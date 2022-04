Der UNO-Sicherheitsrat hat es «versäumt, den Krieg in der Ukraine zu verhindern und zu beenden», sagte Generalsekretär António Guterres an der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski an einer Pressekonferenz in Kiew. Dies sei «eine Quelle grosser Enttäuschung, Frustration und Wut».

Die US-Regierung will weitere gewaltige Summen auf den Weg bringen, um die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Hochrangige Regierungsbeamte kündigten in Washington an, Präsident Joe Biden werde den Kongress hierzu um die Bewilligung von weiteren 33 Milliarden US-Dollar bitten. 20 Milliarden davon sollten für Militärhilfe genutzt werden, etwa 8.5 Milliarden für wirtschaftliche Hilfe.

ETH-Militärökonom: «Sanktionen gegen Russland sind sehr wirksam»

Zwei Monate Krieg heisst auch zwei Monate Sanktionen gegen Russland, und ein sechstes Sanktionspaket der EU steht bevor. Die Sanktionen seien «sehr wirksam und sie kommen in der russischen Realwirtschaft allmählich an», sagt Marcus Matthias Keupp, Militärökonom an der Militärakademie der ETH Zürich, im SRF-«Tagesgespräch».

Keupp, der auch zur Ökonomie des modernen Wirtschaftskriegs forscht, verweist dabei unter anderem auf die russische Automobilproduktion und die Konsumgüter. So explodierten in den russischen Supermärkten die Preise selbst für einfache Lebensmittel wie Zucker oder Zwiebeln. Aber auch in der Agrarproduktion kämen die Sanktionen an. Der seit Jahren bestehende russische Traum Putins der «Import-Substitution», also des Ersatzes der westlichen Importe durch Eigenproduktion, sei nie so richtig wahr geworden: «Russland ist immer noch sehr stark abhängig von westlicher Technologie.»

Zum Umstand, dass Europa nun plötzlich ganz nahe mit einem konventionellen mechanisierten Krieg konfrontiert ist, stellt Keupp fest: «Man darf wohl kein schnelles Ende des Krieges erwarten.» Die einzige Möglichkeit, Russland in die Schranken zu weisen sei, den Krieg in der Ukraine zumindest einzufrieren. Also zu einem Patt zu bringen und Russland zu zeigen, dass es mit dieser Strategie nicht weiterkommt.