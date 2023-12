Im Streit über den Vorsitz der nächsten Weltklimakonferenz 2024 zeichnet sich Aserbaidschan als führender Kandidat ab. Nachdem die Regierung in Baku am späten Donnerstagabend eine Übereinkunft mit dem Rivalen Armenien bekannt gegeben hatte, zog am Freitag Bulgarien die eigene Bewerbung zurück.

Der Sprecher des Aussenministeriums von Aserbaidschan, Aichan Hadschisada, sagte während des laufenden Klimagipfels COP28 in Dubai, die meisten osteuropäischen Staaten stünden hinter seinem Land. «Auch Russland unterstützt unsere Bewerbung.» Aus Diplomatenkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, dass die osteuropäischen Staaten wohl Baku mittragen würden.

Üblicherweise steht der Gastgeber des kommenden Treffens schon lange vorher fest. Dass am Freitag nach wie vor offen war, welches Land von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) die Ausrichtung der Weltklimakonferenz übernehmen soll, ist ungewöhnlich. Gemäss der von den Vereinten Nationen vorgegebenen Rotation unter den Weltregionen ist für COP29 ein osteuropäisches Land an der Reihe. Der Gastgeber benötigt entsprechend die Unterstützung aller Länder in der osteuropäischen Regionalgruppe. Russland hat sich angesichts des Streits über den Ukraine-Krieg entschlossen gezeigt, jeden EU-Bewerber zu blockieren und damit auch Bulgarien. Die Regierung in Sofia begrüsste am Freitag den «konstruktiven Ansatz» von Aserbaidschan und Armenien.