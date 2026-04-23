Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden.

Gemäss eines Sprechers sind 17 Menschen verletzt worden, 4 befinden sich laut der Nachrichtenagentur Ritzau in kritischem Zustand.

Zwei Züge seien auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestossen, heisst es in einer Polizeimitteilung.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Bei einem Bahnübergang seien die Züge frontal zusammengestossen, teilt der für die Region zuständige Notfalldienst mit. Bildquelle: Keystone/ EPA/STEVEN KNAP. 1 / 3 Legende: Bei einem Bahnübergang seien die Züge frontal zusammengestossen, teilt der für die Region zuständige Notfalldienst mit. Keystone/ EPA/STEVEN KNAP

Bild 2 von 3. Rettungskräfte sind am Unglücksort im Einsatz. Bildquelle: Keystone/Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP. 2 / 3 Legende: Rettungskräfte sind am Unglücksort im Einsatz. Keystone/Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP

Bild 3 von 3. Fahrzeuge stehen nach der Zugkollision im Stau. Bildquelle: Keystone/EPA/STEVEN KNAP. 3 / 3 Legende: Fahrzeuge stehen nach der Zugkollision im Stau. Keystone/EPA/STEVEN KNAP Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die betroffene Zuglinie werde für längere Zeit gesperrt sein. Mehrere Krankenwagen und ein grosses Polizeiaufgebot sind vor Ort. Wie es zum Unglück kam, ist noch unklar.

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Es gebe zwar Verletzte, aber niemand sei eingeklemmt worden.