Trump und Putin treffen sich an Apec-Gipfel

Aus Tagesschau vom 11.11.2017

US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben am Rande des Apec-Gipfels in Vietnam kurz miteinander gesprochen. Putin versicherte Trump dabei (offenbar), dass sich Russland nicht in die US-Wahlen eingemischt habe.