lula da Silva sandte Glückwünsche über die Plattform X, ehemals Twitter. Er wünsche der neuen Regierung gutes Gelingen. Anders klingt es beim Präsidenten von Kolumbien, Gustavo Petro schrieb auf X: «Die extreme Rechte hat in Argentinien gesiegt, dies ist traurig für Lateinamerika.»