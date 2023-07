Die heute 20-jährige Schwedin hat im August 2018 angefangen, regelmässig vor dem Reichstag in Stockholm dafür zu protestieren, dass ihr Land mehr für den Klimaschutz tut. Aus ihrem Schulstreik ist eine internationale Klimaprotestbewegung mit Hunderttausenden Anhängern geworden.

Die Stockholmerin Thunberg hatte sich im Juni an einem mehrtägigen Klima-Protest im Ölhafen von Malmö beteiligt, bei dem unter anderem Tankwagen mit Öl am Verlassen des Hafens gehindert worden waren.