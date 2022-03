Der Ticker startet um 6:36 Uhr

17:20 Bürgermeister von Mariupol: 5000 Tote seit Beginn der Belagerung Seit dem Beginn der Belagerung der südukrainischen Stadt Mariupol sind einem Sprecher des Bürgermeisters zufolge 5000 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zahl berechnet wurde, wird nicht mitgeteilt. In Kiew sind Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge seit dem Beginn der russischen Invasion mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien vier Kinder, sagt er in einer Ansprache an den Rat der italienischen Partnerstadt Florenz. In der Hauptstadt seien inzwischen 82 mehrstöckige Gebäude zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

17:09 Schweden will Partnern im Notfall auch militärisch helfen Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat angesichts einer möglichen russischen Bedrohung auch von EU-Staaten betont, dass ihr Land dann militärisch eingreifen würde. «Seit wir der EU beigetreten sind, sind wir nicht mehr wirklich neutral», sagte sie nach einem Treffen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz. In der EU gelte eine Beistandsverpflichtung, Schweden werde Partnern im Notfall auch militärisch helfen. Schweden sei bisher nur nicht Mitglied eines Verteidigungsbündnisses wie der Nato gewesen. Es gebe aber nun eine innenpolitische Diskussion, ob sich dies ändern solle.

16:35 Deutsche Welle in Russland zum «ausländischen Agenten» erklärt Russland hat die bereits mit einem Sendeverbot belegte Deutsche Welle (DW) als «ausländischen Agenten» eingestuft. Der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland tauchte in einem entsprechenden Register des russischen Justizministeriums auf. Der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limbourg, teilte mit: «Diese erneute Willkür-Entscheidung der russischen Behörden war leider zu erwarten. Ein weiterer Schritt, die Pressefreiheit anzugreifen und ein neuer Versuch, die russische Bevölkerung von freien Informationen abzuschneiden.» Das alles halte die DW aber nicht davon ab, «weiterhin unabhängig und umfassend aus unserem neuen Studio in Lettland und aus Deutschland über Russland und die Region zu berichten».

16:24 Lawrow: Einreisebeschränkungen für Bürger «unfreundlicher» Staaten Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hat Massnahmen angekündigt, die die Einreise von Bürgern aus «unfreundlichen» Ländern einschränken soll. «Ein Entwurf für einen Präsidialerlass ist in Vorbereitung, um Vergeltungsmassnahmen bezüglich Visa einzuführen», sagte er. Der Diplomat fügte hinzu, dass der Entwurf «eine ganze Reihe von Beschränkungen» für die Einreise nach Russland vorsehe, ohne jedoch zu sagen, welche Länder und Personengruppen im Einzelnen sanktioniert werden sollen.

16:15 Carlsberg will Russland komplett verlassen Der dänische Bierbrauer Carlsberg will sich wegen des Ukraine-Kriegs komplett aus Russland zurückziehen und sein dortiges Geschäft verkaufen. «Der Krieg in der Ukraine und die eskalierende humanitäre und Flüchtlingskrise schockieren uns alle», teilte der Konzern in Kopenhagen mit. Man verurteile den russischen Einmarsch zutiefst, der zu vielen Toten, Verwüstung und menschlichem Leid geführt habe.

15:45 Bürgermeister berichtet von grosser Zerstörung in Charkiw In der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw sind seit Beginn der russischen Angriffe nach ukrainischen Angaben fast 1180 mehrgeschossige Wohnhäuser zerstört worden. Ausserdem seien mehr als 50 Kindergärten, fast 70 Schulen und 15 Krankenhäuser zerstört worden, sagte der Charkiwer Bürgermeister Ihor Terechow nach Angaben der Agentur Unian. Binnen 24 Stunden hätten die russischen Truppen Charkiw fast 60 Mal mit Artillerie und Mörsern beschossen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Rund 30 Prozent der Bevölkerung hätten die Stadt verlassen, sagte Terechow. Einige Menschen seien aber auch wieder zurückgekehrt. Charkiw hatte vor Kriegsbeginn rund 1.5 Millionen Einwohner und ist nach Kiew die zweitgrösste Stadt der Ukraine. Seit der russischen Invasion vor viereinhalb Wochen wird die Stadt aus der Luft und mit Artillerie angegriffen. Legende: Die Bewohner ausgebombter Häuser werden nach Angaben Terechows in verbliebenen Schulen, Kindergärten sowie Kellern und U-Bahn-Stationen untergebracht. Reuters

15:20 Kremlkritisches Blatt «Nowaja Gaseta» stellt Erscheinen vorläufig ein Die kremlkritische Zeitung «Nowaja Gaseta» stellt ihr Erscheinen wegen des Drucks von russischen Behörden bis zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorübergehend ein. Die Ausgaben im Internet und auf Papier werden bis «zum Ende der «Spezialoperation auf dem Gebiet der Ukraine»» nicht mehr erscheinen, teilte die Redaktion auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit, der in Russland blockiert ist. Die vom Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow geführte Zeitung ist eines der letzten verbliebenen unabhängigen Medien in Russland. Zu Begründung nannte die «Nowaja Gaseta», dass die Redaktion inzwischen die zweite Verwarnung von der Medienaufsicht Roskomnadsor erhalten habe. Bei zwei solchen Verwarnschreiben der Behörden drohe in Russland der Entzug der Lizenz, heisst es. Legende: Die Redaktion verwies in ihrer Erklärung darauf, dass sie erneut von der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor verwarnt worden sei. Reuters

15:14 CS stellt Neukundengeschäft in Russland ein Die Credit Suisse hat das Neukundengeschäft in Russland aufgrund des Ukraine-Krieges eingestellt. Dies bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuvor berichtete Bloomberg unter Berufung auf ein internes Schreiben der Grossbank über die Massnahmen. Neben der Einstellung des Neukundengeschäfts in Russland sei die Bank weiterhin dabei, die Geschäftstätigkeit in Russland gemäss bereits früher angekündigten Massnahmen herunterzufahren. Dabei würden auch Mitarbeitende bei der Verlagerung an andere Standorte unterstützt, so die Sprecherin. Auch helfe man Kunden dabei, ihr Engagement in Russland zurückzufahren.

14:59 G7-Staaten lehnen Gaszahlungen in Rubel ab Die Staaten der G7-Gruppe erteilen russischen Forderungen nach einer Begleichung von Gas-Rechnungen in Rubel eine Absage. Das sagte der deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck in Berlin nach einer virtuellen Besprechung mit den G7-Energieministern. Die G7-Minister seien sich einig gewesen, dass die Forderungen nach einer Zahlung in Rubel «ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge» sei, sagte Habeck. Geschlossene Verträge gälten, betroffene Unternehmen müssten vertragstreu sein. «Das heisst also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist.» Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche angekündigt, Gas-Lieferungen an «unfreundliche Staaten» nur noch in Rubel abzurechnen.

14:55 Über 17'000 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz registriert In der Schweiz sind bisher 17'204 geflüchtete Menschen aus der Ukraine registriert worden. 10'437 dieser Personen haben den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilt. Die Zahl der Flüchtlinge erhöhte sich gegenüber dem Vortag um 684. Den Schutzstatus S erhielten laut den SEM-Zahlen im Vergleich zum Vortag 455 weitere Menschen. Gemäss dem Uno-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) sind bisher 3.9 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet.

14:47 Keller-Sutter: Schweiz bereit für 500 Geflüchtete aus Moldau Die Schweiz ist bereit, 500 aus der Ukraine nach Moldau geflüchtete Personen zu übernehmen. Das sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter vor dem Treffen der EU-Innenminister in Brüssel. Im Moment stellten sich acht Schengen-Staaten für die Übernahme von Geflüchteten zur Verfügung, sagte die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) weiter. Ob aber aktuell 500 Geflüchtete überhaupt bereit sind, Moldau in Richtung Schweiz zu verlassen, ist unklar. Denn viele wollen laut Keller-Sutter nahe der Ukraine bleiben. Im Weiteren habe die Schweiz zur Unterstützung der Ukraine und der Nachbarstaaten die finanzielle Hilfe auf 80 Millionen Franken aufgestockt. Die EU-Innenminister werden gemäss Keller-Sutter zudem über den Aussengrenzschutz reden. Es sei wichtig, dass die Geflüchtete wirklich registriert werden. «In der Schweiz findet das statt», sagte die EJPD-Vorsteherin. Zudem müsse ein Gleichgewicht gefunden werden «zwischen dem Schutz der Menschen einerseits, und andererseits dem Schutz vor Missbrauch an der Grenze».

14:42 EU-Kommission: «Goldene Pässe» sanktionierter Russen überprüfen Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine fordert die EU-Kommission Konsequenzen für die umstrittene Praxis einiger EU-Staaten, Staatsbürgerschaften an Nicht-EU-Bürger zu verkaufen. Es solle überprüft werden, ob Russen und Belarussen, an die «goldene Pässe» vergeben worden seien, auf der EU-Sanktionsliste sind. Diese Pässe sollten gegebenenfalls zurückgezogen werden. Die EU-Kommission bekräftigte zudem, dass die Vergabe «goldener Pässe» grundsätzlich ein Ende haben müsse. Derzeit vergibt nach Angaben eines Sprechers der EU-Kommission nur noch Malta Staatsbürgerschaften gegen Investitionen in dem Land. «Alle betroffenen Mitgliedstaaten sollten ihre Programme zur Einbürgerung von Investoren unverzüglich beenden», sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders. «Darüber hinaus sollten sie prüfen, ob sie alle «goldenen Pässe», die bereits sanktionierten Personen und anderen, die Putins Krieg massgeblich unterstützen, gewährt wurden, widerrufen sollten.»

14:26 Lawrow weist Spekulationen über Verschwinden des Verteidigungsministers zurück Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hat Spekulationen über ein angebliches Verschwinden von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und einen womöglich geplanten Umsturz in Moskau kritisiert und zurückgewiesen. «Ich möchte diesen Blödsinn nicht kommentieren, weil es eben Blödsinn ist, der auch von den Geheimdiensten der Ukraine verbreitet wird», sagte Lawrow in einem vom Ministerium veröffentlichten Interview mit serbischen Journalisten. Lawrow warf «neoliberalen Russen», die sich ins Ausland abgesetzt hätten, vor, solche Gerüchte zu verbreiten. Um das angebliche Verschwinden von Minister Schoigu, der tagelang nicht in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen war, hatte es Spekulationen gegeben. Das Verteidigungsministerium hatte Schoigu am Samstag indes bei einer Sitzung gezeigt. Legende: Lawrow spricht, nach dem vermeintlichen Verteidigungsminister befragt, von einer «offenkundigen Lüge». «Alle sind am Leben, alle sind gesund, alle arbeiten», so der Aussenminister im Interview. (Aufnahme von Sergej Schoigu vom 16. Februar 2022) Keystone/Archiv

13:58 Internationale Evakuierungsmission für Mariupol weiter unklar Die von Frankreich mit der Türkei und Griechenland geplante Evakuierungsmission für die belagerte ukrainische Hafenstadt Mariupol ist weiter nicht abschliessend vereinbart. Nach der Ankündigung der humanitären Aktion durch Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend stehe die dafür nötige Abstimmung mit Russlands Präsident Wladimir Putin noch aus, hiess es aus dem Élyséepalast in Paris. Noch gebe es keinen Termin für ein Telefonat der beiden Präsidenten. Auch aus dem Kreml hiess es, dass es noch keinen Termin gebe. Frankreich verlangt von Russland eine Aufhebung der Belagerung, damit evakuierungswillige Menschen gehen und die übrigen bleiben können. Über die Aktion hatte Macron sich bereits am Donnerstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Brüssel beraten. Die russische Seite betonte zuletzt, dass die Eroberung Mariupols kurz bevorstehe. Bei einer Einnahme der Stadt und einem Ende der Gefechte würde die geplante Evakuierungsmission voraussichtlich überflüssig. Audio Archiv: Hunderte Tote nach Angriff auf Theater in Mariupol 43:55 min, aus Echo der Zeit vom 25.03.2022. abspielen. Laufzeit 43:55 Minuten.

13:24 Ukraine: Kriegsschäden kosten bislang klar über eine halbe Billion US-Dollar Der Krieg hat nach Angaben des ukrainischen Wirtschaftsministeriums bislang Schäden im Volumen von 564.9 Milliarden US-Dollar verursacht. Mit eingerechnet würden unter anderem Schäden an der Infrastruktur, Verluste bei der Wirtschaftsleistung und andere Faktoren, sagt Wirtschaftsministerin Julia Svyrydenko. 8000 Kilometer Strassen und 10 Millionen Quadratmeter Wohnfläche seien beschädigt oder zerstört.

13:04 UNO: Flüchtlingsstrom verlangsamt sich Etwas mehr als 40'000 Menschen sind in den letzten 24 Stunden aus der Ukraine geflohen, womit sich die Gesamtzahl der Flüchtlinge seit Kriegsbeginn auf fast 3.9 Millionen erhöht hat. Dies geht aus einer Zählung der Vereinten Nationen hervor. Seit dem 22. März hat sich der Flüchtlingsstrom deutlich verlangsamt, auch wenn er sich der Zahl von vier Millionen nähert, die das UNHCR zu Beginn des Konflikts prognostiziert hatte. Insgesamt mussten über zehn Millionen Menschen – mehr als ein Viertel der Bevölkerung – ihre Heimat verlassen, indem sie entweder über die Grenze in die Nachbarländer flüchteten oder anderswo in der Ukraine Zuflucht suchten. Legende: Im Nachbarland Polen sind allein am Sonntag rund 27'000 Menschen aus der Ukraine angekommen. Keystone

12:52 Lawrow: Beziehungen zu China so gut wie nie zuvor Der russische Aussenminister Sergej Lawrow sieht die Beziehungen zu China trotz der westlichen Bemühungen um eine Isolation seines Landes als deutlich gestärkt an. Die Beziehungen Russlands zu China seien so gut wie nie zuvor, sagt Lawrow. Die Führung in Peking hat sich wiederholt gegen die Sanktionen ausgesprochen und darauf beharrt, den normalen Wirtschafts- und Handelsaustausch mit Russland aufrechtzuerhalten. Sie hat sich auch geweigert, das russische Vorgehen in der Ukraine zu verurteilen. Die Regierung befürchtet allerdings, dass chinesische Unternehmen mit den Sanktionen in Konflikt geraten könnten und hat wiederholt betont, das der Russland-Ukraine-Konflikt diplomatisch gelöst werden müsse. Audio Archiv: China sieht sich «nicht als Partei» in Ukraine-Konflikt 10:05 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.03.2022. abspielen. Laufzeit 10:05 Minuten.

12:26 Kreml: Verhandlungen mit Ukraine in Türkei wohl am Dienstag Neue persönliche Friedensverhandlungen zwischen zwei Delegationen aus der Ukraine und aus Russland könnten Angaben des Kremls zufolge am Dienstag in Istanbul beginnen. «Heute werden sie wahrscheinlich dort nicht fortgesetzt», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow d, Link öffnet in einem neuen Fensterer Agentur Interfax zufolge, Link öffnet in einem neuen Fenster. «Wir erwarten, dass das theoretisch morgen passieren könnte.» Zuvor hatte bereits der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski mitgeteilt, dass nach rund zweiwöchigen Online-Verhandlungen ein persönliches Treffen ab Dienstag geplant sei. Auch die Zeitung «Ukrajinska Prawda» schrieb unter Berufung auf eigene Quellen, dass die Delegationen zwar am Montag nach Istanbul anreisen, aber erst am Dienstag mit den Gesprächen beginnen würden. Kremlsprecher Peskow zufolge erlaube ein persönliches Gespräch inhaltsreichere Verhandlungen als eine Video-Schalte.

11:59 Sperrzone Tschernobyl: Alle Brände gelöscht In der ukrainischen Sperrzone um das 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl sind ukrainischen Angaben zufolge keine grösseren Brände mehr festgestellt worden. Aufnahmen von Satelliten würden derzeit keine derartigen Wärmequellen zeigen, teilt der ukrainische Zivilschutzdienst mit. Anderslautende Informationen seien falsch. Vergangene Woche hatte das Parlament unter Berufung auf europäische Satellitendaten über mehrere grosse Feuer in dem weitgehend von russischen Truppen kontrollierten Sperrgebiet informiert. Auslöser der Feuer sei Beschuss gewesen.