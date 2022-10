Am 9. März wird auch Belarus in die EU-Sanktionspolitik eingeschlossen, weil das Nachbarland Russland im Krieg in der Ukraine unterstützt.

Die Schweiz übernimmt am 16. März dieses EU-Sanktionspaket. Es umfasst Güter- und Finanzsanktionen, sowie weitere Massnahmen, etwa Flugverbote im Schweizer Luftraum.