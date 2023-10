Angriff in Kosovo: Serbien meldet Festnahme von Milan Radoicic

Die serbischen Behörden haben in Belgrad den kosovo-serbischen Spitzenpolitiker Milan Radoicic festgenommen.

Das hat das serbische Innenministerium mitgeteilt.

Radoicic hat die Verantwortung für den Angriff im Norden Kosovos übernommen.

Die Polizei teilte mit, dass sie auch die Wohnung und andere Besitztümer von Milan Radoicic in Serbien durchsucht habe. In einer Erklärung heisst es, dass Radoicic für 48 Stunden in Gewahrsam genommen worden sei.

Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass Radoicic wegen des Verdachts einer kriminellen Verschwörung, des unrechtmässigen Besitzes von Waffen und Sprengstoff sowie schwerer Handlungen gegen die öffentliche Sicherheit vernommen wurde.

Kosovarischer Polizist getötet

Vorletztes Wochenende hatten bewaffnete serbische Paramilitärs in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica kosovarische Polizisten angegriffen. Dabei wurden mindestens drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet.

Legende: Milan Radoicic (Mitte) hat sich zum Überfall im Norden Kosovos bekannt. AP Photo/Darko Vojinovic

Radiocic behauptet, die Aktion auf eigene Faust ausgeführt und keine offiziellen Stellen in Serbien darüber informiert zu haben. Kosovos Regierung hält es für ausgeschlossen, dass Radoicic auf eigene Faust gehandelt hat.

Radoicic ist Vize-Vorsitzender der Serbischen Liste, einer kosovo-serbischen Partei, die 10 der 120 Sitze im kosovarischen Parlament hat. Der Politiker hält sich allerdings meist in Belgrad auf, wo er die Gunst des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic geniesst. Im Kosovo wird er wegen eines mutmasslichen Betrugsdelikts gesucht.