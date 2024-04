In der Kurdenmetropole Diyarbakir wie auch in der Provinz Siirt seien Streitigkeiten rund um die Wahl eskaliert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zwei Menschen wurden getötet. In Diyarbakir wurden auch elf Menschen verletzt, und in Siirt vier.

Bei den Auseinandersetzungen seien die Beteiligten mit Schusswaffen, Steinen und Stöcken aufeinander losgegangen. Die prokurdische Partei DEM (vormals HDP), die im Südosten grosse Unterstützung hat, teilte auf Anfrage mit, den Vorfall in Diyarbakir zu prüfen.

Im Südosten steht die pro-kurdische Partei DEM stark unter Druck. Noch unter dem Namen HDP hatte die Partei bei den letzten Gemeindewahlen 65 Posten von Stadtpräsidenten gewonnen. Die nationale Regierung in Ankara liess aber einen Grossteil der Politiker des Amtes entheben wegen Terrorvorwürfen. Anstelle der DEM-Politiker wurden Zwangsverwalter eingesetzt.