19:50 Mariupol: 30'000 Menschen ist laut Behörden die Flucht gelungen In der vom Krieg stark betroffenen ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach örtlichen Angaben etwa 80 Prozent der Wohnungen zerstört und davon rund 30 Prozent nicht wieder aufzubauen. «Täglich werden durchschnittlich 50 bis 100 Bomben auf die Stadt geworfen. Die Verwüstung ist enorm», teilte der Rat der Stadt am Donnerstag bei Telegram mit. Mariupol sei seit 16 Tagen blockiert, Tausende müssten vor russischem Beschuss Deckung suchen in Schutzräumen, hiess es. Bisher seien etwa 30 000 Zivilisten aus der Stadt geflohen. Die Angaben waren nicht unabhängig zu prüfen. Zuletzt war in Mariupol auch ein Theater bombardiert worden. In einem Luftschutzkeller sollen sich Hunderte Zivilisten aufgehalten haben. Zahlreiche Menschen konnten bisher gerettet werden. Die genaue Zahl ist aber weiterhin offen, wie auch die Zahl möglicher Opfer. Legende: Die Stadt Mariupol wird seit mehr als zwei Wochen von russischen Truppen belagert und beschossen. Reuters (Bild vom 17. März)

19:15 Arnold Schwarzenegger ruft russische Bevölkerung zum Kampf gegen Propaganda auf Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat die russische Bevölkerung dazu aufgerufen, sich gegen die Propaganda ihres Staates zu wehren. «Ich spreche heute zu euch, weil es Dinge in der Welt gibt, die euch vorenthalten werden – schreckliche Dinge, von denen ihr wissen solltet», sagte der 74-Jährige im auf Twitter und Telegram veröffentlichten Video mit russischen Untertiteln. Er selbst habe im Laufe seiner Karriere eine tiefe Verbindung zu Russland aufgebaut. Aufgrund der Brutalität seines Handels sei Russland nun aber von der restlichen Welt isoliert. Die Regierung habe die Bevölkerung und die Soldaten über die wahren Gründe für den Krieg in der Ukraine belogen. «Die Machthaber im Kreml haben diesen Krieg begonnen. Dies ist nicht der Krieg des russischen Volkes», sagte Schwarzenegger. «Ich weiss, dass sich das russische Volk nicht darüber bewusst ist, dass solche Dinge geschehen. Deshalb fordere ich die russische Bevölkerung und die russischen Soldaten in der Ukraine auf, die Propaganda und die Desinformation zu durchschauen, die man erzählt», sagte Schwarzenegger. Menschen, die in Russland gegen den Krieg demonstrierten, nannte er seine «neuen Helden». Und auch an Russlands Präsident Wladimir Putin wandte sich Schwarzenegger direkt: «Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können diesen Krieg stoppen.»

18:53 Baltikum fordert Flugverbotszone über Ukraine Nach den Volksvertretungen von Estland und Litauen hat sich auch das Parlament von Lettland für die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine ausgesprochen. In einer Erklärung forderte die Volksvertretung Saeima in Riga die Vereinten Nationen auf, unverzüglich die entsprechenden Schritte zu unternehmen, um so Menschenleben zu schützen und die Sicherheit über den Atomkraftwerken der Ukraine zu gewährleisten. Gleichzeitig forderten die Abgeordneten des baltischen EU- und Nato-Landes, dass schnellstmöglich Massnahmen ergriffen werden, um sichere humanitäre Korridore auf ukrainischem Territorium sicherzustellen. Die baltischen Staaten gelten international als Fürsprecher der Ukraine. Deren Präsident Wolodimir Selenski pocht immer wieder auf eine Flugverbotszone über der Ukraine. Dies würde es der russischen Luftwaffe erschweren, Ziele in der Ukraine anzugreifen. Die Durchsetzung einer Flugverbotszone durch die Nato gilt derzeit allerdings als ausgeschlossen.

18:30 Macron will erneut mit Putin und Selenski sprechen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will in den nächsten Stunden erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski sprechen. Macron schliesst einen Besuch in der von russischen Truppen belagerten ukrainischen Hauptstadt Kiew nicht aus. Er würde dem Vorbild den Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien folgen. Eine solche Reise müsse aber zum richtigen Zeitpunkt kommen und nützlich für die Lösung der Krise sein. Legende: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schliesst einen Besuch in der von russischen Truppen belagerten ukrainischen Hauptstadt Kiew nicht aus. Reuters

18:04 Unesco: Helme und kugelsichere Westen für Medienschaffende Die Unesco stellt für Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine 125 Helme und kugelsichere Westen mit dem Aufdruck «Presse» bereit. Ausserdem sollen Lehrgänge zur Arbeit in Krisenregionen organisiert werden, teilte die Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen mit. «Jeden Tag riskieren Journalisten und Medienschaffende in der Ukraine ihr Leben, um die Menschen vor Ort und die ganze Welt über die Realität dieses Krieges zu informieren», sagte Unesco-Generalsekretärin Audrey Azoulay. «Wir sind entschlossen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sie zu unterstützen und zu schützen.» Die Unesco sicherte ausserdem finanzielle Unterstützung für eine Hotline zu, die der ukrainische Journalistenbund rund um die Uhr betreibt, um Medienschaffende an den Kriegsschauplätzen mit Rat und Hilfe für eine mögliche Evakuierung beiseite zu stehen. Ausserdem unterstützt die Unesco den Umzug zweier ukrainischer Journalistenverbände in Räumlichkeiten in Polen.

17:15 Türkischer Präsident Erdogan lädt Putin und Selenski zu Treffen ein Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin haben erneut über den Krieg in der Ukraine gesprochen und weitere Kontakte vereinbart. Der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge forderte Erdogan am Donnerstag einmal mehr eine Waffenruhe und die Einrichtung effektiver «humanitärer Korridore». Er lud Putin zudem zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in die Türkei ein. Es ist bisher offen, ob Putin und Selenski diese Einladung annehmen werden. Nach Kremlangaben informierte Putin beim Treffen mit Erdogan über den Fortgang der Verhandlungen russischer und ukrainischer Vertreter zur Lösung des Konflikts.

16:39 Scholz gibt Putin persönlich Schuld für getötete Russen Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz macht Russlands Präsidenten Wladimir Putin persönlich für den Tod vieler Russen in der Ukraine verantwortlich. «Uns berührt auch das Schicksal der vielen jungen Russen, die von ihrer Führung in einen sinnlosen Krieg gegen den eigenen Nachbarn geschickt werden», sagt Scholz. «Es ist wichtig, dass das Schicksal dieser jungen Menschen auch in Russland bekannt wird. Jeder in Russland muss wissen: Präsident Putin trägt für deren Tod oder Verwundung die alleinige Verantwortung.» 00:21 Video «Präsident Putin trägt die alleinige Verantwortung» Aus News-Clip vom 17.03.2022. abspielen

15:49 UNO bestätigt Tod von mindestens 780 Zivilisten Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte hat seit dem Einmarsch russischer Truppen den Tod von 780 Zivilisten in der Ukraine dokumentiert. Unter ihnen waren 58 Kinder und Jugendliche, wie das Büro am Donnerstag in Genf mitteilte. Am Vortag waren es noch insgesamt 726 Tote. Dem Büro lagen zudem verifizierte Informationen über 1252 Verletzte vor. Am Vortag waren es 1174. Russland hatte am 24. Februar seinen Angriff auf die Ukraine begonnen. Die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, betont stets, dass die tatsächlichen Zahlen mit Sicherheit deutlich höher liegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bräuchten oft Tage, um Opferzahlen zu überprüfen. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat.

15:04 Grossbritannien: «Starke Beweise für Kriegsverbrechen Russlands» Die britische Aussenministerin Liz Truss sieht «sehr, sehr starke Beweise» dafür, dass in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen wurden und dass der russische Präsident Wladimir Putin dahintersteckt. Einen Kriegsverbrecher nennt Truss Putin allerdings nicht – anders als US-Präsident Joe Biden. Auf die Frage, ob die britische Regierung sich den Äusserungen Bidens anschliessen werde, antwortet Truss im BBC-Hörfunk: «Es gibt sehr, sehr starke Beweise dafür, dass Kriegsverbrechen begangen wurden und dass Wladimir Putin dahinter steckt. Es ist letztlich Sache des Internationalen Strafgerichtshofs zu entscheiden, wer Kriegsverbrecher ist und wer nicht, und wir müssen die Beweise vorbringen.» Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtet derweil, dass russische Truppen bereits mehrfach völkerrechtswidrig Streumunition eingesetzt hätten. Berichten zufolge seien am vergangenen Sonntag in der dicht besiedelten Stadt Mykolajiw neun Zivilisten getötet worden, die offenbar an einem Geldautomaten Schlange gestanden hätten, heisst es in einer Mitteilung der Organisation. 00:34 Video Joe Biden nennt Putin einen Kriegsverbrecher Aus News-Clip vom 16.03.2022. abspielen

15:04 Medienkonferenz des SEM ist beendet Die Medienkonferenz des Staatssekretariats für Migration (SEM) ist beendet. Die wichtigsten Punkte im Überblick: Mittlerweile haben sich ungefähr 8500 Flüchtende aus der Ukraine in der Schweiz registriert , täglich kommen aktuell 500 bis 1000 neue Personen dazu. Es handelt sich vor allem um Mütter mit Kindern .

14:35 Düblin: «Augenmerk auf Risikosituationen legen» Florian Düblin, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren, sagt, dass Flüchtende häufig Opfer von Straftaten würden. Dazu würden Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung oder Ausbeutung der Arbeitskraft gehören. Daher gelte es, ein Augenmerk auf «Risikosituationen» zu legen. Laut Medienmitteilung des SEM beobachtet die Polizei die Situation intensiv und hat ihre Präsenz an neuralgischen Punkten verstärkt.

14:30 Szöllösy: «Kantone mit Grossstädten sollen nicht überlastet werden» «Die Kantone sind sehr kreativ», sagt jetzt Gaby Szöllösy, Generalsekretärin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren, die sich zur Unterbringung äussert. Die Kantone hätten neue Anlagen in Betrieb genommen, Wohnungen gemietet, Sporthallen freigemacht oder Personen in Hotels untergebracht. Nun würden auch Zivilschutzanlagen geprüft, wobei oberirdische Anlagen Priorität hätten. Es soll keine «einseitige Belastung» der Kantone geben, sagt Szöllösy. Personen, die nun nicht schon bei Verwandten oder Bekannten untergekommen seien, würden gleichmässig auf alle Kantone verteilt. «Es geht uns darum, Kantone mit Grossstädten nicht zu überlasten.» Es zeichne sich ab, dass die Schweizerische Flüchtlingshilfe die Nachfrage nach privaten Unterkünften nicht so schnell bewältigen könne. Daher würden die Personen zuerst in den Kantonen platziert und erst später bei Privaten untergebracht, wenn sich eine längerfristige Lösung – mindestens drei Monate – ergebe. Jeder Kanton müsse zudem entscheiden, ob er die Begleitung der Gastfamilien und die Betreuung der Geflüchteten selbst übernehmen kann oder ob er mit einem Hilfswerk zusammenarbeitet, eine Umfrage laufe. Eine besondere Herausforderung für die Kantone seien vulnerable Personen und unbegleitete Minderjährige. 00:32 Video «Kantone mit Grossstädten sollen nicht überlastet werden» Aus News-Clip vom 17.03.2022. abspielen

14:18 Keller: «Formular soll bei Staffelung von Registrierungen helfen» Am letzten Samstag habe das SEM mit den Verfahren begonnen, aktuell könne man rund 1000 Personen pro Tag registrieren, sagt nun David Keller, Leiter Krisenstab Asyl beim SEM. «Diese Steigerung ist massiv.» Denn nebst den Flüchtenden aus der Ukraine kümmere man sich parallel auch um Personen aus anderen Ländern. Die Bettenkapazität habe man von 4000 auf knapp 9000 Plätze ausbauen können. «Wir bräuchten aber mehr.» Eine Unterbringung sei allerdings immer gewährleistet. Das SEM versuche, bei der Registrierung von Ukrainerinnen und Ukrainern eine Staffelung zu erzeugen. Mit einem neuen Formular, Link öffnet in einem neuen Fenster könne sich jede Person anmelden, um vom SEM einen Terminvorschlag für die Registrierung in einem Bundesasylzentrum zu erhalten. Über das Formular könnten die Schutzsuchenden danach ein Gesuch um Verleihung des Schutzstatus S einreichen. Auch die Gewährleistung medizinischer Leistungen sei sichergestellt.

14:08 Curchod: «Aktuell kommen 500 bis 1000 Personen jeden Tag» Laut Christoph Curchod, Leiter Migrationsanalysen beim SEM, löst der Ukraine-Krieg in Europa eine Flüchtlingswelle «völlig neuer Dimension» aus, die man so seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gesehen habe. Momentan würden rund 100'000 Ukrainerinnen und Ukrainer das Land verlassen. In der Schweiz mache die ukrainische Diaspora bisher zwischen 11'000 und 15'000 Personen aus, das sei im Vergleich zu Europa sehr wenig. Aktuell kämen jeden Tag 500 bis 1000 Personen in die Schweiz. 00:28 Video Christoph Curchod: «Eine völlig neue Dimension» Aus News-Clip vom 17.03.2022. abspielen

14:02 8500 Flüchtende in der Schweiz registriert Die Medienkonferenz des SEM ist eröffnet. Bis gestern habe die Schweiz 7900 Flüchtende aus der Ukraine registriert, sagt Daniel Bach, Leiter der Kommunikation des SEM. Diese Zahl sei mittlerweile auf ungefähr 8500 Personen angestiegen.

Um 14 Uhr informiert das Staatssekretariat für Migration (SEM) zusammen mit den Kantonen über die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtenden aus der Ukraine. Verfolgen Sie die Medienkonferenz hier im Livestream.

13:36 Satellitenbild zeigt Schriftzug «Kinder» vor Theater in Mariupol Vor dem Angriff auf ein Theater im ukrainischen Mariupol hat es offenbar Warnungen gegeben, dass sich darin Kinder aufhalten sollen. Das zeigt ein Satellitenbild, das zwei Tage vor dem Angriff entstanden ist. Auf den Flächen vor und hinter dem Gebäude ist in grossen weissen Buchstaben das russische Wort «deti» («Kinder») zu lesen. Das Bild wurde vom US-Satellitenfotodienst Maxar verbreitet und ist dessen Angaben zufolge am 14. März aufgenommen worden – zwei Tage vor dem Angriff auf das Theater. Auch Fotos, die laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch vom Tag vor dem Angriff stammen, zeigen die Aufschrift. Die ukrainische Seite hatte in den vergangenen Tagen zudem ein Video verbreitet, das zeigen soll, wie Menschen Zuflucht in dem Theater suchen. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Angriffs darin befanden, ist unklar. Ukrainische Behörden nannten am Mittwoch mehr als 1000 Menschen. Die Regierungen in Kiew und Moskau weisen sich gegenseitig die Schuld für den Angriff zu. Legende: Auf den Flächen vor und hinter dem Gebäude ist in grossen weissen Buchstaben das russische Wort «deti» («Kinder») zu lesen. US-Satellitenfotodienst Maxar

12:40 Abgeordnete: Bereits 130 Menschen aus Mariupoler Theater gerettet Aus dem bombardierten Theater in der ukrainischen Stadt Mariupol sind Aussagen einer Parlamentsabgeordneten zufolge bereits rund 130 Zivilisten gerettet worden. «Gute Nachrichten, die wir so dringend brauchen: Der Luftschutzkeller unter dem Theater von Mariupol hat standgehalten. Zirka 130 Menschen wurden bereits gerettet», schrieb Olga Stefanyschyna. Helfer seien damit beschäftigt, Trümmer zu entfernen und weitere Menschen zu befreien. «Es ist ein Wunder», schrieb Stefanyschyna. Zuvor hatte der ukrainische Abgeordnete Serhij Taruta erklärt, dass der Schutzraum der Zivilisten wider aller Befürchtungen nicht zerstört wurde. Das Gebäude war am Mittwoch angegriffen und weitgehend zerstört worden. Ukrainischen Behördenangaben zufolge hatten zum Zeitpunkt des Angriffs mehr als 1000 Menschen im Theater Schutz gesucht. Legende: Das Drama-Theater in Mariupol wurde von Bomben zerstört. Donetsk Regional Civil-Military Administration Council

12:25 Kreml: Bidens Äusserungen über Putin sind «unverzeihlich» Der Kreml hat die «Kriegsverbrecher»-Äusserung von US-Präsident Joe Biden über seinen russischen Kollegen Wladimir Putin als «inakzeptabel und unverzeihlich» kritisiert. «Unser Präsident ist eine sehr weise, weitsichtige und kultivierte internationale Persönlichkeit», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau laut der Agentur Interfax. Biden hatte Putin am Mittwoch erstmals öffentlich einen «Kriegsverbrecher» genannt. Die US-Regierung hatte zuvor stets vermieden, direkt von russischen Kriegsverbrechen zu sprechen.