Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein Feuer ausgebrochen.

Die Zeltstadt wurde vollständig evakuiert, die Organisatoren wiesen alle Delegierten an, das Gelände zu verlassen.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Reporter der Deutschen Presse-Agentur sahen Rauch aus einem der grossen Zelte aufsteigen. Die Flammen hatten dem Nachrichtenportal «G1» zufolge Teile einer Ausstellungsfläche im Eingangsbereich der Blue Zone getroffen, in der Delegationen und internationale Organisationen ihre Projekte präsentieren.

Ein Feuer ist in einem Zelt auf der Weltklimakonferenz in Belém ausgebrochen.

Alle Personen wurden auf dem Gelände evakuiert. Verletzte gab es keine.

Sicherheitskräfte teilten mit, dass es derzeit keine Verletzten gebe. Der Brand sei unter Kontrolle, teilte der Gouverneur des Bundesstaates Pará, Helder Barbalho, auf der Plattform X mit. Angaben zur Ursache des Brandes liegen bislang nicht vor.

Umweltminister Albert Rösti wurde evakuiert

Auch Bundesrat und Umweltminister Albert Rösti befand sich unter den Evakuierten, wie seine Medienchefin gegenüber «20 Minuten» bestätigte. Die Schweizer Delegation sei wohlauf.

Tausende Menschen, die das Gelände verlassen mussten, warteten vor den Türen im Regen oder suchten Schutz unter Pavillons, an einer Tankstelle und in umliegenden Cafés und Restaurants. Von Panik war nichts zu spüren, die Betroffenen verliessen geordnet den unmittelbar betroffenen Bereich, unterhielten sich miteinander unter Schirmen oder arbeiteten.

Die brasilianische Feuerwehr werde Sicherheitschecks durchführen und hat ein Update angekündigt, hiess es von den Organisatoren. Während der Klimakonferenz ist das Gelände offiziell unter Hoheit der Vereinten Nationen. Brasilien kündigte jedoch nach dem Feuer an, nun zunächst wieder die Hoheit zu übernehmen.