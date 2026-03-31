Seit dem Morgen suchen Einsatzkräfte wieder nach dem Buckwal vor der Ostseeküste, der sich am Vortag aus dem flachen Wasser vor Wismar losgeschwommen hat und dann abgetaucht ist.

Die Boote seien nun auf dem Wasser, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Morgen.

Gesehen worden sei der Wal von den Helfern bislang nicht, auch Meldungen einer Sichtung habe es noch nicht gegeben.

Der Buckelwal lag seit mindestens Samstag in der Bucht vor Wismar in flachem Wasser und wurde vor Schaulustigen abgeschirmt. Am Montagabend hatte sich der Wal mit weiter steigendem Wasserstand dann bewegt und war dann abgetaucht. Da er wegen der Dunkelheit nicht mehr zu sehen war, fuhren die Boote in der Nacht zurück.

Wal-Drama an der Ostsee

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Der Buckelwal von Wismar wird am Montagnachmittag noch einmal zum Wegschwimmen animiert. Bildquelle: APA / Greenpeace Germany / Daniel Müller. 1 / 12 Legende: Der Buckelwal von Wismar wird am Montagnachmittag noch einmal zum Wegschwimmen animiert. APA / Greenpeace Germany / Daniel Müller

Bild 2 von 12. Dem erneut gestrandeten Wal geht es nach wie vor nicht gut. Einer Meeresschutz-Expertin von Greenpeace zufolge liegt das Tier unverändert in der Bucht. (Bild vom 29.3.2026). Bildquelle: Keystone/Daniel Müller/DPA Greenpeace Germany. 2 / 12 Legende: Dem erneut gestrandeten Wal geht es nach wie vor nicht gut. Einer Meeresschutz-Expertin von Greenpeace zufolge liegt das Tier unverändert in der Bucht. (Bild vom 29.3.2026) Keystone/Daniel Müller/DPA Greenpeace Germany

Bild 3 von 12. in Schlauchboot der Polizei fährt in die Nähe des Wals. Bildquelle: Keystone/ PHILIP DULIAN. 3 / 12 Legende: in Schlauchboot der Polizei fährt in die Nähe des Wals. Keystone/ PHILIP DULIAN

Bild 4 von 12. Der Buckelwal konnte sich mit steigendem Wasserstand von der Sandbank retten. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Philip Dulian. 4 / 12 Legende: Der Buckelwal konnte sich mit steigendem Wasserstand von der Sandbank retten. KEYSTONE/DPA/Philip Dulian

Bild 5 von 12. Das erschöpfte Tier schwimmt in der Lübecker Bucht, nah an den Küsten der Ostsee. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt. 5 / 12 Legende: Das erschöpfte Tier schwimmt in der Lübecker Bucht, nah an den Küsten der Ostsee. Keystone/Marcus Brandt

Bild 6 von 12. Der Wal schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Küstenwachschiffen und Polizeibooten begleitet. Bildquelle: Keystone/Marcus Brandt. 6 / 12 Legende: Der Wal schwimmt nun wieder in der Ostsee und wird von Küstenwachschiffen und Polizeibooten begleitet. Keystone/Marcus Brandt

Bild 7 von 12. Wal in Sicht! Am Donnerstagmorgen schwimmt das Tier in der Lübecker Bucht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt. 7 / 12 Legende: Wal in Sicht! Am Donnerstagmorgen schwimmt das Tier in der Lübecker Bucht. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt

Bild 8 von 12. Am Montag war der Buckelwal in der Lübecker Bucht aufgefunden worden. Nun scheint der Meeressäuger sich befreit zu haben. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 8 / 12 Legende: Am Montag war der Buckelwal in der Lübecker Bucht aufgefunden worden. Nun scheint der Meeressäuger sich befreit zu haben. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 9 von 12. Gemäss dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann befindet sich der Meeressäuger in keinem guten Zustand. Die Haut sehe schlecht aus und er habe lange nichts mehr gegessen, sagte er der «Bild»-Zeitung. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 9 / 12 Legende: Gemäss dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann befindet sich der Meeressäuger in keinem guten Zustand. Die Haut sehe schlecht aus und er habe lange nichts mehr gegessen, sagte er der «Bild»-Zeitung. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 10 von 12. Mit einem Bagger hoben Retter am Donnerstag eine Rinne für den Wal aus. Bildquelle: IMAGO/Susanne Hübner. 10 / 12 Legende: Mit einem Bagger hoben Retter am Donnerstag eine Rinne für den Wal aus. IMAGO/Susanne Hübner

Bild 11 von 12. Voller Einsatz für den gestrandeten Buckelwal – auch in der Nacht. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Ulrich Perrey. 11 / 12 Legende: Voller Einsatz für den gestrandeten Buckelwal – auch in der Nacht. KEYSTONE/DPA/Ulrich Perrey

Bild 12 von 12. Das Medieninteresse am gestrandeten Tier war gross. Bildquelle: KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt. 12 / 12 Legende: Das Medieninteresse am gestrandeten Tier war gross. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wal wirkte im Verlauf des Montags agiler

«Die Ruhe, die wir dem Wal gegeben haben, hat sich ausgezahlt. Er hat genug Kraft getankt, um auf die Motivation durch unser Boot zu reagieren und loszuschwimmen», sagte der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD) am Abend.

Bereits am Montagnachmittag hatten Wissenschaftler, Umweltschützer und Umweltminister Backhaus versucht, Kontakt zu dem Tier aufzunehmen. Der Wal habe auf die Annäherung des Boots reagiert und agiler gewirkt, sagte ein Ministeriumssprecher.

Wal seit Anfang März in Küstennähe in der Ostsee

Der Buckelwal war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) gestrandet. In der Nacht zum Freitag gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde es dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet.

Nach Angaben des Umweltministeriums von Mecklenburg-Vorpommern war der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs.