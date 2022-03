Es müsse den Flüchtlingen in den nächsten Tagen und Wochen viel leichter gemacht werden, nach Grossbritannien zu kommen. Vor kurzem hatte Khan sich dafür ausgesprochen, Geflüchtete in Immobilien russischer Oligarchen in der britischen Hauptstadt unterzubringen.

Nach einem Treffen mit ukrainischen Flüchtlingen in der polnischen Hauptstadt Warschau am Samstag hatte Biden Putin einen «Schlächter» genannt, auf englisch «Butcher». In den Tagen zuvor hatte der US-Präsident den russischen Staatschef auch als «Kriegsverbrecher» und als «mörderischen Diktator» bezeichnet.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat Äusserungen von US-Präsident Joe Biden scharf kritisiert. Biden hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag in Warschau einen «Schlächter» genannt. Derartige «persönliche Beleidigungen» schränkten die Möglichkeit bilateraler Kontakte mit der US-Regierung weiter ein, sagte Peskow in Moskau. Der russische Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin nannte Bidens Äusserung «hysterisch».

«Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben», sagte Biden ohne den russischen Präsidenten an dieser Stelle explizit namentlich zu erwähnen. Putin habe sich mit dem Angriffskrieg in der Ukraine verkalkuliert. Die Nato und der Westen seien inzwischen «geeinter» als je zuvor. Russland wollte weniger Nato-Soldaten in Osteuropa, nun seien es mehr, sagte er. Allein die US-Streitkräfte hätten inzwischen mehr als 100 000 Soldaten in Europa.

US-Präsident Joe Biden hat die Welt auf einen langen Konflikt um die künftige internationale Ordnung eingestimmt. Es gehe um eine «grosse Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Freiheit und Unterdrückung, zwischen einer regelbasierten Ordnung und einer, die von brutaler Gewalt bestimmt wird», sagte Biden am Samstagabend in einer Rede im Warschauer Königsschloss. «Wir müssen dabei klar sehen: Diese Schlacht wird nicht in Tagen geschlagen werden oder in Monaten. Wir müssen uns für einen langen Kampf stählen.»

In Tschechien lebende Russen haben auf einer Demonstration in Prag gegen den Ukraine-Krieg protestiert. An der Aktion unter dem Motto «Russen gegen Putin» nahmen am Samstag nach Polizeiangaben rund 3000 Menschen teil. Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Es müsse klargestellt werden, dass nicht alle Russen heimliche Unterstützer des Kremlchefs Wladimir Putin seien, hiess es in einem Aufruf der Veranstalter. Auf ein solches Signal warte die tschechische Gesellschaft.

Die westukrainische Metropole Lwiw ist am Samstag nach Angaben des Bürgermeisters aus der Luft angegriffen worden. Details waren zunächst nicht bekannt. Man warte auf Informationen der Militärverwaltung, schrieb Bürgermeister Andrij Sadowyj auf Telegram. Er rief die Menschen dazu auf, in Schutzräumen zu bleiben. Von dem Angriff sollten keine Fotos oder Videos verbreitet werden.

US-Präsident Joe Biden hat den russischen Staatschef Wladimir Putin wegen des brutalen Angriffskriegs in der Ukraine als «Schlächter» bezeichnet. Bei einem Treffen mit geflüchteten Ukrainern im Warschauer Nationalstadion am Samstag fragte ein Journalist Biden, was er angesichts des Schicksals der Flüchtlinge von Putin halte. «Er ist ein Schlächter», sagte Biden daraufhin. Er verwendete das englische Wort «butcher». Dieses kann auch mit dem deutschen Wort «Metzger» übersetzt werden.

Legende: Biden und Duda am Samstag in Warschau. Keystone

US-Präsident Joe Biden hat Polen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Bündnistreue der Nato zugesichert. «Wir betrachten Artikel 5 als eine heilige Verpflichtung, und darauf können Sie sich verlassen», sagte Biden am Samstag bei einem Treffen mit Polens Präsident Andrzej Duda in Warschau. Er gehe davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin «damit gerechnet hat, die Nato spalten zu können, die Ostflanke vom Westen trennen zu können», sagte Biden weiter. Dazu sei er aber nicht in der Lage gewesen.

Von russischer Seite veröffentlichte das Oberhaupt der Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, Videos über den angeblichen Einsatz seiner Kämpfer in Mariupol. Die strategisch wichtige Industrie- und Hafenstadt ist der einzige Abschnitt am Asowschen Meer, den Russland noch nicht kontrolliert. Durch die Kämpfe seit Anfang März ist die Stadt mit ihren einst mehr als 400'000 Einwohnern stark zerstört worden. Frankreich erwägt gemeinsam mit der Türkei und Griechenland eine Rettungsaktion für die bedrängte Zivilbevölkerung. Russland hat bisher nicht darauf reagiert.

Um die Hafenstadt Mariupol wird weiter heftig gekämpft. Das berichten ukrainische und russische Quellen übereinstimmend. Die russische Armee beschiesse aus der Luft und mit Artillerie zivile und militärische Objekte, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Bericht Samstagmittag mit. Am Boden versuchten russische Kräfte, in das Stadtzentrum vorzudringen. Auch der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sprach von Strassenkämpfen in Mariupol.

Der Börse war nach dem Kriegsbeginn am 24. Februar über Wochen geschlossen gewesen und hatte den eingeschränkten Handel erst am vergangenen Donnerstag wieder aufgenommen. Viele Papiere hatten einen starken Kurssprung hingelegt, weshalb die Unternehmen einen Teil der Verluste wieder gut machen konnten.

Gut einen Monat nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erlaubt die Moskauer Börse kommende Woche erstmals wieder den Handel mit Aktien aller russischen Unternehmen. Zuletzt waren nur Papiere von 33 Unternehmen zugelassen. Für diesen Montag sei ein auf vier Stunden verkürzter Handelstag mit russischen Aktien angesetzt, teilt die russische Zentralbank in Moskau am Samstag mit. Leerverkäufe seien weiter verboten.

Auch US-Präsident Biden befindet sich zurzeit in Polen. Er soll heute eine Rede in Warschau halten.

Die Aussen- und Verteidigungsminister der Ukraine und der USA sind erstmals zu gemeinsamen Beratungen in diesem Format zusammengekommen. Besprochen worden seien aktuelle Themen und die Zusammenarbeit in den Bereichen Politik und Verteidigung, teilt der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow auf Twitter zu dem Treffen in der polnischen Hauptstadt Warschau mit. Dabei postete er ein Foto des Treffens mit US-Aussenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sowie dem ukrainischen Aussenminister Dmytro Kuleba.

Die Flucht von Urkainerinnen und Ukrainiern aus ihrem Heimatland hält wegen der Kampfhandlungen weiter an. In der Schweiz registrierte das Staatssekretariat für Migration (SEM) bis am Samstag 15'388 Geflüchtete. Davon hätten 9635 Personen den besonderen Schutzstatus S erhalten, heisst es.

Bidens Pläne in Polen konkreter

US-Präsident Joe Biden will am zweiten Tag seines Besuchs in Polen an diesem Samstag in Warschau eine Rede zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine halten und Geflüchtete treffen. In Bidens Ansprache (18.00 Uhr) im Warschauer Königsschloss soll es dem Weissen Haus zufolge um die «gemeinsamen Bemühungen der freien Welt» gehen, das ukrainische Volk zu unterstützen.

Zuvor will sich Biden mit dem Bürgermeister der polnischen Hauptstadt, Rafal Trzaskowski, über die Hilfe der Stadt für Geflüchtete austauschen (14.35 Uhr). Auf Bidens Programm steht auch ein bilaterales Treffen mit Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda.

Das Weisse Haus misst besonders Bidens geplanter Ansprache grosse Bedeutung zu. Biden wollen noch einmal deutlich machen, warum es so wichtig sei, dass der Westen angesichts des Kriegs in der Ukraine Entschlossenheit gegenüber Russland zeige, so der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan. Russland müsse «für seinen brutalen Krieg zur Rechenschaft» gezogen werden.