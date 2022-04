Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock schrieb auf Twitter explizit, dass die Verantwortlichen für diese «Kriegsverbrechen» zur Rechenschaft gezogen werden müssten. «Zutiefst erschüttert» von den «grauenerregenden Bildern» in Butscha zeigte sich zudem der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Auch er spricht von einem «Kriegsverbrechen», welches nun unabhängig aufgeklärt werden müsse.

Anders die Schweiz: Das Aussendepartement (EDA) von Ignazio Cassis verzichtete in seiner Stellungnahme auf den Ausdruck «Kriegsverbrechen»: «Dem EDA sind die schrecklichen Bilder aus Butscha bekannt; sie lassen schwere Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht befürchten», verbreitet das EDA auf Twitter.

Dass das EDA in seiner Stellungnahme lediglich schwere Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht «befürchtet», stösst bei Nationalrat und Mitte-Präsident Gerhard Pfister auf Kritik. Er forderte in einem Tweet den Bundesrat dazu auf, «klarere und deutlichere Worte zu den Kriegsverbrechen in der Ukraine zu finden als das EDA». Auch der Aargauer FDP-Nationalrat Thierry Burkart ergriff auf Twitter deutliche Worte. So seien die Bilder aus Butscha ein weiterer Beleg für die schweren russischen Kriegsverbrechen. Er sei tief betroffen und fassungslos. Nun sei der Westen unter Beteiligung der Schweiz gehalten, seine «Sanktionen massiv zu verstärken». Auch SP-Nationalrat Fabian Molina spricht von «Kriegsverbrechen». Wehrlose Menschen würden ermordet. Molina forderte in seinem Tweet zudem: «Die Schweiz muss den Handel mit russischen Fossilen verbieten!» Und schliesslich nimmt auch Beat Flach, Nationalrat GLP, kein Blatt vor den Mund und nennt den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Kriegsverbrecher.