Die Frage drängt sich auf: Von wem wurde Nawalny vergiftet – und liefert die Art des Giftes Hinweise? Bisher weiss man nur, zu welcher Gruppe der Wirkstoff gehört – und diese ist sehr breit: «Sie reicht von Medikamenten gegen Alzheimer, in der die Wirkstoff-Gruppe enthalten ist bis zum Nervengift Nowitschok», so Nauer. Unrühmliche Bekanntschaft erlangte der Giftstoff, weil damit in Grossbritannien ein Anschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Sergei Skripal verübt wurde.

Man werde weiter abwarten müssen, um vom Wirkstoff selber Rückschlüsse auf allfällige Täter machen zu können, so Nauer. Aber: «Aus meiner Sicht steht fest, dass die Leute, die Nawalny vergiftet haben, absolute Vollprofis waren.» Kürzlich machte eine russische Zeitung publik, wie engmaschig Nawalny in Sibirien, wo er mutmasslich vergiftet wurde, vom russischen Geheimdienst überwacht wurde. Jedes Detail, bis hin zu einzelnen Mahlzeiten und Getränken, wurde minutiös festgehalten. Nauer folgert: «Wer auf so jemanden einen Giftanschlag verübt, muss sehr gut vernetzt sein.»