In den drei südlichen Provinzen von Thailand schwelt seit Jahrzehnten ein Konflikt fernab der Weltöffentlichkeit. Separatisten kämpfen dort für einen unabhängigen Staat. Die Provinzen an der Grenze zu Malaysia waren einst ein Sultanat und wurden dann im Britisch-Siamesischen Staatsvertrag von 1909 zu Thailand geschlagen.

Nach einer Phase des vermeintlichen Friedens entflammte der Konflikt 2004 wieder neu. Seither sind mehr als 7000 Menschen, vor allem Zivilisten, umgebracht und mehr als 10'000 verletzt worden. Die meisten Toten hat jedoch nicht die Armee auf dem Gewissen: sie wurden bei Bombenanschlägen getötet, die den Separatisten angelastet werden.

Die Regierung versuchte die Separatisten bislang vor allem mit Militärgewalt in die Knie zu zwingen – ohne Erfolg. Im Januar setzten sich die Konfliktparteien nach langem wieder zu Friedensverhandlungen an einen Tisch. Am Montag dem 2. März werden diese Gespräche in Kuala Lumpur nun fortgeführt.

Versuch der Assimilisation

Obwohl in den südlichen Provinzen von Thailand mehr als 80 Prozent der Bevölkerung inmalaiische Muslime sind, versuchte sie die Regierung von Bangkok im mehrheitlich buddhistischen Thailand zu assimilieren.

So führte sie beispielsweise Thai als Amts- und Schulsprache ein, obwohl die Bevölkerung in den Südprovinzen Yawi, eine Dialektform von Malaysisch sprechen.