2:12 Liechtenstein verschärft Sanktionen gegen Russland Liechtenstein verschärft seine Sanktionen gegen Russland. Es werde sich den neuen Sanktionen der EU anschliessen, die am Dienstag in Kraft gesetzt worden waren. Das teilte die Regierung in Vaduz mit. Die neuen Sanktionen betreffen laut der Regierung neu weitere 15 Personen, welche der russischen Regierung wirtschaftlich oder politisch nahestehen. Ausserdem würden weitere neun Unternehmen auf die Sanktionsliste gesetzt. Es handelt sich dabei um Unternehmen im Rüstungs-, Luftfahrt-, Schiff- und Maschinenbau-Bereich. Weiter kündigte das Fürstentum an, dass zudem die Handels- und Warensanktionen ebenfalls bald umgesetzt werden, welche die EU zuvor beschlossen hatte. Wegen des Zollvertrags zwischen mit der Schweiz kann Liechtenstein Waren- und Handelssanktionen der EU erst umsetzen, nachdem die Schweiz diese übernommen hat.

0:29 Polnischer Ministerpräsident ruft Scholz und Biden zu Kiew-Reise auf Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Bundeskanzler Olaf Scholz und weitere Staats- und Regierungschefs zu einem Solidaritätsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgefordert. Er rufe Scholz, den britischen Premierminister Boris Johnson, US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und alle EU-Regierungschefs auf, ebenfalls nach Kiew zu fahren, sagte er der «Bild». «Sie sollen in die Augen der Frauen und Kinder blicken und ihnen helfen, ihre Leben und ihre Eigenständigkeit zu retten. Dort kämpfen sie für die Werte Europas und der westlichen Welt», sagte Morawiecki. Am Dienstag waren die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien mit einem Zug nach Kiew gereist, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zu treffen. Sie wollten so ihre Unterstützung für den Freiheitskampf der Ukraine gegen Russland signalisieren. Dort kämpfen sie für die Werte Europas und der westlichen Welt.

22:50 Russinnen und Russen in der Schweiz 16'000 Russinnen und Russen leben in der Schweiz. Für sie ist die aktuelle Situation nicht einfach: Sie sehen von hier aus zu, wie Putins Truppen die Ukraine attackieren. Viele haben Freunde und Verwandte auf beiden Seiten in diesem Krieg, erleben, wie die Menschen in der Ukraine leiden oder in einem immer autoritäreren Russland um ihre Zukunft bangen. Die Theater-Regisseurin Anjelika Smirnova Oberholzer sagt: «Es ist ein schreckliches Gefühl.» Sie sehe sehr wohl die Zuckungen im Körper von anderen Leuten, weil sie Russisch spreche, zum Beispiel im Zug. 10vor10 hat mit ihr und weiteren Russinnen und Russen gesprochen. Den Beitrag dazu finden Sie hier. 03:45 Video Russinnen und Russen in der Schweiz Aus 10 vor 10 vom 16.03.2022. abspielen

22:09 Arbeitsrechtlicher Schutz von ukrainischen Flüchtlingen in der Schweiz Die Flüchtlinge aus der Ukraine sollen bei ihrer Integration in den Schweizer Arbeitsmarkt vor Missbrauch und Sozialdumping geschützt werden. Darauf haben sich am Mittwoch die Sozialpartner bei einem Treffen mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter verständigt. Das Treffen sei ein wichtiges Signal, dass die Sozialpartner eingebunden seien, sagte die Justizministerin nach dem Treffen vor den Medien. Und: «Wir haben ja viele Partner, die Kantone sind wichtig, die Privaten, aber auch die Organisationen in der Arbeitswelt sind zentral.» Nachdem der Bundesrat am Samstag den Schutzstatus S aktiviert hatte, können die Schutzsuchenden ohne Wartefrist eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufnehmen. Die Sozialpartner hätten sich bereit gezeigt, zur Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen beizutragen, hiess es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) nach dem Treffen vom Mittwoch.

21:50 Weitere 11'000 können aus Mariupol flüchten Aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind ukrainischen und russischen Angaben zufolge etliche weitere Zivilisten geflohen. Am Mittwoch seien rund 11'000 Menschen in 2500 privaten Autos aus der Stadt am Asowschen Meer hinaus gefahren, teilte der Mariupoler Stadtrat am Abend mit. Wer es auf eigene Faust bis zu der mehr als 70 Kilometer westlich gelegenen Stadt Berdjansk geschafft habe, könne von dort mit Bussen weiter nach Saporischschja weiter nordwestlich gebracht werden, hiess es. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium bereits über mehr als 31'000 aus Mariupol evakuierte Zivilisten berichtet. Am Dienstag war ukrainischen Angaben zufolge 20'000 Zivilisten die Flucht aus Mariupol gelungen. Legende: Einwohner flüchten zu Fuss aus Mariupol am Mittwoch, 16. März 2022. imago images

21:41 Ukraine dämpft Erwartungen an «15-Punkte-Plan» Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak hat die Existenz eines Entwurfs für eine Einigung mit Russland bestätigt, allerdings Erwartungen gedämpft. Ein «15-Punkte-Plan», über den die «Financial Times» berichtete, gebe nur die russischen Forderungen wider, «mehr nicht», schrieb Podoljak am Mittwoch auf Telegram. Die ukrainische Seite habe ihre eigene Position. Das Einzige, was er zurzeit als Diskussionsgrundlage bestätigen könne, seien eine Waffenruhe, ein Rückzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien einer Reihe von Staaten, schrieb der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

21:27 SBB unterstützt Flüchtlings-Transport Die SBB hat der österreichischen Staatsbahn ÖBB letzten Sonntag 16 Personenwagen übergeben. Die meisten Wagen würden für Flüchtlingstransporte von Polen nach Wien eingesetzt, so die SBB auf Anfrage von SRF. Weitere Wagen würden ÖBB-Züge auf den Strecken Budapest-Zürich und Berlin-Zürich verstärken. Verkehrsministerin Simonette Sommaruga spricht von einer koordinierten Hilfsaktion Deutschlands, Österreichs und der Schweiz: «Polen hat uns angefragt, ob wir sie unterstützen können», sagt Verkehrsministerin Sommaruga im «Rundschau Talk». Die SBB habe sehr schnell reagiert. Wenn Polen weitere Unterstützung brauche, stehe die Schweiz bereit. 52:25 Video mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga Aus Rundschau talk vom 16.03.2022. abspielen

21:02 Joe Biden nennt Wladimir Putin einen «Kriegsverbrecher» US-Präsident Joe Biden hat Russlands Präsident Wladimir Putin angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine als «Kriegsverbrecher» bezeichnet. «Ich glaube, er ist ein Kriegsverbrecher», sagte Biden am Mittwoch in Washington auf die Frage einer Reporterin, ob Biden Putin für einen Kriegsverbrecher halte. Es ist das erste Mal, dass Biden öffentlich so deutlich Worte für Putin findet. Kurz zuvor hatte die Reporterin gefragt, ob Biden bereit sei, Putin als «Kriegsverbrecher» zu bezeichnen. Darauf hatte der US-Präsident «nein» geantwortet. Wenige Sekunden später kam Biden aber noch einmal auf die Journalistin zu, die daraufhin noch einmal fragte. Es war unklar, ob Biden die Frage beim ersten Mal nicht richtig verstanden hatte. Russland weist einem Medienbericht zufolge den Vorwurf Bidens zurück. Die Bemerkung sei «inakzeptable und unverzeihliche Rhetorik», zitiert die Nachrichtenagentur Tass den russischen Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. 00:34 Video Die Bemerkung von Joe Biden Aus News-Clip vom 16.03.2022. abspielen

19:36 US-Präsident Biden verspricht mehr Waffen Joe Biden hat weitere Waffenlieferungen und Militärhilfen in Millionenhöhe für die Ukraine angekündigt – darunter Flugabwehrraketen, Drohnen und Tausende Panzerabwehrwaffen. «Wir werden ihnen weiterhin den Rücken stärken, wenn sie für ihre Freiheit, ihre Demokratie und ihr Überleben kämpfen», sagte Biden. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einem dringlichen Appell vor beiden Kammern des US-Kongresses mehr Unterstützung der westlichen Verbündeten gefordert. Im 800 Millionen Dollar schweren Hilfspaket sind unter anderem Flugabwehrraketen vom Typ Stinger und Panzerabwehrlenkwaffen vom Typ Javelin enthalten. Ausserdem sollen auch 100 Drohnen, 100 Granatwerfer, 5000 Gewehre, 1000 Pistolen, 400 Maschinenpistolen und mehr als 20 Millionen Schuss Munition geliefert werden. Die USA würden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig sei, sagte Biden. Mithilfe der neuen Luftabwehrraketen könnten die Ukrainer auch weiterhin Russlands «Flugzeuge und Helikopter stoppen» und den ukrainischen Luftraum verteidigen.

18:15 Bomben treffen Theater in Mariupol, das offenbar Zivilisten als Zuflucht diente In der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol ist nach ukrainischen Angaben ein Theater bombardiert worden, in dem hunderte Zivilisten Zuflucht gesucht haben sollen. Die Zahl der Opfer sei noch nicht bekannt, teilt der Stadtrat mit. Bilder auf Twitter zeigen das zerstörte Gebäude. Die ständigen Bombardierungen machten es unmöglich, durch die Trümmer vorzudringen und die Eingeschlossenen zu retten, meldet eine Userin, Link öffnet in einem neuen Fenster. «Ein weiteres entsetzliches Kriegsverbrechen in Mariupol», twitterte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba. Das Gebäude sei vollständig zerstört. «Die Russen müssen gewusst haben, dass dies ein ziviler Unterschlupf war.» «Es ist noch immer unmöglich, das Ausmass dieser furchtbaren und unmenschlichen Tat zu erfassen», teilte die Stadtverwaltung bei Telegram mit. Der zentrale Bau und der Eingang zum Schutzkeller in dem Gebäude seien zerstört worden.

18:06 Ukrainisches Militär: Vormarsch Russlands «war erfolglos» Der russische Vormarsch auf Kiew ist aus Sicht des ukrainischen Militärs ins Stocken geraten. «Der Feind versucht, nach Kiew vorzustossen. Er war erfolglos und ging zur Verteidigung über», teilte das Militär mit. Russische Truppen seien in nördlicher Richtung der Hauptstadt gestoppt worden. Ukrainische Soldaten leisten demnach auch Widerstand im Osten des Landes. Der russischen Armee und den Kämpfern der selbst ernannten «Volksrepubliken Donezk und Luhansk» sei es bislang nicht gelungen, bis an die administrativen Grenzen der Region vorzudringen. Ebenso versucht Russland nach Angaben aus Kiew weiterhin, die nordukrainische Stadt Tschernihiw einzunehmen. Es gebe derzeit aber «keine aktiven Offensiv-Operationen». Truppen würden neu gruppiert. Zudem gab die Ukraine an, dass die russische Luftwaffe weiter Angriffe auf zivile Ziele etwa im Gebiet Kiew fliege. Das hat Moskau immer wieder bestritten und versichert, nur militärische Ziele anzugreifen. Dies wurde mehrfach widerlegt. Auch eine Vielzahl von Fotos, beispielsweise von zerstörten Wohnblöcken, zeugt vom Gegenteil. Legende: Feuerwehrleute löschen ein Feuer in einem Wohnhaus, das in Kiew beschossen wurde (Foto vom 15. März). Reuters

17:26 Russische Behörden sperren auch Internetseite der BBC Russland hat die Hauptseite der britischen BBC und anderer unabhängiger Medien für Nutzerinnen und Nutzer im Land gesperrt. Die Massnahme der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor vom Mittwoch traf etwa 30 Internetseiten, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldet. «Ich denke, dass ist nur der Anfang der Gegenmassnahmen in dem vom Westen angezettelten Informationskrieg gegen Russland», kommentierte eine Sprecherin des Aussenministeriums die Sperrung. Die Sperrung trifft auch das Recherche-Netzwerk Bellingcat, das auch immer wieder Enthüllungsgeschichten über den Machtapparat in Moskau veröffentlicht hat. Blockiert wurde zudem die Homepage der russischen Zeitung «Nowyje Iswestija», die seit 2016 nur noch online zu lesen ist, sowie eine russischsprachige israelische Nachrichtenseite. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine vor gut drei Wochen wurden bereits mehrere unabhängige Medien gesperrt.

16:53 Internationaler Gerichtshof: Russland muss Krieg in Ukraine stoppen Der Internationale Gerichtshof hat angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden müsse. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab am Mittwoch in Den Haag einer Klage der Ukraine gegen Russland statt. Russland selbst blieb der Verlesung der Entscheidung im Friedenspalast fern. Die Gewalt müsse sofort enden, sagte die Präsidentin des Gerichtes, Joan Donoghue. Dieser Einsatz führe zu unzähligen Toten und Verletzten. Die Entscheidung des Gerichtshofes ist das erste Urteil eines internationalen Gerichtes nach der Invasion Russlands vor knapp drei Wochen. Die Ukraine hatte das Dringlichkeitsverfahren angestrengt und Sofortmassnahmen gegen Russland gefordert. Der Klage gab das Gericht nun statt. Das Urteil ist theoretisch zwar bindend. Doch Moskau wird sich kaum an die Anordnung halten. Das Gericht besitzt keine Machtmittel, um einen unterlegenen Staat zu zwingen, ein Urteil umzusetzen.

16:51 Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs besucht Ukraine Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hat am Mittwoch die Ukraine besucht und dabei auch virtuell mit Präsident Wolodimir Selenski gesprochen. Das teilte das Weltstrafgericht in Den Haag mit. Khan begrüsste das Gespräch mit dem Präsidenten. «Wir sind uns einig, dass alle Anstrengungen nötig sind um sicherzustellen, dass das internationale humanitäre Recht respektiert wird, und um die zivile Bevölkerung zu schützen», sagte Khan über Twitter. Der Internationale Strafgerichtshof hat Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine eingeleitet. Das Weltstrafgericht verfolgt individuelle mutmassliche Verdächtige. Es ist völlig unabhängig vom ebenfalls in Den Haag ansässigen höchsten UNO-Gericht, dem Internationalen Gerichtshof. Legende: Zuvor besuchte Khan (Mitte) einen sogenannten Erstaufnahmepunkt für Flüchtende im Ort Medyka an der polnisch-ukrainischen Grenze (im Bild). Keystone

16:08 Verhandlungen scheinen konkreter zu werden Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über ein Kriegsende werden offenbar konkreter. Es würden Dokumente ausgearbeitet für mögliche direkte Gespräche zwischen dem ukrainischen Staatschef Selenski und dem russischen Präsidenten Putin, zitiert die russische Staatsagentur Ria Nowosti den ukrainischen Präsidentenberater Podoljak am Mittwoch aus einem Interview mit dem US-Sender PBS. «Der einzige Weg, diesen Krieg zu beenden, sind direkte Gespräche der beiden Präsidenten. Daran arbeiten wir bei diesen Verhandlungen», sagte Podoljak demnach. Derzeit würden diese Dokumente ausgearbeitet, welche die Staatschefs dann vereinbaren und unterzeichnen können. «Das könnte schon bald passieren.» Nach Informationen der Zeitung «Financial Times», Link öffnet in einem neuen Fenster arbeiten beide Seiten an einem 15-Punkte-Plan. An erster Stelle stünden die von Russland geforderte Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine sowie der von Kiew verlangte Abzug russischer Truppen. Territoriale Streitfragen sollten demnach erst später diskutiert werden.

15:46 Ukrainisches Stromnetz mit europäischem Stromnetz verbunden Die Stromnetze der Ukraine und von Moldau sind erfolgreich mit dem kontinentaleuropäischen Stromnetz verbunden worden. Das hat EU-Energiekommissarin Kadri Simson bekannt gegeben. Die EU werde die Ukraine weiterhin im Energiebereich unterstützen, etwa durch Gasflüsse in das Land und dringend benötigte Energielieferungen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüsst den Schritt und schreibt auf Twitter: «Ukraine, Moldau und Europa: Gemeinsame Werte, gemeinsame Elektrizität und Solidarität.» Ende Februar hatte sich die Ukraine zunächst testweise vom russischen und belarussischen Stromnetz abgekoppelt, die Trennung soll nun dauerhaft sein.

15:30 Moskau fordert Stopp von US-Waffenlieferungen an die Ukraine Russland hat die USA mit Nachdruck aufgefordert, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden. Auch die Unterstützung bei der Einreise ausländischer Kämpfer in die Ukraine müsse gestoppt werden. Solche Schritte führten nur zu einer Eskalation der Lage, sagte Russlands Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew der Agentur Tass zufolge bei einem Telefonat mit dem Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan.

15:09 UNO dokumentiert Tod von 726 Zivilisten in der Ukraine Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte hat seit dem Einmarsch russischer Truppen am 24. Februar in der Ukraine den Tod von 726 Zivilisten dokumentiert. Unter ihnen waren 42 Kinder und Jugendliche, wie das Büro am Mittwoch in Genf mitteilte. Am Vortag waren es noch insgesamt 691 Tote. Dem Büro lagen zudem verifizierte Informationen über 1174 Verletzte vor. Am Vortag waren es 1143. Die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, betont stets, dass die tatsächlichen Zahlen mit Sicherheit deutlich höher liegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bräuchten oft Tage, um Opferzahlen zu überprüfen. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat.