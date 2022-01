Ex-Premier Benjamin Netanjahu ist der mutmasslichen Korruption angeklagt. Für eine nette Berichterstattung soll er Medienbossen unter anderem gesetzliche Nettigkeiten versprochen haben. Dafür könnte er im Gefängnis landen. Der Prozess gegen ihn kostet den Staat Millionen, und bis zu einem Urteil könnte es noch Jahre dauern. Also warum Netanjahu nicht einen Deal anbieten? Das dachte sich offenbar Israels Staatsanwalt Avichai Mandelblit.

Der Deal sähe laut israelischen Medien so aus: Entweder der Prozess geht weiter und Netanjahu droht im Gefängnis zu landen, oder aber der Ex-Premier gesteht moralische Schuld ein, bekennt sich schuldig in einigen weniger schwerwiegenden Punkten und unterschreibt, dass er sich sieben Jahre lang ganz aus der Politik zurückzieht, also bis er mindestens 80 ist. Dafür würde der Prozess eingestellt. Viel Zeit hat Netanjahu nicht, um zu entscheiden. In zwei Wochen läuft die Amtszeit des Staatsanwalts ab. Sein Nachfolger könnte den Deal schreddern und den Prozess bis zum bitteren Ende durchziehen.