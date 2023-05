Die Schweizer Behörden sind an der heutigen europaweiten Operation nicht beteiligt. Das teilten die Bundesanwaltschaft (BA) und das Bundesamt für Polizei (Fedpol) auf Anfrage von SRF mit. Aktivitäten der ’Ndrangheta werden aber seit Jahren auch in der Schweiz festgestellt.

Laut Fedpol bestand bereits in den 1960er Jahren mit der Einwanderung italienischer Arbeiter in die Schweiz der Verdacht, dass die ’Ndrangheta in die Kantone Zürich und Tessin eingedrungen war. Für die ’Ndrangheta, die bei der Mitgliedschaft in der Organisation grossen Wert auf Blutsbande und die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Territorium legt, erweist sich diese Art der Migration (sogenannte «Kettenmigration»), als Gelegenheit, im Ausland dieselben Strukturen wie in Kalabrien aufzubauen.

Seither hat sich die Präsenz der ’Ndrangheta in der Schweiz ausgeweitet. So führten die internationale Zusammenarbeit und die Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe (GEG) mit Italien in den Jahren 2020 und 2021 zu zwei Grossrazzien, berichtet das Fedpol.