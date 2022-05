Die südrussische Stadt Belgorod unweit der Grenze zur Ukraine wurde in der Nacht zum Montag von zwei schweren Explosionen erschüttert. Bislang gebe es keine Berichte über Schäden oder Opfer, sagte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow laut der russischen Staatsagentur Tass. Allerdings gebe es Berichte in sozialen Medien über Blitze am Himmel.

Deutschland arbeitet an einem Import-Stopp für russisches Öl in der EU. Das hat Aussenministerin Annalena Baerbock in einer ARD-Talkshow gesagt. Deutschland werbe innerhalb der EU dafür, in einem sechsten Sanktionspaket den Öl-Ausstieg gemeinsam zu gehen.

Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffen kann einem Gutachten zufolge völkerrechtlich eine Kriegsbeteiligung darstellen. Die Waffenlieferungen an sich gelten demnach völkerrechtlich nicht als Kriegseintritt, «erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei beziehungsweise Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen», berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.

Gleichzeitig hat Selenski in seiner Videoansprache den Sinn der seit zwei Monaten laufenden Invasion der russischen Armee in seinem Land hinterfragt. «Wie sie ihre Ziele auswählen, beweist einmal mehr, dass der Krieg gegen die Ukraine ein Vernichtungskrieg für die russische Armee ist.»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat seine Hoffnung ausgedrückt, weitere Menschen aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol in Sicherheit zu bringen. Er hoffe, dass heute Montag alle notwendigen Bedingungen erfüllt seien, für eine weitere Evakuierung, gab er auf Telegram bekannt.

Der bevorstehende Jahrestag des Sieges am Ende des Zweiten Weltkriegs wird laut Lawrow keinen Einfluss auf die militärischen Operationen in der Ukraine haben. «Unsere Soldaten werden ihre Handlungen nicht von einem bestimmten Datum abhängig machen», sagt Lawrow im italienischen Fernsehen auf die Frage, ob der 9. Mai einen Wendepunkt in dem Konflikt markieren werde. «Wir werden unseren Sieg feierlich begehen, aber der Zeitpunkt und das Tempo der Ereignisse in der Ukraine hängen von der Notwendigkeit ab, die Risiken für die Zivilbevölkerung und die russischen Soldaten zu minimieren.»

Dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow zufolge setzt sich sein Land dafür ein, einen Atomkrieg zu verhindern. «Russland hat niemals die Bemühungen aufgegeben, Übereinkommen zu erzielen, die gewährleisten, dass es nie zu einem Atomkrieg kommt», sagte Lawrow in einem italienischen Fernsehinterview am Sonntagabend. Westliche Medien würden die russischen Warnungen falsch darstellen.

Mit seinem heutigen Auftritt gab Scholz auch vor, in welche Richtung seine Partei in der heiklen Frage weiter gehen will, eine Frage, die auch für seine SPD eine Zerreissprobe darstellt.

In Düsseldorf ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 1. Mai aufgetreten. Er sicherte der Ukraine weitere Unterstützung zu – auch weitere Waffen. Beim pazifistisch eingestellten Teil seines Publikums kam das nicht gut an.

US-Präsident Joe Biden kündigte am Donnerstag in Washington an, er wolle den Kongress um die Bewilligung von weiteren 33 Milliarden US-Dollar (31,4 Milliarden Euro) für die Ukraine bitten. 20 Milliarden davon sollen für Militärhilfe genutzt werden, etwa 8,5 Milliarden für wirtschaftliche Hilfe.

US-Aussenminister Antony Blinken hat die weitere «robuste Unterstützung» Washingtons für die Ukraine angesichts der russischen Aggression bekräftigt. In einem Gespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba informierte Blinken nach einer Mitteilung des State Department über die bevorstehende Rückkehr von US-Diplomaten zunächst nach Lwiw in der kommenden Woche und baldmöglichst auch nach Kiew. Daneben seien auch die von der US-Regierung beantragten weiteren Finanzhilfen in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar für die Ukraine besprochen worden, um es Kiew zu ermöglichen, den «skrupellosen Krieg» des Kreml zu besiegen.

Für die Menschen in der zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol gibt es nach dem Beginn einer Evakuierungsaktion etwas Hoffnung. Ein Konvoi mit zivilen Reisebussen brachte Samstagnacht und Sonntag mehrere Dutzend Zivilisten aus dem von russischen Soldaten belagerten Stahlwerk Asowstal. An der Aktion beteiligten sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und die UNO.

In Hamburg soll nach Angaben von Bürgermeister Peter Tschentscher in diesem Jahr ein schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb gehen. «Unsere Experten gehen davon aus, dass wir bis Ende des Jahres ein solches Terminal in Betrieb nehmen können», sagt der SPD-Politiker der «Welt». «Die Kapazität beträgt acht Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr.» Die Stadt hat bereits früher mitgeteilt, sie unterstütze den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Standorte für schwimmende LNG-Terminals zu suchen. «Mit unserem gut ausgebauten Erdgasnetz auch im Hafengebiet könnten bei uns die Leitungsbaumassnahmen vermutlich vergleichsweise gering ausfallen», hat die Stadtverwaltung erklärt.

Der Kreis Sudscha, in dem sich die Brücke zwischen der gleichnamigen Stadt und Ort Sosnowy Bor befindet, grenzt an das nordostukrainische Gebiet Sumy, aus dem sich die russischen Streitkräfte zurückgezogen hatten. Ob es einen Zusammenhang mit dem Krieg im Nachbarland gibt, war zunächst unklar. Zuletzt hatte Russland der Ukraine wiederholt Angriffe auf sein Territorium vorgeworfen. Im Gebiet Kursk gilt erhöhte Warnstufe wegen «Terrorgefahr».

Zivilisten, die das Gebiet in der Nähe des Stahlwerks Asowstal in Mariupol verlassen haben, sind in einem provisorischen Auffangzentrum in Bezimenne in der Region Donezk.

Legende: Zivilisten, die das Gebiet in der Nähe des Stahlwerks Asowstal in Mariupol verlassen haben, sind in einem provisorischen Auffangzentrum in Bezimenne in der Region Donezk. Reuters

Die Vereinten Nationen haben nach eigenen Angaben am Freitag einen Einsatz zur Rettung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal in Mariupol eingeleitet. Die Evakuierungsaktion werde mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, Russland und der Ukraine koordiniert, sagt Saviano Abreu, Sprecher des UNO-Büros für die Koordinierung Humanitärer Angelegenheiten, zu Reuters. Die Helfer hätten das Stahlwerk am Samstag erreicht. Weitere Details könnten aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden.

Nach ukrainischen Angaben hält sich dort auch der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow auf, um die Offensive im Donbass zu befehligen. Der Angriff soll bereits am Samstag erfolgt sein. Aus Russland gab es dafür keine Bestätigung – auch nicht für den Aufenthalt Gerassimows in der Gegend.

Russische Agenturen: Evakuierungen aus Asowstal sind bestätigt

Im Gebiet rund um das belagerte Stahlwerk Asowstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind russischen Angaben zufolge mehrere Dutzend Zivilisten evakuiert worden. Die staatliche Agentur Tass meldete unter Berufung auf ihren Korrespondenten, dass 40 Menschen – darunter acht Kinder – fliehen konnten. Am Samstag hatten nach russischen Angaben tagsüber 25 Menschen das Werksgelände in der völlig zerstörten Metropole am Asowschen Meer verlassen können. Mit Einbruch der Dunkelheit sei weiteren 21 Menschen die Flucht aus Häusern in unmittelbarer Nähe des Werks gelungen, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit.

Das ukrainische Asow-Regiment, dessen Kämpfer sich ebenfalls in dem Stahlwerk verschanzt haben, sprach zuletzt von 20 Frauen und Kindern, die evakuiert worden seien. Ukrainischen Angaben zufolge sollen in den Bunkeranlagen des Stahlwerks insgesamt etwa 1000 Zivilisten Zuflucht gesucht haben und nun eingeschlossen sein. Russland spricht von etwa 2500 ukrainischen Militärs und ausländischen Söldnern, die sich dort gemeinsam mit Zivilisten verschanzt haben sollen.

Die Stadtverwaltung kündigte für den Nachmittag einen weiteren Evakuierungsversuch aus Mariupol in die von ukrainischen Truppen kontrollierte Stadt Saporischschja an. Die Behörde rief alle Menschen dazu auf, Kontakt mit Freunden und Verwandten in Mariupol aufzunehmen und über die Aktion, die nicht auf die Eingeschlossenen im Stahlwerk begrenzt ist, zu informieren.