Der Ticker startet um 6:36 Uhr

1:52 Mehr Gas aus den USA für die EU Die Nato und die G7-Staaten verschärfen angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine ihre Haltung gegenüber Russland. Ein Nato-Sondergipfel in Brüssel beschloss am Donnerstag in Brüssel, dass das westliche Verteidigungsbündnis seine Präsenz an der Ostflanke deutlich verstärkt. Die wichtigsten westlichen Industrieländer drohen Russland mit weiteren Sanktionen und wollen das Land stärker international isolieren. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sagen die USA zu, der EU in diesem Jahr mindestens 15 Milliarden Kubikmeter Gas mehr zu liefern als bisher geplant, um die Energieabhängigkeit von Russland schneller zu reduzieren. Ausserdem unterstützen die USA und die EU die Untersuchung von Kriegsverbrechen bei der russischen Invasion in der Ukraine. 06:37 Video FOKUS: Ukraine-Krieg – Nato-, G7- und EU-Gipfel in Brüssel Aus 10 vor 10 vom 24.03.2022. abspielen

21:54 Die wichtigsten Ereignisse des Tages Die Ukraine konnte am Donnerstag offenbar keinen Fluchtkorridor aus dem Zentrum der belagerten Stadt Mariupol aushandeln, wie Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk erklärte.

aus dem Zentrum der belagerten Stadt aushandeln, wie Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk erklärte. Russische Truppen haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums am Donnerstagmorgen die «vollständige Kontrolle» über die ukrainische Stadt Isjum erlangt.

über die ukrainische Stadt erlangt. Das Staatssekretariat für Migration SEM hat inzwischen 12'750 Fälle von Ukrainerinnen und Ukrainern im Verfahren nach Schutzstatus S bearbeitet. Die Schweiz rechnet weiterhin mit 50'000 Schutzsuchenden .

SEM hat inzwischen von Ukrainerinnen und Ukrainern im Verfahren nach bearbeitet. Die Schweiz rechnet weiterhin mit . Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine hat die Schweiz bisher Gelder und Vermögenswerte russischer Personen in der Höhe von 5.75 Milliarden Franken gesperrt.

in der Höhe von gesperrt. Die Nato wird ihre Truppen an der Ostflanke massiv aufstocken, wie 30 Staats- und Regierungschefs auf dem Sondergipfel in Brüssel ankündigten. Vier zusätzliche Battlegroups werden in der Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien stationiert.

wird ihre massiv aufstocken, wie 30 Staats- und Regierungschefs auf dem Sondergipfel in Brüssel ankündigten. werden in der stationiert. Durch russischen Artilleriebeschuss sind in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Weitere 15 wurden laut Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow verletzt.

20:58 See-Korridor für ausländische Schiffe Für ausländische Schiffe in ukrainischen Häfen soll nach russischen Angaben von diesem Freitag an ein See-Korridor im Schwarzen Meer eingerichtet werden. Die Schiffe sollten auf diesem Weg sicher ins offene Meer gelangen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag in Moskau mit. Der Sammelpunkt sei 20 Seemeilen südöstlich des Hafens Tschornomorsk im Gebiet Odessa, sagte der russische Generalmajor Michail Misinzew. Von dort aus könnten die Schiffe täglich von 6.00 Uhr MEZ bis 17.00 Uhr MEZ die Ukraine über einen 3 Seemeilen breiten und 80 Seemeilen langen Korridor in südwestliche Richtung verlassen. Misinzew warf der ukrainischen Marine vor, gegen die Regularien für die Ausbringung von Seeminen verstossen und auch Schiffe beschossen zu haben. «Wir unterstreichen noch einmal, dass von der Russischen Föderation keinerlei Gefahr für den freien zivilen Schiffsverkehr ausgeht», sagte Misinzew. Insgesamt seien 67 Schiffe aus 15 Ländern blockiert in verschiedenen ukrainischen Häfen.

20:03 G7 fordert Putin zu sofortigem Kriegsende auf Die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) hat Wladimir Putin zum sofortigen Ende des Angriffs auf die Ukraine aufgefordert. Bei ihrem Krisengipfel in Brüssel drohten die G7 dem Kremlchef mit Konsequenzen für die vor vier Wochen begonnene Invasion in das Nachbarland. «Wir werden keine Mühe scheuen, um Präsident Putin sowie die Planer und Unterstützer dieser Aggression, einschliesslich des Regimes von (Präsident Alexander) Lukaschenko in Belarus, für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen», teilten die G7 mit.

19:32 Russland streicht Satelliten-Starts für Europäer Russlands Weltraumbehörde Roskosmos will weniger europäische Satelliten ins All befördern. Russland werden zehn Raketen, die eigentlich für europäische Kunden vorgesehen waren, nun für Satellitenstart für Firmen aus mit Russland befreundeten Staaten nutzen, sagt Roskosmos-Chef Dimitri Rogozin laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. Er hatte zuvor gewarnt, dass westliche Sanktionen gegen Russland die Zusammenarbeit in der Raumfahrt gefährden könnten.

18:53 Biden: «Die Nato war noch nie so geeint wie heute» US-Präsident Joe Biden hat nach dem Nato-Gipfel in Brüssel eine Pressekonferenz abgehalten. Einen Monat nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sieht Biden die Nato so geschlossen wie nie zuvor. Russlands Präsident Putin habe darauf gebaut, dass die Nato gespalten würde, sagte Biden. «Die Nato war noch nie so geeint wie heute. Putin hat mit dem Einmarsch in die Ukraine genau das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte.» Die gleiche Geschlossenheit sei mit der Europäischen Union und der Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) erreicht worden. Biden sprach sich zudem für einen Ausschluss Russlands aus der G20-Gruppe aus. Auf die Frage, ob er für einen Ausschluss Russlands aus der G20-Gruppe sei, sagte er: «Meine Antwort ist Ja». Die Entscheidung hänge aber vom aktuellen G20-Präsidenten Indonesien und den übrigen Mitgliedern ab – darunter ist auch Russlands Verbündeter China. Das nächste G20-Gipfeltreffen soll im Herbst in Indonesien stattfinden. 00:19 Video Biden: «Putin bekommt genau das Gegenteil von dem, was er erwartet hat» Aus News-Clip vom 24.03.2022. abspielen

18:31 UNO-Vollversammlung nimmt Ukraine-Resolution mit grosser Mehrheit an Die UNO-Vollversammlung hat eine Resolution zur humanitären Situation in der Ukraine mit grosser Mehrheit angenommen. Die Resolution verlangt unter anderem «eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten der Russischen Föderation gegen die Ukraine, insbesondere aller Angriffe auf Zivilpersonen und zivile Objekte». 140 Länder in dem grössten UNO-Gremium mit 193 Mitgliedern stimmten für den Text. 38 Länder enthielten sich, nur fünf Länder stimmten gegen den Beschluss: Russland, Belarus, Syrien, Nordkorea und Eritrea.

18:00 Ukraine: Militärische Fronten «praktisch eingefroren» Vier Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Front nach ukrainischen Angaben «praktisch eingefroren». Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sagte am Donnerstag in Kiew, dem Generalstab zufolge haben die russischen Truppen an den meisten Frontabschnitten keine Ressourcen für weitere Vorstösse mehr. Der Kriegsgegner stehe «praktisch auf der Stelle», betonte Arestowytsch. Man könne nur erraten, wie Russland es schaffen wollte, innerhalb von drei Tagen Kiew einzunehmen. Die russische Armee habe Nachschubprobleme bei Treibstoff, Verpflegung und Munition. «Der Besatzer ist hungrig und barfüssig», behauptete der Präsidentenberater. Dennoch gebe es weiterhin russische Angriffe auf Isjum im Gebiet Charkiw, Marjinka und Mariupol im Donezker Gebiet und am rechten Ufer des Dnipro bei Cherson. An den übrigen Frontabschnitten seien die Russen zur Verteidigung übergegangen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

17:54 «Aus militärischer Sicht ist dies ein grosser Misserfolg für Russland» Nach Ansicht des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell ist Russlands militärisches Vorgehen in der Ukraine nicht erfolgreich. «Die russische Armee begann mit dem Versuch, schnell zu erobern, und jetzt werden Menschen massakriert. Aus militärischer Sicht ist dies ein grosser Misserfolg für Russland», sagte Borrell am Rande des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. Nach einem Monat des Kampfes sei die russische Armee nicht weiter als 200 Kilometer von ihrer logistischen Basis gekommen. «Da sie die Städte nicht erobern können, bombardieren sie die Städte, töten unschuldige Menschen und zerstören alles», sagte Borrell. Borrell sprach sich auch für weitere Waffenlieferungen in die Ukraine aus. «In den nächsten zwei Wochen werden Waffen entscheiden, auf welche Seite der Sieg fällt, und wir müssen weiter unterstützen, Waffen liefern, militärische Ausrüstung liefern, das ist wichtig», sagte der spanische Politiker. Legende: Keystone

16:54 Schweizer Minenräumungsstiftung beklagt Todesopfer in Mariupol Ein Mitarbeiter der Schweizerischen Stiftung für Minenräumung (FSD) ist bei einem Raketenbeschuss in der stark umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol ums Leben gekommen. Von vier weiteren Mitarbeitenden hat die Stiftung keine Nachricht. Der beim Raketenangriff getötete Mann war demnach bereits am 14. März in der Nähe seines Hauses tot aufgefunden worden, wie die Organisation am Donnerstag in einer Erklärung schrieb. Er war verheiratet und Vater eines Kindes. Die FSD hatte seit Anfang des Monats nichts mehr von ihm gehört. Sie zeigte sich auch «äusserst besorgt» über das Schicksal von vier ihrer Mitarbeiter, die sich ebenfalls in Mariupol aufhielten und von denen sie seit mehreren Wochen nichts mehr gehört hat. In der Region Slowiansk, wo sich das Hauptbüro der Stiftung befindet, sei die Lage hingegen relativ stabil.

16:27 Charkiw: Mindestens sechs Tote durch Artilleriebeschuss Durch russischen Artilleriebeschuss sind in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Weitere 15 wurden verletzt, wie Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow am Donnerstag in sozialen Netzwerken mitteilte. Die Menschen hätten bei einer Poststelle in einem nordöstlichen Stadtbezirk für humanitäre Hilfe angestanden. «Dies ist ein weiteres Kriegsverbrechen der russischen Besatzer», schrieb Synjehubow. Die zweitgrösste Stadt des Landes wird seit dem russischen Angriff vor vier Wochen aus der Luft und mit Artillerie angegriffen. Örtlichen Angaben zufolge wurden bisher mehr als 1000 Häuser in Charkiw zerstört.

16:06 Nato aktiviert Fähigkeiten zur ABC-Abwehr Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa hat Bündnisfähigkeiten zur Abwehr von chemischen, biologischen und atomaren Bedrohungen aktiviert. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg am Rande des Nato-Sondergipfels in Brüssel sagte, verstärken Mitgliedstaaten derzeit zudem auch die multinationalen Gefechtsverbände an der Ostflanke mit zusätzlichen ABC-Elementen. Einzelheiten zu der Entscheidung von General Tod D. Wolters nannte Stoltenberg allerdings nicht. In der Nato wird seit einiger Zeit befürchtet, dass Russland angesichts schleppender Fortschritte im Krieg gegen die Ukraine versucht sein könnte, Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Als Hinweis darauf werden auch unbelegte Vorwürfe gegen die Ukraine und Nato-Staaten gewertet, selbst einen Einsatz chemischer und biologischer Waffen vorzubereiten. «Wir haben schon einmal erlebt, dass diese Art, andere zu beschuldigen, eigentlich ein Mittel ist, um einen Vorwand zu schaffen, das Gleiche selbst zu tun», sagte Stoltenberg am Donnerstag. Was auf dem Nato-Sondergipfel sonst noch besprochen wurde, können Sie hier nachlesen. Legende: Keystone

15:46 Keller-Sutter rechnet mit vielen Flüchtlingen aus der Ukraine Bundesrätin Karin Keller-Sutter geht davon aus, dass noch viele Flüchtlinge aus der Ukraine in die Schweiz kommen werden. Dies sagte die Justizministerin am Donnerstagnachmittag nach einem Besuch im Bundesasylzentrum in Basel. Die Schutzsuchenden seien dankbar für die Hilfe aus der Schweiz, sagte Keller-Sutter. Sie würden aber nicht hier bleiben, sondern zurück in die Ukraine gehen wollen. «Wenn ich die Bilder der Zerstörung in der Ukraine sehe, gehe ich aber nicht davon aus, dass dies rasch geschehen wird», so die Justizministerin. Keller-Sutter hatte das Bundesasylzentrum in Basel gemeinsam mit der Staatssekretärin Christine Schraner-Burgener besucht. Dies, um sich vor Ort ein Bild der Registrierung und Unterbringung der Schutzsuchenden zu machen. Legende: Keystone

15:17 851 Personen aus der Ukraine neu in der Schweiz Immer mehr Ukrainer flüchten aufgrund des Krieges in die Schweizer Bundesasylzentren. Jeden Tag gibt das Staatssekretariat für Migration SEM die aktuellen Zahlen bekannt. Seit gestern Mittwoch sind 851 Personen aus der Ukraine neu in die Schweiz gekommen. Die aktuellsten Zahlen sehen Sie im unten angehängten Tweet. Donnerstag, 24. März - die aktuellen Zahlen zur ukrainischen Flüchtlingssituation.



851 Personen wurden in der Schweiz seit gestern neu registriert. #UkraineInfoCHpic.twitter.com/Y9AqPOQCKz — SEM (@SEMIGRATION) March 24, 2022

14:57 Weitere Armeeunterkünfte für ukrainische Kriegsflüchtlinge Die Armee öffnet zwei weitere Unterkünfte für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Damit stehen dem Staatssekretariat für Migration (SEM) nun fünf Armee-Lager und Kasernen mit insgesamt 2480 Betten zur Verfügung. Neu dazu kamen am Donnerstag die Infrastrukturen auf dem Glaubenberg OW mit rund 300 Plätzen und in Les Rochats VD mit 160 Plätzen, wie die Armee mitteilte. Der Glaubenberg stehe dem SEM vorläufig bis Ende 2022 zur Verfügung, Les Rochats für mindestens zwei Jahre. Ausserdem könne die Kaserne Bülach ZH mit 500 Plätzen nun bis zum 8. Mai für Flüchtlinge benutzt werden. Bisher stand sie nur bis 22. März zur Verfügung. Dazu kommen bis 28. März die Kaserne in Bure JU mit 1300 Plätzen und eine Halle in Brugg AG mit rund 220 Plätzen. Die #SchweizerArmee stellt dem @SEMIGRATION weitere Unterkünfte auf dem Glaubenberg (OW) und in Les Rochat (VD) für Kriegsflüchtlinge aus der #Ukraine zur Verfügung. #UkraineInfoCHhttps://t.co/GAyyzKZAKKpic.twitter.com/ZA62iTA5oH — VBS - DDPS (@vbs_ddps) March 24, 2022

14:28 USA verhängen neue Sanktionen Die US-Regierung verhängt wegen des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen Hunderte Abgeordnete des russischen Parlaments Duma und weitere Mitglieder der russischen Elite. Russische Rüstungsunternehmen sowie die Duma als Ganzes sollen ebenfalls auf die Sanktionsliste gesetzt werden, kündigte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Donnerstag an. Zusätzlich wollen die USA bis zu 100'000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen und haben neue humanitäre Hilfe in Milliardenhöhe angekündigt. Man ziehe alle legalen Wege zur Einreise in die Vereinigten Staaten in Betracht – dazu gehörten die Aufnahme als Flüchtling sowie Visaprogramme.

14:08 Selenski bittet Nato um weitere Hilfe Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat die Nato um weitere militärische Unterstützung gebeten, unter anderem um zusätzliche Panzer. Die Ukraine sei auch bereit, diese zu kaufen. Er warnte vor den Schritten, die Russland nach seiner Einschätzung als Nächstes plant. Selenski richtete seinen Appell in einer Videoschalte an den heutigen Nato-Gipfel in Brüssel. Selenski forderte auch erneut eine Flugverbotszone und Kampfflugzeuge, was Nato-Staaten wie die USA und Deutschland allerdings bereits abgelehnt haben. Etliche westliche Staaten, darunter Deutschland und Grossbritannien, haben der Ukraine aber Tausende neue Panzer- und Flugabwehrraketen geliefert oder wollen dies tun.

13:26 Stoltenberg bleibt Nato-Generalsekretär Der Norweger Jens Stoltenberg bleibt wegen des Ukraine-Kriegs vorerst Generalsekretär der Nato. Die Bündnisstaaten hätten beim Gipfeltreffen entschieden, das Mandat des Norwegers bis zum 30. September 2023 zu verlängern, teilte das Verteidigungsbündnis am Donnerstag mit. Stoltenbergs derzeitige Amtszeit bei der Nato wäre eigentlich am 30. September ausgelaufen. Danach wollte der frühere norwegische Regierungschef zurück in seine Heimat gehen und dort Chef der Zentralbank werden. Legende: Jens Stoltenberg wechselt nun doch nicht zur norwegischen Zentralbank, sondern verlängert seine Amtszeit als Nato-Generalsekretär. Keystone

