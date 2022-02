Der Ticker startet um 7:15 Uhr

22:19 Bürgermeister Klitschko: «Kiew ist nicht komplett eingekesselt» Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bleibt nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko angespannt. «Kiew ist nicht komplett eingekesselt. Die ukrainische Armee kämpft hart in den Aussenbezirken, und die russische Armee hat viele Verluste», sagte er am Sonntagabend der «Bild». Im Nachrichtenkanal Telegram verwies er auf Falschinformationen, wonach russische Truppen die Millionenstadt umstellt hätten. Am Abend wurde in Kiew erneut Luftalarm ausgelöst. An einigen Orten der Stadt gebe es Schusswechsel, schrieb Klitschko. Mehr zur aktuellen Situation in Kiew und der Ukraine finden Sie im Übersichtsartikel, Link öffnet in einem neuen Fenster.

21:58 USA wollen russische Kriegsverbrecher zur Verantwortung ziehen Die USA haben angekündigt, Kriegsverbrecher bei Russlands Invasion in die Ukraine mit allen Mitteln zur Verantwortung ziehen zu wollen. «Foto- und Videobeweise nehmen zu und Sie werden für Ihre Taten zur Rechenschaft gezogen», sagte Linda Thomas-Greenfield am Sonntag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Gleichzeitig sprach sie den Ukrainern Respekt für ihren Widerstand gegen die anrückenden russischen Truppen aus. «Zeigen wir ihnen, dass sie nicht allein sind, dass die Welt hinter ihnen steht, dass die Vereinten Nationen einen Sinn haben», so Thomas-Greenfield weiter. «Lassen Sie uns alles tun, was wir können, um den Menschen in der Ukraine dabei zu helfen, für sich selbst einzustehen. Für ihr souveränes Land. Und für ihre Kinder.» Legende: Keystone

21:30 Cassis hält Einfrieren russischer Vermögenswerte für wahrscheinlich Es sei «sehr wahrscheinlich», dass der Bundesrat an seiner ausserordentlichen Sitzung am Montag beschliessen werde, russische Vermögenswerte in der Schweiz einzufrieren. Das hat Bundespräsident Ignazio Cassis im Westschweizer Fernsehen gesagt. Auch die Möglichkeit, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sanktionieren, müsse auf dem Tisch liegen. Bereits am vergangenen Donnerstag habe der Bundesrat seine Massnahmen gegenüber Russland stark verschärft, sagte der Tessiner am Sonntagabend in der Fernsehsendung «19.30» von RTS. «Wir werden morgen in die gleiche Richtung gehen», sagte er. Die endgültige Entscheidung werde aber auf jeden Fall die Schweizer Neutralität berücksichtigen.

21:21 Fifa sieht vorerst von Sanktionen gegen Russland ab Die FIFA verurteilt Russlands Invasion in der Ukraine, sieht aber von einer scharfen Sanktion gegen das Nationalteam des Aggressors ab. Es gibt zumindest vorerst keinen Ausschluss aus der WM-Barrage. Man stehe in Kontakt mit den Verbänden von Polen, Schweden und Tschechien, «um gemeinsam angemessene und akzeptable Lösungen zu finden», hiess es in einer FIFA-Mitteilung vom Sonntagabend. Davor hatten die drei möglichen Barrage-Gegner Russlands bekannt gegeben, keinesfalls gegen Russland anzutreten. Nach dem polnischen und schwedischen verkündete auch der tschechische Fussball-Verband, «unter keinen Umständen» gegen Russland spielen zu wollen. Der englische Fussballverband FA will bis auf weiteres keinerlei Länderspiele mehr gegen Russland austragen. Hintergrund sei die russische Invasion in die Ukraine, teilte der Verband am Sonntagabend mit. «Aus Solidarität mit der Ukraine, und um die von der russischen Führung verübten Gewalttaten vollkommen zu verurteilen, kann die FA bestätigen, dass wir für die absehbare Zukunft in keinerlei Länderspielen gegen Russland antreten werden», hiess es in der Mitteilung des Verbands.

21:08 Ukraine reicht Klage am Internationalen Gerichtshof ein Die Ukraine hat am Internationalen Gerichtshof (IGH) Klage gegen Russland eingereicht. Die Behauptung Russlands, es sei in die Ukraine eingedrungen, um einen Völkermord zu verhindern, sei falsch und die Richter sollten «vorläufige Massnahmen» anordnen, um die Ukraine zu schützen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte die Klage beim IGH eingereicht. Das Gericht sagte nicht, wann der Fall verhandelt werden soll.

21:02 «Selenski wächst mit jedem Tag an dieser Aufgabe» Aktuell kann sich die ukrainische Armee gegen den übermächtigen Gegner aus Russland noch behaupten. Das Einschwören auf den Feind Russland scheint der ukrainischen Führung also gelungen zu sein. «Absolut. Den Kampfgeist zu stärken ist auf beiden Seiten wichtig, auf der ukrainischen aber besonders, aufgrund der militärischen Unterlegenheit», sagt Benno Zogg, Osteuropa- und Sicherheitsexperte der ETH Zürich. Keiner würde dies derart stark verdeutlichen wie Präsident Selenski. Er wachse mit jedem Tag an dieser Aufgabe. «Selenski zeigt sich in den sozialen Medien, er richtet sich bei seinen Reden sowohl an die ukrainische wie auch die russische Bevölkerung. Das Ganze kontrastiert sehr stark mit Wladimir Putin. Dieser ist eher abwesend und wenn man ihn sieht, sitzt er beinahe gelangweilt einfach nur da. Man hat beinahe das Gefühl, dass Putin gefangen ist von seiner eigenen psychologischen Kriegsführung, in welcher er die Ukraine als schwach ansieht, als dysfunktionalen Staat. Doch er irrt sich: Die Ukraine ist nicht das gleiche Land wie 2014». 03:00 Video Sicherheitsexperte: «Selenski wächst mit jedem Tag an seiner Aufgabe» Aus Tagesschau vom 27.02.2022. abspielen

20:44 «Die Leute warten teilweise 14 bis 15 Stunden in der Autokolonne» SRF-Sonderkorrespondent Marcel Anderwert ist seit wenigen Stunden am ukrainisch-polnischen Grenzübergang Medyka. Die Solidarität der Polinnen und Polen mit den Flüchtenden sei riesig. Es gebe Stände mit Esswaren und Baby-Utensilien. «Es ist eindrücklich.» Teilweise warten die Leute laut Anderwert 14 bis 15 Stunden in der Autokolonne vor dem Grenzübergang, um nach Polen in Sicherheit zu gelangen. 01:32 Video «Die Solidarität der Polinnen und Polen ist riesig» Aus Tagesschau vom 27.02.2022. abspielen

20:34 «Beide Seiten wissen, dass sie die Gegenseite zigfach vernichten könnten, wenn sie das wollen» Russlands Präsident Putin hat am Nachmittag verkündet, dass er die atomaren Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt habe. Wie sind diese Äusserungen einzuordnen? «Es ist offenkundig, dass in westlichen Hauptstädten nicht ganz klar ist, was Putin damit gemeint hat. Einzelne Medien haben seine Äusserungen auf die Art und Weise interpretiert, als wären die Atomstreitkräfte in höchster Alarmbereitschaft. Das stimmt wohl nicht, aber klar ist, dass Putin weiter eskaliert», erklärt Fredy Gsteiger, diplomatischer Korrespondent bei SRF. Praktisch militärisch sei noch unklar, wie der Westen reagieren möchte, so Gsteiger. «Man zögert, die eigenen Atomwaffen, die westlichen, vor allem die amerikanischen, ebenfalls in höhere Alarmbereitschaft zu versetzen. Das hängt auch damit zusammen, dass das jahrzehntelange Prinzip galt, dass man mit Atomwaffen nicht zündelt, auch nicht verbal. Beide Seiten wissen, dass sie die Gegenseite zigfach vernichten könnten, wenn sie das wollen. Aber darüber sprach man nicht.» Die Gefahr eines Atomwaffen-Zwischenfalls steige, so Gsteiger. «Im Atomwaffen-Bereich herrscht aktuell die gefährlichste Situation seit der Kuba-Krise, also seit Jahrzehnten.» Audio Weitere Eskalation im Ukraine-Krieg 06:52 min, aus Echo der Zeit vom 27.02.2022. abspielen. Laufzeit 06:52 Minuten.

20:25 Habeck warnt vor weniger Energielieferungen aus Russland Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist zu befürchten, dass Russland seine Lieferungen von Kohle, Öl oder Gas zurücknimmt. «Das würde die deutsche Energiewirtschaft treffen», sagt der Grünen-Politiker in der ARD. Aber dank Reserven könne man im laufenden Winter und Sommer noch auf russisches Gas verzichten. Für die Zukunft gehe es darum, den «Gashunger» zu reduzieren. Zudem wolle man sich so aufstellen, dass man sich aussuchen könne, mit welchem Land man eine Energiepartnerschaft aufbaue - und sich womöglich von russischem Gas, Öl oder Kohle verabschiede. «Sollte Russland mutwillig diese Versorgung kappen, dann ist die Entscheidung natürlich getroffen», betont Habeck. Das wisse auch der russische Präsident Wladimir Putin.

20:14 UNO-Sicherheitsrat trifft sich zu humanitärer Situation Die humanitäre Situation in der Ukraine wird den UNO-Sicherheitsrat am morgigen Montag beschäftigen. Die USA und eine Reihe weiterer westlicher Staaten beantragten eine entsprechende Dringlichkeitssitzung. Das Treffen in New York wird Diplomatenangaben zufolge vermutlich für 21 Uhr MEZ angesetzt. Es ist das fünfte innerhalb von einer Woche. Zeitgleich sind auch Beratungen über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in der UNO-Vollversammlung angesetzt.

19:53 Schweden und Dänemark schicken Waffen und Ausrüstung an die Ukraine Schweden und Dänemark wollen Panzerabwehrwaffen und weitere Ausrüstung an die Ukraine schicken. Das teilten die dänische Premierministerin Mette Frederiksen in Kopenhagen und Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson in Stockholm mit. Für Dänemark ist es das erste Mal in der jüngeren Vergangenheit, dass Waffen in eine Kriegsregion geschickt werden. Das Land will bis zu 2700 Panzerabwehrraketen spenden. «Diese Waffen kann die Ukraine benutzen, um sich gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge zu verteidigen», sagte Frederiksen. Schweden will neben 5000 Panzerabwehrraketen auch 135'000 Feld-Rationen sowie Tausende Helme und andere Schutzausrüstung zur Verfügung stellen.

19:44 UNO besorgt: Nuklearer Konflikt «einfach unvorstellbar» Die Vereinten Nationen haben sich äusserst besorgt über den russischen Schritt geäussert, die Abschreckungswaffen der Atommacht in Alarmbereitschaft zu versetzen. «Die blosse Vorstellung eines nuklearen Konflikts ist einfach unvorstellbar», sagte UNO-Sprecher Stéphane Dujarric der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin während des Kriegs in der Ukraine Russlands Abschreckungswaffen in besondere Alarmbereitschaft versetzen lassen. Putin nannte als Grund die historisch scharfen Sanktionen der Nato-Staaten gegen Russland. Er sprach in einem vom Kreml am Sonntag verbreiteten Video von Abschreckungswaffen, aber nicht explizit von Atomwaffen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte den Befehl «unverantwortlich».

19:39 Keller-Sutter für Verschärfung der Visa-Vergabe an russische Bürger Bundesrätin Karin Keller-Sutter würde es befürworten, die Visa-Vergabe an russische Staatsangehörige zu verschärfen. Das sagte sie nach dem Sondertreffen der EU-Innenminister in Brüssel. Aktuell wisse man nicht, wie viele Visa in der Schweiz vergeben wurden, aber das Staatssekretariat für Migration sei daran, dies zu klären. Berücksichtigen müsse man hier die Situation von russischen Diplomaten, sagte die Bundesrätin. Hauptthema am Ministertreffen war jedoch der Umgang mit den in den Schengen-Raum geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern oder jenen, die noch kommen werden. Polen zähle zurzeit etwa 250'000 Geflüchtete. «Es zeigt sich aber, dass es praktisch keine Asylgesuche gibt.» Viele seien bei Freunden und Verwandten untergekommen. «Man war sich einig, dass man sie einreisen lassen soll», sagte Keller-Sutter. Legende: Bundesrätin Karin Keller-Sutter in Brüssel. Keystone

19:26 EU-Kommission erwartet sieben Millionen Vertriebene Die EU-Kommission rechnet wegen des Ukraine-Kriegs mit mehreren Millionen Vertriebenen innerhalb und ausserhalb des Landes. Die derzeit erwartete Anzahl vertriebener Ukrainer liege bei mehr als sieben Millionen, sagte der für EU-Krisenmanagement zuständige Kommissar Janez Lenarčič in Brüssel. Im schlimmsten Fall – falls dieser Krieg andauere – würden sie dringenden Bedarf an humanitärer Hilfe haben. Die Vereinten Nationen würden deshalb einen dringenden Hilfsappell an die Staatengemeinschaft richten. Die EU-Kommission habe deshalb bereits 90 Millionen Euro an Hilfsgeldern mobilisiert. Audio Flüchtlinge an der ukrainisch-polnischen Grenze – die Reportage 02:43 min, aus Echo der Zeit vom 27.02.2022. abspielen. Laufzeit 02:43 Minuten.

19:05 Atomenergie-Behörde sieht «wirkliches Risiko» von «Atomunfall» Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind mehrere nuklearen Einrichtungen des Landes von den Kämpfen betroffen. Die Atomenergie-Behörde (IAEA) in Wien warnte deshalb vor schwerwiegenden «Atomunfällen». In der Hauptstadt Kiew wurde nach Angaben der Atomaufsichtsbehörde in der Nacht ein Lager mit radioaktiven Abfällen von Flugkörpern getroffen. Das Gebäude sei nicht beschädigt worden, und es gebe keine Anzeichen für den Austritt von radioaktiver Strahlung, berichtete die IAEA. Einen Tag zuvor sei ein elektrischer Transformator in einer ähnlichen Einrichtung in der Nähe der Stadt Charkiw beschädigt worden. «Diese zwei Vorfälle zeigen das sehr wirkliche Risiko, dass Einrichtungen mit Nuklearmaterial im Konflikt beschädigt werden und dass es zu möglichen schweren Folgen für Mensch und Umwelt kommt», sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Er rief deshalb Russland und die Ukraine zu äusserster Vorsicht auf.

18:57 Selfie von Selenski und Minister: «Wir halten die Stellung» Mit einem Selfie haben der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und Verteidigungsminister Olexij Resnikow Berichten widersprochen, sie seien aus Kiew geflohen. «Wir halten die Stellung», twitterte Resnikow. Er betonte den Durchhaltewillen der Führung. «85 Stunden Verteidigung. Die Ukrainer einschüchtern – vergeblich. Unsere Verteidiger und Verteidigerinnen kaputt kriegen - gelingt nicht. Uns zwingen, die Hauptstadt aufzugeben - gelingt ihnen auch nicht», schrieb der Minister. Es seien äusserst schwere Stunden. Ein Video oder Foto, das den Präsidenten wie in den Vortagen eindeutig in Kiew zeigt, wurde am Sonntag aber nicht geteilt.

18:40 Mega-Demo in Berlin – mit auffallend vielen Familien Über 100'000 Demonstrierende beim Brandenburger Tor: Einen Protest in dieser Grössenordnung hat es seit Beginn der Pandemie in Deutschland nicht mehr gegeben. «Trotz Corona – das Thema Ukraine mobilisiert», sagt SRF-Sonderkorrespondent Stefan Reinhart in Berlin. «Es sind Mitglieder von Friedensorganisationen, Gewerkschaften, politischen Parteien und NGOs – aber auch auffallend viele Familien, die teilweise mit kleinen Kindern ins Zentrum von Berlin kommen, um gegen den Krieg zu demonstrieren», bilanziert Reinhart. 00:41 Video SRF-Korrespondent in Berlin: «Das Thema Ukraine mobilisiert» Aus Tagesschau am Vorabend vom 27.02.2022. abspielen

18:38 Mehr als 2000 Festnahmen bei Protesten in Russland Bei weiteren regierungskritischen Protesten sind in Russland mehr als 2000 Menschen festgenommen worden. Die Menschen im flächenmässig grössten Land der Erde gingen in verschiedenen Städten sowohl gegen den Krieg in der Ukraine als auch in Erinnerung an den vor sieben Jahren ermordeten Kreml-Kritiker Boris Nemzow auf die Strassen. Das Bürgerrechtsportal Owd-Info zählte bis zum Abend alleine in der Hauptstadt Moskau 993 Festnahmen und 632 weitere in der Ostsee-Metropole St. Petersburg. Der frühere Vizeregierungschef Nemzow war am 27. Februar 2015 in Kremlnähe erschossen worden. Der Mord an dem Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin wirft noch immer viele Fragen auf. Legende: Das Entsetzen über den Krieg des eigenen Landes gegen die Ukraine ist auch in Russland bei vielen Menschen gross. Allerdings gehen die russischen Sicherheitskräfte vielerorts brutal gegen Demonstranten vor. Reuters

18:22 Russland räumt erstmals eigene Opfer in der Ukraine ein Russland hat erstmals eigene Opfer beim Krieg gegen die Ukraine eingeräumt - ohne eine Zahl zu nennen. Bei einer Offensive in der Ukraine seien russische Soldaten getötet und verwundet worden. «Die russischen Soldaten beweisen Heldentum bei der Ausführung der Spezialoperation», sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, der Agentur Tass. Konaschenkow drohte dann erneut der ukrainischen Führung. Die «Anführer des Kiewer Regimes und ihre Ausführenden» seien bekannt. «Ihr werdet alle gefunden und unweigerlich schwere Verantwortung tragen», kündigte Konaschenkow an.