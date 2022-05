Der Ticker startet um 5:37 Uhr

22:25 Biden: Müssen uns gegen Diktatoren stellen US-Präsident Joe Biden hat die US-Unterstützung der Ukraine mit Waffen gegen Russland verteidigt. «Denn die Geschichte hat uns gezeigt, dass Diktatoren immer wieder kommen, wenn man sich ihnen nicht entgegenstellt», sagte Biden beim Besuch einer Waffenfabrik in Troy im US-Bundesstaat Alabama. Ihr Machthunger werde immer grösser. «Entweder unterstützen wir das ukrainische Volk bei der Verteidigung seines Landes, oder wir sehen zu, wie Russland seine Gräueltaten und Aggression fortsetzt», so Biden. Jeden Tag seien in den Nachrichten die Gräueltaten und Kriegsverbrechen zu sehen, die von den russischen Streitkräften in der Ukraine unter der Leitung von Russlands Präsident Wladimir Putin begangen würden, so Biden weiter. «Wir sehen die unglaubliche Tapferkeit der ukrainischen Kämpfer, die ihr Land mit allem, was sie haben, verteidigen.» Die USA würden gemeinsam mit ihren Verbündeten sicherstellen, dass die Ukraine sich gegen «Putins brutalen Krieg» verteidigen könne. Legende: Biden besuchte eine Waffenfabrik, in der unter anderem Panzerabwehrlenkwaffen vom Typ Javelin hergestellt werden. Keystone

22:16 Tote im Donbass – Stromausfälle in Lwiw nach Bombenangriffen In der ostukrainischen Region Donezk sind infolge russischer Angriffe nach ukrainischen Angaben mehrere Zivilisten getötet worden. Zu zivilen Opfern sei es demnach vor allem in den umkämpften Städten Awdijiwka, Lyman und Wuhledar gekommen. Im benachbarten Gebiet Luhansk hat es laut dem Gouverneur Serhij Hajdaj um die Stadt Popasna die schwersten Kämpfe gegeben. Im westukrainischen Gebiet Lwiw haben russische Raketenangriffe nach Behördenangaben zu Stromausfällen geführt. Drei Umspannwerke seien dabei beschädigt worden. Tote und Verletzte in bislang noch unbekannter Zahl hat es demnach bei Raketeneinschlägen im zentralukrainischen Gebiet Kirowohrad gegeben. Im Gebiet Winnyzja und bei der Hauptstadt Kiew hingegen seien die russischen Raketen abgeschossen worden. Erstmals wurde auch das Gebiet Transkarpatien im äussersten Westen Ziel eines Raketenangriffs. Dabei sei ein Infrastrukturobjekt in den Bergen getroffen worden. Über mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

21:39 Zivilisten in Mariupol dürfen laut Moskau Richtung Ukraine ziehen Das russische Militär hat Vorwürfe zurückgewiesen, Zivilisten die freie Ausreise auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu verwehren. Seit dem 4. März öffneten die russischen Streitkräfte in Mariupol täglich «Fluchtkorridore ohne irgendwelche Einschränkungen für die Evakuierung von Zivilisten, in erster Linie Frauen, Kindern und älteren Menschen in jeder von ihnen gewählten Richtung», erklärte Generaloberst Michail Misinzew vom russischen Verteidigungsministerium. Die russische Militärführung antwortete damit auf eine Forderung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der zuvor in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin gefordert hatte, den Evakuierten entsprechend internationalem Recht freie Wahl über ihren Zielort zu lassen. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Berichte gegeben, dass Zivilisten aus der schwer zerstörten ukrainischen Hafenstadt gegen ihren Willen nach Russland oder in das russisch kontrollierte Donbass-Gebiet gebracht wurden.

20:45 Kiew meldet neue russische Bodenangriffe im Donbass-Gebiet Die russischen Truppen haben nach ukrainischen Angaben versucht, weiter von Norden her auf das Donbass-Gebiet in der Ostukraine vorzustossen, um die dort stationierten Truppen Kiews einzukesseln. Einzelne Einheiten aus Panzer- und Infanterietruppen sowie Fallschirmjäger führten entlang der Linie Isjum - Barwenkowe Angriffe durch, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit. «Zur Unterstützung ihrer Aktivitäten haben die Okkupanten aus dem Gebiet Belgorod Batterien der schweren Tjulpan-Mörser mit 240 Millimeter Kaliber und Raketenwerfer vom Typ Smertsch in den Raum Isjum verlegt», heisst es. Zudem habe das russische Militär Angriffe in Richtung Liman, Sjewjerodonezk, Popasna, Awdijiwka und Kurachowe konzentriert, um seine Offensive Richtung Liman Siwersk und Slowjansk voranzutreiben. Über Geländegewinne ist nichts bekannt.

20:13 SRF-Korrespondentin: «Anfang vom Ende des Widerstands in Mariupol» «Mit den heutigen Ereignissen hat bestimmt der Anfang vom Ende des Widerstands in Mariupol begonnen», so SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky in Kiew. «Auch wenn es von den verbliebenen Kämpfern vor Ort, vom Asow-Bataillon heisst, man würde bis zuletzt kämpfen, angesichts der Übermacht der russischen Armee vor Ort scheint dieser Kampf doch ziemlich aussichtslos zu sein. Denn diesem massenhaften Einsatz von Militärtechnik haben die verbliebenen Soldaten im Werk schlicht nicht viel entgegenzusetzen. Auch angesichts der Tatsache, dass sich noch hunderte verwundete Soldaten im Werk selbst befinden sollen. Diese sind leicht angreifbar und können sich nicht verteidigen.» Für die Zivilisten vor Ort sei die Lage zunehmend prekär. «Heute wurde bekannt, dass zwei Frauen durch Beschuss russischer Truppen im Werk gestorben sein sollen. Wie viele Zivilisten sich noch im Werk befinden, ist schwierig abzuschätzen. Denn einzelne Teile des Werks, das sehr gross ist, sind völlig abgeschnitten von der Aussenwelt. Es ist auch schwierig, dahin Kontakt aufzunehmen. Seitens der UNO hiess es heute, man werde alles daran setzen, die verbliebenen Zivilisten zu evakuieren. Aber eine wirkliche Garantie dafür kann es von keiner Seite geben, solange der Beschuss der russischen Armee anhält.» 02:59 Video «Anfang vom Ende des Widerstands in Mariupol hat begonnen» Aus Tagesschau vom 03.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

20:01 Cassis spricht mit US-Aussenminister über Ukraine Bundespräsident Ignazio Cassis hat sich mit US-Aussenminister Antony Blinken ausgetauscht. Besprochen wurde dabei auch die Situation in der Ukraine. Die Gespräche hätten sich um «wichtige bilaterale und regionale Fragen» gedreht, schreibt Cassis auf Twitter. «Wir sind beide der globalen Stabilität und Sicherheit verpflichtet.» Antony Blinken teilte ebenfalls auf Twitter mit, die Schweiz «bleibe ein verlässlicher Partner bei der Unterstützung der Menschenrechte und des internationalen Friedens und der Sicherheit». Im Telefongespräch sei das gemeinsame Engagement für das ukrainische Volk, «das sich gegen Putins unprovozierten Angriffskrieg wehrt», zur Sprache gekommen, schreibt das US-Aussenministerium zudem in einer auf seiner Website veröffentlichten Mitteilung.

19:13 Bundespräsident Steinmeier reist nach Rumänien Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Mittwoch für einen Tag nach Rumänien. Er will sich in der Hauptstadt Bukarest mit Staatspräsident Klaus Iohannis und dem rumänischen Ministerpräsidenten Nicolae Ciuca treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche wird nach Angaben des Bundespräsidialamts der russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen. Steinmeier wolle Rumänien versichern, dass Deutschland ein treuer Bündnispartner sei. Steinmeier setzt mit der Reise seine Besuche an der Ostflanke der Nato fort. In den vergangenen Wochen war er in Lettland, Litauen, Polen und in der Slowakei gewesen. Legende: Bundespräsident Steinmeier reiste Ende April zu einem eintägigen Besuch in die Slowakei. Keystone

18:22 Ukraine: Mindestens zehn Tote bei Angriff Bei einem Angriff russischer Streitkräfte auf eine Fabrik in der Stadt Awdijiwka in der Donezk-Region in der Ostukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien 15 Personen verletzt worden, sagt Gouverneur Pawlo Kyrylenko. «Die Russen wussten genau, worauf sie zielten. Die Arbeiter hatten gerade ihre Schicht beendet und an einer Bushaltestelle gewartet, um vom Werk nach Hause zu fahren», ergänzt Kyrylenko.

17:56 USA: Weitere Eskalation durch Russland denkbar US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hält eine weitere Eskalation des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für denkbar. Es gebe mehrere Dinge, die der russische Präsident Wladimir Putin zur Eskalation tun könne, sagte Austin bei einer Anhörung im US-Senat auf eine entsprechende Frage. Dazu gehöre beispielsweise eine grössere Cyber-Attacke oder der Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen. Und schon jetzt sei Putins Vorgehen – mit Angriffen auf die Zivilbevölkerung, der Zerstörung von Städten und Dörfern und wahllosen Attacken – eine Eskalation. Austin betonte zugleich mit Blick auf den Kremlchef: «Er kann diesen Krieg heute beenden.» Putin habe diesen Krieg gewählt und könne jederzeit entscheiden, die Kämpfe einzustellen und seine Streitkräfte aus der Ukraine abzuziehen. «Dies ist die Entscheidung eines einzelnen Mannes.» Legende: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warnte vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg. Keystone

17:38 CDU-Vorsitzender Merz trifft Präsident Selenski CDU-Chef Friedrich Merz ist beim ersten Besuch eines deutschen Spitzenpolitikers in Kiew seit Kriegsbeginn überraschend vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski empfangen worden. Der Oppositionsführer im Bundestag bedankte sich anschliessend auf Twitter bei Selenski «für den herzlichen Empfang und das atmosphärisch und inhaltlich aussergewöhnlich gute Gespräch». Merz sicherte dem von Russland attackierten Land zudem die volle Solidarität Deutschlands zu: «Deutschland steht an der Seite der Ukraine und ihrer mutigen Bevölkerung.»

16:53 Borrell: Neue EU-Sanktionen betreffen Ölindustrie und Banken Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland werden nach Angaben des Aussenbeauftragten Josep Borrell die Ölindustrie betreffen und weitere Banken des Landes. Zudem richteten sich die Strafmassnahmen gegen Verantwortliche für Desinformation, teilt Borrell in einem Tweet mit. Der Vorschlag der EU-Kommission für das mittlerweile sechste Sanktionspaket gegen Russland werde den 27 Mitgliedstaaten zur Zustimmung vorgelegt.

16:28 Macron spricht mit Putin über Evakuierungen aus Mariupol Erstmals seit Ende März hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit Russlands Präsident Wladimir Putin zum Krieg in der Ukraine telefoniert. Das Gespräch habe mehr als zwei Stunden gedauert, heisst es aus dem Élyséepalast. Macron rief Putin dazu auf, die Kämpfe zu stoppen. «Ich habe Russland aufgefordert, seiner internationalen Verantwortung als Mitglied des UNO-Sicherheitsrats gerecht zu werden und diesen verheerenden Angriff zu beenden», teilt sein Büro nach dem Telefonat mit. Macron habe Putin gesagt, dass er über die Situation im Donbass und in Mariupol sehr besorgt sei. Macron habe Russland dazu aufgerufen, den Evakuierten entsprechend internationalem Recht freie Wahl über ihren Zielort zu lassen. Der Kreml teilte mit, Putin habe Macron über die «Befreiung» der ukrainischen Hafenstadt Mariupol durch russische Truppen informiert sowie über die erfolgreiche Evakuierung von Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal. Putin habe beklagt, dass die europäischen Länder den ukrainischen Beschuss von Ortschaften im Donbass ignorierten. Der Westen hätte den Tod von Zivilisten etwa durch das Einstellen von Waffenlieferungen vermeiden können, heisst es.

16:24 EU will noch im Mai Plan für Gas-Alternativen vorstellen Das sechste Sanktionspaket gegen Russland soll noch am Dienstag bekannt gegeben werden. Das sagte EU-Energiekommissar Kadri Simson im Europäischen Parlament. Noch im Mai solle ein Plan vorgestellt werden, wie zwei Drittel der europäischen Gasimporte aus Russland bis zum Jahresende ersetzt werden könnten. Die EU sei im Kontakt mit allen grossen Gasanbietern auf der Suche nach Alternativen zu russischen Lieferungen.

16:16 Kommission: Bundesrat soll künftig eigenständig Sanktionen ergreifen dürfen Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK-N) will den Bundesrat ermächtigen, selber Sanktionen zu ergreifen und nebst Staaten auch gegen Einzelpersonen und Unternehmen anzuwenden – etwa, wenn diese Menschenrechte verletzen. Das wäre ein Paradigmenwechsel. Die Kommission stimmte einer entsprechenden Revision des Embargo-Gesetzes zu, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Der Entscheid fiel demnach mit 18 zu 6 Stimmen. Der Kurswechsel erfolgt nicht zuletzt unter dem öffentlichen Druck, sämtliche Sanktionen der EU gegenüber Russland und Belarus zu übernehmen. Dazu gehören auch sogenannte thematische Sanktionen, welche die Schweiz bisher nicht übernommen hat. Hier finden Sie weitere Informationen dazu. 01:51 Video Kommt es zu einem Kurswechsel bei der Sanktionspolitik? Aus Tagesschau vom 03.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

15:42 UNO: 101 Personen aus Stahlwerk in Mariupol evakuiert Aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk Asowstal in Mariupol sind nach Angaben der Vereinten Nationen über 100 Menschen evakuiert worden. Die meisten seien nun in Saporischschja, wo sie humanitäre Hilfe erhielten. «Dank der Operation konnten 101 Frauen, Männer, Kinder und ältere Menschen endlich die Bunker unter dem Asowstal-Stahlwerk verlassen und nach zwei Monaten das Tageslicht erblicken», sagt Osnat Lubrani, humanitäre Koordinatorin der Vereinten Nationen für die Ukraine. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, das ebenfalls an der Aktion beteiligt war, sprach von rund 100 Menschen, die am Dienstag Saporischschja aus dem Werksgebiet von Mariupol erreicht hätten. Unter ihnen seien einige Verwundete gewesen.

15:28 Boris Johnson sichert Ukraine weitere Hilfe zu Der britische Premierminister Boris Johnson hat der Ukraine die nachhaltige Unterstützung seines Landes zugesichert und den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert. «Es geht um ukrainische Demokratie gegen Putins Tyrannei», sagte Johnson in einer Videoansprache an das ukrainische Parlament. «Es geht um Freiheit gegen Unterdrückung. (...) Es geht um Gut gegen Böse. Und deshalb muss die Ukraine gewinnen.» Johnson lobte den Mut und Einsatz der ukrainischen Truppen als «eines der glorreichsten Kapitel in der Militärgeschichte und im Leben Ihres Landes». Johnson räumte Fehler ein. «Die Wahrheit ist, dass wir zu langsam waren, um zu begreifen, was wirklich passiert, und wir haben gemeinsam dabei versagt, damals die Sanktionen gegen Wladimir Putin zu verhängen, die wir hätten verhängen müssen. Wir dürfen nicht denselben Fehler wiederholen.» Zugleich werde Grossbritannien weiterhin Waffen liefern, sagte Johnson. In den kommenden Wochen werde die Ukraine Anti-Schiffsraketen vom Typ Brimstone und Flugabwehrsysteme vom Typ Stormer erhalten. Hinzu kämen 13 gepanzerte Fahrzeuge für die Evakuierung von Zivilisten. Hinzu komme weitere Militärhilfe im Wert von 300 Millionen Pfund (rund 367 Mio. Franken). Legende: Johnson will der Ukraine weitere Waffen liefern. Keystone

15:02 CDU-Vorsitzender Friedrich Merz in Kiew Friedrich Merz informierte sich zunächst in Irpin, nahe der ukrainischen Hauptstadt, über die dortigen Kämpfe in den vergangenen Wochen. Der deutsche Oppositionsführer zollte den ukrainischen Streitkräften für ihren Abwehrkampf gegen die russische Invasion «jeden Respekt» und «grosse Anerkennung», wie er dem Sender «Welt» sagte. «Ich denke, wir sind in Deutschland auch weiter verpflichtet, diesem Land weiter zu helfen und gerade einer solchen Stadt wie Irpin auch beim Wiederaufbau zu helfen.» Merz war über Nacht mit dem Zug in die Ukraine gereist. Er wollte dort unter anderem auch den ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal und Bürgermeister Vitali Klitschko treffen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus ukrainischen Regierungskreisen erfuhr. Legende: Merz besuchte zuerst Irpin, einen Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Keystone

13:56 Russland hat offenbar Angriff auf Asowstal-Werk gestartet Russische Truppen haben nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti mit der Beschiessung und Bombardierung des Stahlwerks Asowstal in der südlichen Hafenstadt Mariupol begonnen. Ria beruft sich dabei auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Russland wirft den in dem Werk verschanzten ukrainischen Soldaten vor, einen Waffenstillstand ausgenutzt zu haben, um dort Feuerstellungen einzunehmen. Auch die ukrainische Seite meldet Angriffe auf das Stahlwerk. «Die ganze Nacht haben sie uns aus der Luft bombardiert (...) und jetzt wird Asowstal gestürmt», zitierte etwa die Zeitung «Ukrajinska Prawda» den Vizekommandanten des ukrainischen Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar. Bei den jüngsten russischen Angriffen seien auch zwei Zivilisten getötet worden, sagte Palamar demnach. Auf dem Werksgelände sollen neben ukrainischen Kämpfern auch noch rund 200 Zivilisten festsitzen. Am Wochenende waren zwar mit internationaler Hilfe mehr als 120 Menschen gerettet worden. Eine weitere geplante Evakuierungsaktion am Montag scheiterte jedoch. Legende: Rauch steigt über dem Werk der Asovstal in Mariupol auf (Aufnahme vom 02.05.2022). Reuters

13:20 Über 45'300 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz registriert In den Asylzentren des Bundes haben sich seit Montag 704 Geflüchtete aus der Ukraine registrieren lassen. Seit Beginn des russischen Angriffs auf das Land wurden insgesamt 45'311 Personen registriert. 38'890 Flüchtlinge haben bisher den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) via Twitter mitteilte. Im Vergleich zum Vortrag stieg die Zahl der Personen mit S-Status um 665.