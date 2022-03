Der Ticker startet um 7:30 Uhr

18:55 In Kiew seit Kriegsbeginn fast 400 Babys geboren Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine sind in deren Hauptstadt Kiew beinahe 400 Kinder geboren worden. «199 Jungen und 191 Mädchen», sagte Bürgermeister Vitali Klitschko in einer Videobotschaft. Tags zuvor hatte Vitali gemeinsam mit seinem Bruder Wladimir eine als Luftschutzraum dienende Metrostation aufgesucht und den Menschen Mut zugesprochen. Legende: Geboren im Krieg: Ein Ehepaar mit seinem Neugeborenen im Schutzkeller in Kiew. Reuters

18:39 Kiew will internationalen Vermittler für Gespräche mit Moskau Die Ukraine hat für ihre Gespräche mit Russland über ein Ende der Kampfhandlungen internationale Vermittlung gefordert. «Wir vertrauen der Russischen Föderation überhaupt nicht, deshalb wollen wir einen verantwortungsbewussten internationalen Vermittler haben», sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak der Agentur Unian zufolge im westukrainischen Lwiw (Lemberg). Die ukrainische Seite werde allen juristischen Formalien Folge leisten und alle russischen Verstösse festhalten. Podoljak bestätigte Angaben, dass an diesem Wochenende eine dritte Verhandlungsrunde geplant sei.

18:29 Nato beobachtet Einsatz von Streubomben im Krieg gegen die Ukraine Nach Angaben der Nato setzt Russland im Krieg gegen die Ukraine auch Streumunition ein. «Wir haben den Einsatz von Streubomben gesehen», sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Zudem gebe es auch Berichte über den Einsatz anderer Waffenarten, die gegen das Völkerrecht verstossen würden. Details nannte Stoltenberg nicht. Als Streumunition werden Raketen oder Bomben bezeichnet, die noch in der Luft über dem Ziel zerbersten und eine Vielzahl kleiner Sprengkörper freisetzen. Sie können selbst leicht gepanzerte Fahrzeuge durchschlagen und nicht nur durch ihre Splitterwirkung Menschen in der Nähe tödlich verletzen. Streubomben sind in den meisten Ländern der Welt geächtet. Mehr als hundert Staaten gehören bereits einem 2010 in Kraft getretenen Übereinkommen gegen Streumunition an, darunter Deutschland. Der völkerrechtliche Vertrag verbietet unter anderem die Herstellung und den Einsatz dieser Art von Munition. Russland und die Ukraine haben das Übereinkommen jedoch nicht unterzeichnet. Legende: So sieht eine Streubombe aus. Die abgebildete Bombe wurde laut Human Rights Watch in Misrata, Libyen, gefunden und im Lybien-Konflikt verwendet. Keystone

18:11 Grossbritannien und Frankreich: Gezielter Angriff Russlands auf AKW Grossbritannien und Frankreich gehen von einem vorsätzlichen Angriff russischer Truppen auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja aus. «Dies ist das erste Mal, dass ein Staat ein (mit Brennstäben) bestücktes und funktionierendes Atomkraftwerk angegriffen hat. Und es ist eindeutig durch das Völkerrecht und die Genfer Konventionen verboten», sagte die britische UNO-Botschafterin Barbara Woodward vor einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York. Der französische UNO-Botschafter Nicolas de Rivière sagte, der Vorfall «impliziert einen Angriff» auf das Atomkraftwerk. Das ist eindeutig durch das Völkerrecht und die Genfer Konventionen verboten.

17:55 EDA rät von Reisen nach Russland ab Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) rät von Reisen nach Russland ab. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine sei die Lage in Russland zunehmend unberechenbar. Eine plötzliche Verschlechterung könne nicht ausgeschlossen werden, heisst es in einem Tweet des Aussendepartements. Wegen der Schliessung des europäischen Luftraums für russische Flugzeuge seien die meisten Direktflüge von russischen und europäischen Fluggesellschaften von und nach Westeuropa eingestellt worden, direkte Flüge zwischen Russland und der Schweiz seien nicht mehr möglich, ruft das EDA in Erinnerung. Auch Bargeldbezüge seien zeitweise nicht mehr möglich. Nicht-russische Kreditkarten könnten nur noch beschränkt eingesetzt werden. Besonders in Moskau und St. Petersburg kann es gemäss EDA bei Demonstrationen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen. Die Sicherheitskräfte würden hart gegen Demonstrierende vorgehen. Es komme zu zahlreichen Verhaftungen.

17:51 Kiew und Moskau werfen sich Behinderung von Fluchtkorridoren vor Nach der zweiten Verhandlungsrunde zwischen Kiew und Moskau am Donnerstag haben sich die Regierungen gegenseitig die Behinderung von Fluchtkorridoren für Zivilisten vorgeworfen. «Die Ukraine hat alle notwendigen Anfragen an internationale Organisationen zur Schaffung spezieller Korridore abgeschickt», sagte die ukrainische Vizeregierungschefin Olha Stefanischtschyna «Leider gab es dazu keine Zustimmung der russischen Seite.» Aus dem russischen Aussenministerium hiess es dagegen, man habe sich bezüglich der Korridore mit der UNO in Verbindung gesetzt. Vize-Aussenminister Sergej Werschinin habe dabei «den destruktiven Charakter der Aktionen der ukrainischen Behörden» betont, «die den freien Austritt der Zivilbevölkerung in sichere Gebiete entlang der von russischer Seite eingerichteten humanitären Korridore verhinderten», hiess es aus Moskau. Eine dritte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland könnte am Wochenende stattfinden.

17:20 Nato erwägt weitere Aufrüstung in Osteuropa Die Nato-Staaten haben Beratungen über eine weitreichende Aufrüstung im Osten Europas begonnen. «Wir erwägen nun ernsthaft eine erhebliche Verstärkung unserer Präsenz – mit mehr Truppen, mit mehr Luftverteidigung, mehr Abschreckung», sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel nach einem Treffen der Nato-Aussenminister. Details dazu seien bei einem Treffen der Verteidigungsminister am 16. März zu erwarten. Die Ostflanke sei bereits unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Kriegs gestärkt worden, sagte Stoltenberg, darum könne man sich für die Entscheidung etwas mehr Zeit lassen. Tausende Soldaten sind bereits in die baltischen Länder und nach Rumänien entsandt worden. Stoltenberg stellte zudem eine stärkere Unterstützung für das an Russland grenzende Georgien sowie für Bosnien-Herzegowina in Aussicht. Die beiden Länder hätten bereits in der Vergangenheit Unterstützung von der Nato erhalten bei Reformen im Militärbereich und bei der Stärkung der Verteidigungs- und Sicherheitsinstitutionen.

16:13 Mehrere Explosionen in Kiew In Kiew waren am Freitagnachmittag nach Angaben eines Reuters-Reporters mehrere Explosionen zu hören. Sirenen warnten vor einem Angriff. Der genaue Ort der Explosionen konnte zunächst nicht lokalisiert werden. Die USA und die EU wollen weiter Waffen an die Ukraine liefern. Entsprechende Gelder für militärische Unterstützung sind freigegeben worden. In der Regel würden die Waffen über Rumänien und Polen ins Land geschafft, sagt Journalist Steffen Schwarzkopf in Kiew. «Es ist immer noch ein Korridor offen von Süden aus, der es ermöglicht, dass die Waffen direkt nach Kiew kommen.» 01:47 Video Welt-Journalist Steffen Schwarzkopf: «Waffenlieferungen kommen noch ins Land» Aus Tagesschau vom 04.03.2022. abspielen

16:03 Ukrainische Marine lässt Flaggschiff versenken Gemäss dem ukrainischen Verteidigungsminister wurde das Flaggschiff der ukrainischen Marine in der Werft versenkt, in der es gerade repariert wurde. So sollte verhindert werden, dass es von russischen Streitkräften beschlagnahmt wird. Oleksii Reznikov sagte auf Facebook, dass der Kommandant der Fregatte Hetman Sahaidachny beschlossen habe, das Schiff zu fluten.

15:50 UNO-Sicherheitsrat trifft um 17:30 Uhr zusammen Die Kämpfe beim Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine beschäftigen auch den UNO-Sicherheitsrat in New York. Eine Dringlichkeitssitzung ist auf 17:30 Uhr MEZ angesetzt worden. Norwegen, welches das Treffen zusammen mit anderen westlichen Staaten beantragt hat, teilte mit: «Bewaffnete Angriffe auf friedliche Nuklearanlagen sind eine Verletzung des Völkerrechts.» Auch die US-Botschaft für die Ukraine hat im Zusammenhang mit dem Brand am Atomkraftwerk Saporischschja von einem «Kriegsverbrechen» gesprochen. «Mit dem Beschuss des grössten europäischen Kernkraftwerks geht Putins Schreckensherrschaft noch einen Schritt weiter», schrieb die Botschaft auf Twitter.

15:46 Schweiz und Deutschland fordern Russland zu Waffenruhe auf Die Schweiz hat gegenüber Russland den Stopp der Kämpfe in der Ukraine gefordert. Das teilt Staatssekretärin Livia Leu nach einem Telefongespräch mit dem russischen Vize-Aussenminister Wladimir Titow auf Twitter mit. Die Schweiz unterstütze einen Dialog der Konfliktparteien, so Leu weiter. Sie habe beim Telefongespräch betont, dass die Einhaltung des humanitären Völkerrechts von höchster Bedeutung sei. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Telefonat zur Waffenruhe aufgefordert. Der Bundeskanzler habe sich im einstündigen Gespräch sehr besorgt gezeigt, teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Er habe die russische Führung zur sofortigen Einstellung aller Kampfhandlungen aufgefordert und dazu, humanitären Zugang in die umkämpften Gebiete zuzulassen.

15:37 Versorgungssicherheit aktuell gewährleistet Energieministerin Sommaruga wiederholt, dass die Versorgungssicherheit für diesen Winter gewährleistet sei. Auch wenn es immer ein gewisses Restrisiko gebe, sei es derzeit sehr unwahrscheinlich, dass die Energieversorgung in Gefahr geraten würde. «Mit den Nachbarländern hat die Schweiz Verträge, und für das Öl gibt es ein Pflichtlager.»

15:31 Rund 50 Prozent des Gases stammt aus Russland Ein Journalist will von Energieministerin Sommaruga wissen, wie gross die Abhängigkeit der Schweiz von russischem Gas ist. Heute stamme rund 50 Prozent des Gases in der Schweiz aus Russland, führt Sommaruga aus. Die Schweiz mache aber keine Direktimporte aus Russland. Das meiste davon werde via Deutschland importiert.

15:26 Keine genaue Zahl über Vertriebene in der Schweiz Über eine genaue Zahl der Menschen aus der Ukraine, die in den letzten Tagen in die Schweiz kamen, verfügt der Bund nicht. Denn ukrainische Staatsbürger können visumsfrei in die Schweiz einreisen. Zudem gebe es auch Menschen, die Verwandte in der Schweiz hätten und sich nun bei ihnen aufhalten würden, so Keller-Sutter. In den Bundesasylzentren haben sich laut Angaben des Bundes bisher 320 Menschen registriert. Die Migrationsministerin weist darauf hin, dass viele Frauen und Kinder auch ihre wehrpflichtigen Männer in der Ukraine zurückgelassen hätten und generell willens seien, sobald möglich wieder in ihre Heimat zurückzukehren.

15:23 Keller-Sutter: Wollen auch vor Ort helfen Keller-Sutter sagt weiter, dass sie in engem Kontakt mit ihren Amtskollegen in den Nachbarländern der Ukraine sei. Die Schweiz sei auch bestrebt, in den angrenzenden Ländern humanitäre Hilfe zu leisten. Die Lage sei sehr volatil, es sei schwer abzuschätzen, wie viele Menschen weiter in Richtung Westeuropa flüchten würden.

15:18 Rasche Arbeitsbewilligung für Flüchtlinge Nun beginnt die Runde der Journalistenfragen. Migrationsministerin Keller-Sutter erklärt, dass es nach einer Aufnahme von Menschen aus der Ukraine auch das Ziel sei, dass diese möglichst schnell hier arbeiten könnten.

15:16 Hotline für Hilfswillige beim SEM Laut der Migrationsministerin laufen im Staatssekretariat für Migration gesonderte Krisenstäbe. Ein Team im SEM befasst sich auch mit Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die helfen wollten. Auf der Homepage des SEM, Link öffnet in einem neuen Fenster gibt es nun auch eine E-Mail-Adresse sowie eine Hotline, an die sich die Menschen richten können. Auch Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz seien aufgerufen, sich dort zu melden.

15:10 Keller-Sutter lobt grosse Solidarität Derzeit sei nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine in die Schweiz kämen, so Karin Keller-Sutter weiter. Bund und Kantone müssten aber jetzt die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um den Menschen helfen und sie unterbringen zu können. «Der Krieg betrifft ganz Europa und damit auch die Schweiz. Wir sind aufgerufen zu helfen und uns mit der EU zu koordinieren.» Die Bundesrätin erklärt weiter, dass die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer nach Ende des Krieges wohl wieder in ihre Heimat zurückkehren würden – auch wenn weiterhin von Verfolgung bedrohte Vertriebene Anrecht auf Schutz in der Schweiz hätten. Die Bundesrätin lobt auch die grosse Solidarität in der Schweiz.