Der Ticker startet um 6:36 Uhr

9:32 Moskau meldet Einnahme von Isjum Russische Truppen haben nach eigener Darstellung die «vollständige Kontrolle» über die ukrainische Stadt Isjum erlangt. Das sei am Donnerstagmorgen erfolgt, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Von ukrainischer Seite liegt bisher keine Bestätigung vor. Die Stadt im Osten der Ukraine war seit Tagen belagert. Sie zählte vor dem Krieg rund 48'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

9:13 Kein Fluchtkorridor aus dem Zentrum von Mariupol Die Ukraine konnte offenbar für heute keinen Fluchtkorridor aus dem Zentrum der belagerten Stadt Mariupol aushandeln. Dies erklärte Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. In der Stadt gilt die Lage für die Bevölkerung als besonders kritisch. Um Zivilisten aus anderen umkämpften Orten in Sicherheit zu bringen, seien sieben Fluchtkorridore vereinbart worden, sagt Wereschtschuk weiter. Am Mittwoch konnten zwar Menschen aus Mariupol evakuiert werden, aber nicht aus dem Zentrum der Stadt.

8:53 Stoltenberg warnt Russland vor Chemiewaffen-Einsatz Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland zum Auftakt des Sondergipfels in Brüssel eindringlich vor dem Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine gewarnt. Die chemischen Kampfstoffe könnten sich dann auch auf Nato-Territorium ausbreiten, sagte der Norweger. Er machte deutlich, dass Russland eine entschiedene Reaktion fürchten müsste: «Die Nato ist immer bereit, auf jegliche Art von Angriff zu reagieren.» Zugleich hielt Stoltenberg fest, dass Russland zurzeit keine akute Gefahr für Alliierte darstelle «Wir sind das stärkste Bündnis der Welt», sagte er. «Solange wir zusammenstehen, sind wir sicher.» 00:14 Video Stoltenberg: «Einsatz von Chemiewaffen hätte weitreichende Konsequenzen» Aus News-Clip vom 24.03.2022. abspielen

8:46 Experten befürchten geringere Ernten in der Ukraine Die Sonnenblumenkern-Ernte in der Ukraine könnte Experten zufolge dieses Jahr mit 9.6 Millionen Tonnen 42 Prozent geringer ausfallen als 2021. Der Grund: Es kann deutlich weniger Anbaufläche genutzt werden. «Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass ein grosser Teil der Kämpfe im Land in den Regionen des Sonnenblumenanbaus konzentriert ist», teilt die Agrarberatungsfirma APK-Inform mit. Die Ukraine ist der weltgrösste Exporteur von Sonnenblumenöl. Laut APK-Inform könnte die Raps-Ernte im Land um 19 Prozent auf 2.5 Millionen Tonnen und die Sojabohnen-Produktion um 23 Prozent auf 2.7 Millionen Tonnen sinken. Legende: Sonnenblumenfeld in der Ukraine: Das Land ist mit 51 Prozent Anteil am Weltmarkt der grösste Exporteur von Sonnenblumenöl. Reuters

7:47 Weitere Evakuierungen aus umkämpften Städten In der Ukraine sind rund 4500 weitere Menschen aus belagerten und umkämpften Städten evakuiert worden. Der Grossteil von ihnen aus der Hafenstadt Mariupol. Dies teilten zuständige Stellen der ukrainischen Regierung mit. Sieben der neun für gestern Mittwoch geplanten Fluchtkorridore hätten funktioniert.

7:17 Laut Kiew hat Russland Luftangriffe verstärkt Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs die Zahl der Luftangriffe erhöht. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heisst es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Die Hauptziele sind demnach weiterhin Einrichtungen der militärischen und zivilen Infrastruktur in den Gebieten Kiew, Tschernihiw und Charkiw. Moskau gibt dagegen an, nur militärische Ziele anzugreifen.

7:11 Vier Brände bei Tschernobyl gelöscht Im Sperrgebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl sind mehrere Brände erfolgreich bekämpft worden. Die ukrainische Atomaufsichtsbehörde hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) darüber informiert, dass die Feuerwehr der Stadt Tschernobyl vier Brände gelöscht habe. Es gebe aber weitere Brände. Am Dienstag hatte das ukrainische Parlament mitgeteilt, dass sieben Brände auf dem Gebiet ausgebrochen seien und eine Fläche von mehr als zwei Quadratkilometern in Flammen stehe. Russische Truppen hatten das Gelände um das AKW vor rund vier Wochen unter ihre Kontrolle gebracht. Legende: Im AKW Tschernobyl kam es 1986 zum schwersten Atomunglück in der Geschichte der zivilen Nutzung der Kernkraft. Der sogenannte Sarkophag (Bild) soll verhindern, dass aus dem havarierten Reaktorblock radioaktive Partikel in die Atmosphäre gelangen. Keystone / Archivbild

6:50 Biden will die westliche Allianz gegen Russland stärken US-Präsident Joe Biden ist zurzeit in Brüssel, um an mehreren Gipfeltreffen teilzunehmen. Bidens Besuch in Europa kommt zu einem Zeitpunkt, den der US-Präsident selbst als heikel bezeichnet. Für ihn ist die Gefahr real, dass Putin Massenvernichtungswaffen einsetzen könnte. Deshalb will Biden die westliche Allianz stärken.

6:23 Gipfeltreffen von Nato, EU und G7 Die Staats- und Regierungschefs der EU, der Nato und der G7-Staaten wollen heute Donnerstag Entschlossenheit gegenüber Russland demonstrieren. Auf drei aufeinanderfolgenden Gipfeln in Brüssel soll dabei unterstrichen werden, dass man der Ukraine im Kampf gegen die russischen Angriffe auf das Land beistehen und notfalls weitere Sanktionen gegen Russland verhängen will. Beim Nato-Gipfel wird es etwa darum gehen, die Ostflanke des Bündnisses militärisch deutlich zu stärken, weil Balten und Polen russische Angriffe auch auf ihre Länder fürchten. Auf dem zweitägigen EU-Gipfel wird unter anderem über den weiteren Umgang mit Russland gesprochen. Legende: US-Präsident Joe Biden steigt im belgischen Melsbroek aus der «Air Force One». Er ist für die heutigen Gespräche zur Ukraine nach Brüssel gereist. Keystone

6:08 Das Wichtigste aus der Nacht Bisher hat es 64 bestätigte russische Angriffe auf medizinische Einrichtungen in der Ukraine gegeben. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO mit. 15 Menschen seien dabei getötet worden.

Grossbritannien wird weitere Waffen in die Ukraine liefern. Das Land werde 6000 weitere Raketen schicken, schreibt die britische Regierung. Dazu gehören Panzerabwehrwaffen und andere Geschosse.

Einen Monat ist es her, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Aus diesem Anlass hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski weltweit zu Anti-Kriegs-Demonstrationen aufgerufen.

5:46 Selenski ruft weltweit zu Protesten auf Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat zu Anti-Kriegs-Demonstrationen auf der ganzen Welt aufgerufen anlässlich des Beginns der russischen Invasion, heute vor einem Monat. In einer auf Telegram veröffentlichten Video-Ansprache rief Selenski dazu auf, auf die Strasse zu gehen und im Namen des Friedens die Ukraine zu unterstützen. Legende: «Kommen Sie aus Ihren Büros, Ihren Wohnungen, Ihren Schulen und Universitäten!», sagte Selenski in seinem Aufruf zu weltweiten Protesten. Keystone

4:59 Renault stellt Produktion in Moskau ein Der französische Autobauer Renault hat vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs die Produktion in seinem Moskauer Werk eingestellt. Ausserdem prüfe das Unternehmen mögliche Optionen bezüglich seiner Beteiligung an der russischen Tochtergesellschaft Avtovaz. Russland ist nach Europa der zweitgrösste Markt der Renault-Gruppe weltweit. Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski hatte Renault und andere französische Unternehmen zuvor zum Rückzug aus Russland aufgefordert. Die Ankündigung stelle allerdings noch keine endgültige Entscheidung für einen Ausstieg aus Russland dar, so der Konzern. Vor Renault hatten bereits Dutzende anderer internationaler Konzerne ihren Rückzug oder die vorübergehende Einstellung ihrer Aktivitäten in Russland angekündigt. Geschäfte mit Russland werden unter anderem durch die harten westlichen Wirtschaftssanktionen erschwert. Legende: Ein Renaut-Werk in Frankreich (Symbolbild). Keystone

3:33 Grossbritannien liefert mehr Waffen an die Ukraine Grossbritannien hat eine weitere Waffenlieferung für die Ukraine angekündigt. Man werde 6000 weitere Raketen schicken, darunter Panzerabwehrwaffen und andere Geschosse, heisst es in einer Mitteilung der britischen Regierung. Zudem würden 25 Millionen Pfund bereitgestellt, um das ukrainische Militär zu stärken. Die internationale Gemeinschaft stehe vor einer Entscheidung. Man könne die Flamme der Freiheit in der Ukraine am Leben erhalten oder aber riskieren, dass sie in ganz Europa und der Welt erstickt werde, so Premierminister Boris Johnson. Zuvor hatten bereits Deutschland und Schweden weitere Waffenlieferungen an die Ukraine bekannt gegeben. Tweet von Boris Johnson zur Ukraine

2:16 «Google News» in Russland blockiert Die russische Medienaufsichtsbehörde hat «Google News» blockiert. Über die Plattform seien in Russland Materialien veröffentlicht worden, die «irreführende Informationen von öffentlichem Interesse über den Verlauf der speziellen Militäroperation in der Ukraine» enthalten hätten, teilte Roskomnadsor in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. In Russland wird der Krieg gegen die Ukraine als «Militäroperation» bezeichnet. Es droht im schlimmsten Fall eine Haftstrafe für das Verbreiten angeblicher Falschnachrichten über die russische Armee. Zuletzt waren die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram in Russland als «extremistisch» eingestuft und verboten worden. Legende: Die Plattform Google News kann von Russinnen und Russen nicht mehr gelesen werden. Keystone

1:24 UNO-Sicherheitsrat: Russland scheitert mit eigener Ukraine-Resolution Russland ist mit einer eigenen humanitären Resolution zum Ukraine-Konflikt im Sicherheitsrat wie erwartet gescheitert. Moskau bekam für seine Beschlussvorlage am Mittwoch nicht die benötigten neun Ja-Stimmen des 15-köpfigen UNO-Gremiums. Nur China stimmte mit Russland im mächtigsten Rat der Vereinten Nationen für den Text, die übrigen 13 Länder enthielten sich. Da Russland der Aggressor in dem Konflikt ist, hatten vor allem westliche Staaten das Einbringen einer humanitären Resolution durch das Land als «zynisch» oder als «Beleidigung» bezeichnet. Legende: Vasily Nebenzya, der ständige Vertreter Russlands bei der UNO. Reuters

22:55 Die wichtigsten Ereignisse des Tages Die heftigen Kämpfe dauerten auch heute an , wobei die russischen Truppen nach westlicher Einschätzung wegen Ermattung und Nachschubproblemen kaum vorankommen . Die ukrainischen Streitkräfte halten ihre Stellung trotz fortdauernder russischer Luftangriffe .

, wobei die nach westlicher Einschätzung wegen Ermattung und Nachschubproblemen . Die ukrainischen Streitkräfte halten ihre Stellung trotz fortdauernder . Russland verlangt künftig von sogenannten «unfreundlichen Staaten», dass sie die Gaslieferungen mit Rubel bezahlen , kündigte Kremlchef Putin an. Die Lieferungen würden weiter in vollem Umfang gewährleistet. Zu den betroffenen Staaten zählen alle EU-Länder, die Schweiz, Kanada oder die USA.

künftig von sogenannten «unfreundlichen Staaten», dass sie die , kündigte Kremlchef Putin an. Die Lieferungen würden weiter in vollem Umfang gewährleistet. Zu den betroffenen Staaten zählen alle EU-Länder, die Schweiz, Kanada oder die USA. Die US-Regierung hat russischen Truppen erstmals offiziell Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen . Der russische Präsident Putin habe «unerbittliche Gewalt entfesselt, die in der gesamten Ukraine zu Tod und Zerstörung geführt hat», heisst es in einer Mitteilung von US-Aussenminister Antony Blinken.

in der . Der russische Präsident Putin habe «unerbittliche Gewalt entfesselt, die in der gesamten Ukraine zu Tod und Zerstörung geführt hat», heisst es in einer Mitteilung von US-Aussenminister Antony Blinken. Die Nato verstärkt ihre Ostflanke zur Abschreckung Russlands mit vier weiteren Gefechtsverbänden. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg mitteilte, sind als Standorte für die sogenannten Battlegroups die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien vorgesehen.

zur Abschreckung Russlands mit vier weiteren Gefechtsverbänden. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg mitteilte, sind als Standorte für die sogenannten Battlegroups die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien vorgesehen. Wladimir Putins Sonderbeauftragter für Beziehungen zu internationalen Organisationen, Anatoli Tschubais, hat seinen Rücktritt erklärt. Der Rücktritt des 66-Jährigen soll nach Medienberichten in Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine stehen.

21:42 Korrespondentin Luzia Tschirky über die Lage in Odessa Im Süden der Ukraine versuchen die russischen Truppen weiter Richtung Westen zur Hafenstadt Odessa vorzurücken. Die Stadt blieb bisher von grossen Angriffen verschont. Doch auch hier bereitet sich die Bevölkerung auf mögliche Kämpfe und eine Belagerung vor. «Die Angst hier in Odessa ist allgegenwärtig», sagt SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky, die sich derzeit in der Stadt befindet. Es herrsche eine Ausgangssperre am Abend, die meisten Restaurants seien geschlossen und die Geschäfte hätten nur wenige Stunden am Tag geöffnet. Die Menschen würden sich grosse Sorgen machen, dass Odessa das gleiche Schicksal wie Mariupol oder Kiew ereilen könnte, so Tschirky. Odessa sei von grosser strategischer Bedeutung für Russland. Tschirky weist zudem auf die Nähe Odessas zu anderen Staaten wie Moldawien hin. «Die Bedrohungslage wäre eine ganz andere, wenn die russische Armee Odessa tatsächlich stark unter Beschuss nehmen würde und versuchen würde, die Stadt einzunehmen.» 01:59 Video Luzia Tschirky: ­«Die Angst hier in Odessa ist allgegenwärtig» Aus Tagesschau vom 23.03.2022. abspielen

21:02 Nato geht von bis zu 15'000 getöteten russischen Soldaten aus Nach Einschätzung der Nato sind in der Ukraine bislang zwischen 7000 und 15’000 russische Soldaten getötet worden. Grundlage der Zahlen seien Angaben der Ukrainer, in Russland verbreitete Informationen sowie nachrichtendienstliche Erkenntnisse, sagte ein ranghoher Militär, der anonym bleiben möchte. Auf jeden getöteten Soldaten könnten zudem noch je drei Verletzte kommen. Das zeigten die Statistiken früherer Konflikte. Zum Vergleich: Die Zahl der im Afghanistan-Krieg zwischen 1979 und 1989 getöteten Russen wird insgesamt mit etwa 15’000 angegeben. Die kremlnahe russische Zeitung «Komsomolskaja Prawda» hatte am Sonntag hohe Zahlen angeblich in der Ukraine getöteter Russen veröffentlicht – und später wieder gelöscht. In einem Online-Artikel war unter Berufung auf das Verteidigungsministerium die Rede von 9861 russischen Soldaten, die seit Beginn des Kriegs gestorben sein sollen, wie aus einer archivierten Version des Textes hervorgeht. Das wären deutlich mehr als die 498 Toten, die Moskau bislang offiziell bestätigt hat. Der Nato-Vertreter sagte, das Bündnis berücksichtige auch das, was die Russen einen versehentlich wissen liessen. «Im Krieg passieren Fehler», sagte er.

20:16 WHO: Sicherheitslage und Geldmangel blockieren Ukraine-Hilfe Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zu vielen Teilen der Ukraine trotz dringenden Bedarfs an medizinischer Hilfe keinen Zugang. Zum Beispiel habe ein geplanter Konvoi in die von russischen Einheiten belagerte Stadt Mariupol wegen des Sicherheitsrisikos nicht aufbrechen können, berichtete WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Die humanitäre Lage verschlechtert sich in vielen Teilen des Landes weiter», sagte Tedros bei einer Pressekonferenz. Besonders kritisch sei die Situation in der Hafenstadt Mariupol und in Butscha bei Kiew. Bislang hat die WHO erst 9.6 Millionen der 57.5 Millionen Dollar erhalten, die die Organisation für die kommenden drei Monate in der Ukraine nach eigenen Angaben braucht. «Wir haben schwere Liquiditäts-Engpässe», sagte Tedros und forderte mehr Engagement von Geberländern. Laut dem WHO-Generaldirektor stellen die kriegsbedingten medizinischen Versorgungsprobleme eine extreme Gefahr für Menschen mit Herzproblemen, Krebs, Diabetes, HIV und Tuberkulose dar. Diese Krankheiten gehören zu den häufigsten Todesursachen in der Ukraine. Ausserdem steige wegen des Konfliktes das Risiko für Infektionskrankheiten wie Masern oder Covid-19.