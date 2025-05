Was ist passiert? Zwei Wochen nach einem Terroranschlag in der Unruheregion Kaschmir hat Indien nach eigenen Angaben mehrere Ziele in Pakistan angegriffen. Bei den Zielen handele es sich um «terroristische Infrastruktur», hiess es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Neu-Delhi. Den indischen Angaben zufolge wurden neun Ziele angegriffen. «Pakistanische militärische Anlagen waren nicht das Ziel.» Das pakistanische Militär sprach nach dem Angriff von 26 Toten und 46 Verletzten. Auch Indien beklagte Opfer: Durch pakistanischen Beschuss seien im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir mindestens drei Zivilisten ums Leben gekommen, teilte die Armee Medienberichten zufolge mit.

Wie reagiert Pakistan? Nach dem indischen Angriff auf pakistanische Ziele kündigte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif eine Reaktion an. «Pakistan hat jedes Recht, eine angemessene Antwort auf diese von Indien verhängte Kriegshandlung zu geben, und eine angemessene Antwort wird auch gegeben», sagte Sharif laut einer offiziellen Mitteilung. Pakistanische Geheimdienstkreise meldeten daraufhin den Abschuss von zwei indischen Kampfjets, auf dem X-Account der pakistanischen Regierung ist sogar von fünf abgeschossenen Jets die Rede. Bei den indischen Luftangriffen wurde laut Geheimdienstkreisen ein Kind getötet. Pakistan schloss nach den Angriffen aus Indien seinen Luftraum für 48 Stunden.

Rettungskräfte sind nach dem indischen Angriff bei einem getroffenen Gebäude in Muridke bei Lahore im Norden Pakistans im Einsatz.

Anwohner untersuchen ein beschädigtes Gebäude in der Nähe von Muzaffarabad, Kaschmir.

Eine Stadtansicht von Muzaffarabad im pakistanisch verwalteten Kaschmir.

Screenshot von einem Video, welches den mutmasslichen Luftangriff Indiens zeigen soll.

Was ist der Hintergrund des Angriffs? Die Angriffe sind eine erhebliche Eskalation der jüngsten Spannungen zwischen den beiden Atommächten. Ausgelöst wurden sie durch einen Terroranschlag am 22. April im indisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir. Bewaffnete Angreifer hatten dort auf einer Bergwiese in einer Urlaubsgegend nahe der Stadt Pahalgam 26 Menschen getötet – vorwiegend indische Touristen. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, was Islamabad zurückweist.

Wie fallen die internationalen Reaktionen aus? «Ich hoffe nur, dass es sehr schnell endet», sagte US-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung im Weissen Haus mit Blick auf den Angriff. Viele Leute hätten gewusst, dass etwas passieren würde, so Trump. China seinerseits forderte beide Seiten zu Zurückhaltung auf. Indien und Pakistan sollten «Frieden und Stabilität Vorrang einräumen», sagte ein Regierungssprecher in Peking. Auch Russland zeigte sich besorgt und rief beide Länder zur Zurückhaltung auf.

Wie ist der Konflikt in den letzten Wochen weiter eskaliert? Seit dem Anschlag haben sich beide Länder mit Strafmassnahmen überzogen, unter anderem Staatsbürger der jeweils anderen Seite ausgewiesen und die diplomatischen Beziehungen reduziert. Experten stufen besonders Indiens Entscheidung als schwerwiegend ein, den sogenannten Indus-Wasservertrag mit dem Nachbarn auszusetzen. Der Vertrag regelt die Wassernutzung beider Seiten des Indus und seiner Nebenflüsse. Islamabad nannte die Aussetzung des Vertrags eine Kriegshandlung und drohte mit entsprechenden Gegenmassnahmen.